Logo Epoch Times

vor 7 Minuten

Autofahrer in Frankreich fährt „absichtlich“ Fußgänger und Radfahrer an

vor 14 Minuten

Von Abu Dhabi bis zur Türkei: In- und ausländische Akteure im Sudan

vor 38 Minuten

Polizist nach Schüssen auf 21-Jährigen in Oldenburg angeklagt

vor einer Stunde

Nordeuropäische Militärkoalition schließt Abkommen mit Ukraine

vor einer Stunde

Bundesweite Razzien gegen Fake-Abo-Betrüger - 300 Millionen Euro Schaden

vor 2 Stunden

Tödlicher Unfall bei Orban-Eskorte: Prozess gegen Autofahrerin in Stuttgart

vor 2 Stunden

Nach zwölf Toten durch Bärenangriffe: Japan schickt Soldaten in betroffene Region

vor 2 Stunden

Lebenslang für Pfleger wegen Mordes an zehn Patienten

vor 2 Stunden

18 Festnahmen bei Schlag gegen internationales Geldwäsche- und Betrugsnetzwerk

vor 2 Stunden

Illegales Waffenarsenal: Neues Versteck mit Tausenden Patronen entdeckt

Logo Epoch Times
Kölner KI-Übersetzungsspezialist

Start-up DeepL startet autonomen KI-Agenten

Der Kölner KI-Übersetzungsspezialist DeepL hat bislang selbst großen Tech-Konzernen erfolgreich die Stirn geboten. Nun fordert das Start-up erneut große Player heraus.

top-article-image

Das Kölner Start-up DeepL hat einen autonomen KI-Agenten gestartet. (Archivbild)

Foto: Christoph Dernbach/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Das Kölner Start-up DeepL hat einen autonomen KI-Agenten auf den Markt gebracht. Er ist in der Lage, verschiedene Unternehmensanwendungen wie ein menschlicher Nutzer zu bedienen.
„DeepL Agent“ sei etwa in der Lage, eigenständig Erkenntnisse für Vertriebsteams zusammenzutragen oder die Bearbeitung von Rechnungen in der Finanzabteilung zu automatisieren. Das sagte der Chef und Gründer von DeepL, Jaroslaw Kutylowski, auf einem Firmen-Event in Berlin.
Mit der neuen Software, die wie ein Chatbot bedient wird, sollen zum einen etablierte Unternehmensanwendungen verknüpft werden. „DeepL Agent“ sei auch in der Lage, exotische Apps oder proprietäre Firmenprogramme in automatisierten Arbeitsabläufen zu integrieren.

„Wir mögen neue Herausforderungen“

DeepL wagt sich mit seinem neuen Produkt in einen neuen Geschäftsbereich vor, in dem auch Tech-Riesen wie Microsoft, Google, OpenAI oder Europas größtes Softwareunternehmen SAP aktiv sind.
Das Kölner Start-up hatte sich zuvor vor allem als KI-Übersetzungsspezialist einen Namen gemacht dabei gegen mächtige Wettbewerber wie Google Translate, Amazon Translate oder den Übersetzungsdienst von Microsoft behauptet.
Für Übersetzungen in Unternehmen und Organisationen stellte DeepL den „Customization Hub“ vor, eine Plattform, die Glossare, Stilrichtlinien und bereits freigegebene Übersetzungen in einem System kombiniert. Damit könnten sprachliche Anforderungen automatisch umgesetzt und Fehler reduziert werden.

Börsenkandidat

Nach eigenen Angaben zählt DeepL inzwischen mehr als 200.000 Geschäftskunden weltweit, die die Übersetzungssoftware für mehr als 100 Sprachen nutzen. Investoren haben die Firma bei einer zweiten größeren Finanzierungsrunde im Mai 2024 mit zwei Milliarden US-Dollar bewertet.
Das Unternehmen hat mehr als 1.000 Mitarbeiter und gilt in der KI-Szene als ein Kandidat für einen Börsengang. Firmenchef Kutylowski sagte, es gebe dafür aktuell keine konkreten Pläne. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.