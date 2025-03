Wirtschaft Dudenhöfer: „Der Tesla-Hype ist Geschichte“

Tesla: Keine Schwemme auf dem Gebrauchtmarkt

Wirkt sich die neue politische Arbeit von Elon Musk auf den Autohandel aus? Große Fuhrparkchefs in Deutschland treffen ihre Entscheidungen unabhängig von der Person. In der Preispolitik von Tesla ist bisher keine Reaktion zu sehen – die Neuzulassungen in Deutschland sind um 71 Prozent eingebrochen.