Unternehmen Terminal 1 betroffen

Frankfurter Flughafen stundenlang ohne Strom

Am Frankfurter Flughafen ist in der Nacht der Strom für mehrere Stunden ausgefallen. Die Sicherheit war nicht beeinträchtigt. Einige Reisende dürften die Folgen noch am Dienstag zu spüren bekommen.