Unternehmen Hohe Kosten, niedrige Margen

Intel streicht 15 Prozent der Arbeitsplätze

Intel dominierte einst das Chip-Geschäft. Doch jetzt muss der Branchenpionier auf die Kostenbremse treten, was Tausende Jobs kosten wird. Was bedeutet der Sparkurs für das geplante Werk in Magdeburg?