Vollständiger Verlust des Geruchssinns bei Covid-19 oftmals einziges Symptom

Bei bis zu zwei Drittel der Covid-19 Patienten kommt es zu einem nahezu vollständigen Verlust des Geruchssinns. Ansonsten zeigen die Patienten oftmals keine oder nur sehr milde Symptome. Experten wollen den plötzlichen Verlust des Geruchssinn als weiteres test-relevantes Corona-Symptom auflisten und erhoffen sich dadurch weniger unentdeckte Infektionen.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck sprach bereits Mitte März von Covid-19 Patienten mit Verlust des Geruchssinns. Mittlerweile häufen sich Berichte von Patienten mit Verschlechterung beziehungsweise vollständigen Verlust des Geruchssinns. Nach länderübergreifenden Beobachtungen schätzen Experten, dass ein bis zwei Drittel der Infizierten dieses Symptom zeigen. Bei einigen ist dies sogar der einzige Hinweis auf eine Covid-19 Infektion.

Laut Professor Claire Hopkins, der Präsidentin der britischen Fachgesellschaft für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, könnten viele Infizierte, die nur unter Verlust des Geruchssinns leiden übersehen, worden sein. Bisher zählt dies nämlich nicht zu den test-relevanten Symptomen.

Selbstisolation bei Verlust des Geruchssinns?

Zurzeit gilt der Verlust des Geruchssinns nicht als offizielles Covid-19 Symptom. Daher testet man zurzeit Personen mit Anosmie- so der medizinische Fachbegriff- nicht auf das Virus noch weist man sie zur Selbstisolation an. Professor Hopkins appelliert an die Politiker dies zu ändern. Ihrer Ansicht nach könnten man damit viele Ansteckungen verhindern. Bis es soweit ist, rät sie die Betroffenen zur freiwilligen Selbstisolation bei plötzlich auftretenden Verlust des Geruchssinns.

Allerdings kann Anosmie auch mit anderen Erkrankungen in Verbindung stehen. Dazu gehören altbekannte Erkältungen, Allergien, Krebserkrankungen, verschiedene Medikamente oder Demenz.

Wie das Virus den Geruchssinn hemmt

Laut Professor Jan-Christoffer Lüers, stellvertretender Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an der Uniklinik Köln, tritt der Verlust des Geruchssinn meist plötzlich auf und ist nahezu vollständig. Die Betroffenen waren nicht mehr in der Lage Knoblauch oder Curry zu riechen, eine Mutter konnte den Geruch der gefüllten Windel ihres Kindes nicht mehr wahrnehmen. In einigen Fällen ist in diesem Zustand der Geschmackssinn im Vergleich zu anderen Erkrankungen, wie Erkältung oder Demenz jedoch noch intakt.

Die Hemmung des Geruchssinns passiert durch die Zerstörung der Riechsinneszellen durch das Virus. Da das Virus den Nasen-Rachen-Raum befällt, kann es die Riechschleimhaut in der Nase großflächig infizieren. Das Virus zerstört daraufhin die dort ansässigen Riechsinneszellen oder beeinträchtigt sie in ihrer Funktion stark. Dann können die Zellen keine Signale mehr an den sogenannten Riechkolben im Großhirn weiterleiten. Die Duftwahrnehmung ist somit deaktiviert.

Allerdings werden die zerstörten Zellen nach wenigen Monaten ersetzt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte der Geruchssinn wieder intakt sein.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]