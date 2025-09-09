Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Französischer Verteidigungsminister Lecornu zum Premier ernannt

vor 16 Minuten

Nach Israels Luftangriff in Katar: Baerbock spricht von „Eskalation“

vor 26 Minuten

Polen schließt Grenze zu Belarus - wegen Militärmanöver mit Russland

vor 38 Minuten

Fund von Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen - Entschärfung in der Nacht

vor einer Stunde

Forsa: AfD hält Rekordniveau - Merz rutscht auf Tiefstwert

vor einer Stunde

Polizei ermittelt in mehreren Städten zu Sprachtest-Betrug

vor 2 Stunden

19 EU-Länder beantragen Verteidigungskredite in Höhe von 150 Milliarden Euro

vor 2 Stunden

Baerbock jetzt offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung

vor 3 Stunden

Explosionen in Doha: Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an

vor 3 Stunden

Pistorius kündigt Langstreckendrohnen im Wert von 300 Millionen Euro für die Ukraine an

Logo Epoch Times
Aus einer weit entfernten Galaxie

Mysteriöse gigantische Gammastrahlenexplosion lässt Astronomen rätseln

Astronomen beobachteten eine neue Art Gamma Ray Burst in den Tiefen des Weltraums. Der gigantische Ausbruch wiederholte sich mehrfach und dauerte annähernd einen Tag. Ein derartig langer und sich wiederholender Impuls wurde noch nie beobachtet.

top-article-image

Ein sterbender Stern explodiert und sendet einen Gamma-Ray Burst, einen Gammastrahlenblitz, aus (Symbolbild).

Foto: DESY/Science Communication Lab/dpa/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Eine mysteriöse neue Art einer Gammastrahlenexplosion haben Astronomen in den Tiefen des Weltraums beobachtet. Der gigantische Ausbruch habe sich mehrfach wiederholt und annähernd einen ganzen Tag lang angedauert, teilte das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg mit.
Damit unterscheide er sich von allen anderen Gammastrahlenexplosionen, die in den vergangenen 50 Jahren beobachtet worden seien. Diese dauerten normalerweise nur Millisekunden oder höchstens Minuten.

Was sind Gamma Ray Bursts?

Gammastrahlenausbrüche oder kurz GRB (Gamma Ray Burst) gehören den Forschern zufolge zu den energiereichsten Explosionen im Universum. Sie entstehen durch katastrophale kosmische Ereignisse – etwa den Kollaps eines Riesensterns oder die Kollision eines sehr massereichen Sterns mit einem schwarzen Loch.
Da es sich dabei aber um schnell ablaufende zerstörerische Ereignisse handelt, sind die dabei entstehenden Gammastrahlenblitze kurz und wiederholen sich nicht.
Entdeckt wurde der GRB am 2. Juli vom Fermi-Gammastrahlenweltraumteleskop der NASA, daraufhin kooperierten Wissenschaftler weltweit für Analysen.
Mehr dazu
Weitere Daten lieferten das chinesisch-europäische Röntgenweltraumteleskop Einstein, die Südsternwarte der europäischen Weltraumorganisation ESA in Chile und das gemeinsam von NASA und ESA betrieben Weltraumteleskop Hubble. Ein derartig langer und sich wiederholender Impuls sei noch nie beobachtet worden, hieß es.

Die Ursache ist bislang unklar

Der Ursprungsort der rätselhaften Gammastrahlenexplosion befand sich demnach außerhalb der eigenen Galaxie, wie das Max-Planck-Institut mitteilte. Größe und Helligkeit der Ursprungsgalaxie ließen dabei vermuten, dass diese mehrere Milliarden Lichtjahre entfernt sei.
Um die Entfernung genauer zu bestimmen, seien aber weitere Daten nötig. Der Ursprung in einer weit entfernten Galaxie bedeute auch, dass der Blitz noch viel stärker sei als anfänglich angenommen.
Die Ursache des gigantischen Ausbruchs ist demnach bislang jedoch unklar. Ein mögliches Szenario ist den Forschern zufolge, dass ein sehr untypischer Stern von einem ungewöhnlichen schwarzen Loch „zerfetzt“ wurde.
Demnach könnte es sich um einen extrem massereichen weißen Zwergstern und ein schwarzes Loch mittlerer Masse handeln. Diese seien bisher wenig verstanden.
Kein bekanntes Szenario könne die mysteriöse Beobachtung jedoch vollständig erklären, betonte das internationale Wissenschaftlerteam in seiner nun in der Fachzeitschrift „The Astrophysical Journal Letters“ veröffentlichten Analyse. Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, starteten sie weitere Untersuchungen der Nachwirkungen der GRB-Explosion mit Teleskopen auf der Erde und im Weltraum. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.