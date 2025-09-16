Logo Epoch Times

Versorgung sicher

Gasspeicher-Füllstand steigt auf 75 Prozent - Winterversorgung gesichert

Die Betreiber der deutschen Gas- und Wasserstoffspeicher gehen entspannt in den Winter und rechnen damit, dass die gebuchten Gasspeicherkapazitäten bis zum 1. November vollständig befüllt werden können.

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die Betreiber der deutschen Gas- und Wasserstoffspeicher geben sich entspannt für den Winter. Die bislang von marktwirtschaftlichen Akteuren gebuchten Gasspeicherkapazitäten könnten bis zum 1. November vollständig befüllt werden können, teilte die Initiative Energien Speichern (Ines) am Dienstag mit.
Damit lasse sich ein Füllstand von 81 Prozent erreichen. „Dieser Füllstand bietet bei normalen bis warmen Temperaturen eine sichere Gasversorgung“, hieß es in der Mitteilung.
Mehr dazu

Start ins Speicherjahr

Deutschland war mit einem vergleichsweise niedrigen Füllstand von 29 Prozent zum 1. April in das neue Speicherjahr gestartet. Seitdem konnte die Befüllung deutlich gesteigert werden. Der aktuelle Füllstand liegt bei 75 Prozent. Im Juli war noch ein maximaler Füllstand von 70 Prozent erwartet worden, mittlerweile haben sich die Buchungen für Gasspeicherkapazitäten auf 81 Prozent erhöht.

Risiken bei Kälte

Trotz dieser positiven Entwicklung zeigten die aktuellen Szenarien weiterhin „deutliche Risiken bei extrem kalten Temperaturen“, hieß es von den Speicherbetreibern. Ursächlich dafür sei zum einen ein „strukturell höherer Gasverbrauch“, der in den vergangenen zwei Monaten zu beobachten war. Zum anderen schreite die Befüllung der Gasspeicher in anderen europäischen Ländern langsamer voran, was den positiven Effekt höherer deutscher Füllstände aufhebe. (dts/red)

