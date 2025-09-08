Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Kauziger Dorfpolizist: Schauspieler Horst Krause mit 83 Jahren gestorben

vor 39 Minuten

Frankreich: Berufungsverfahren gegen Le Pen Anfang 2026

vor 2 Stunden

Nach Angriff auf Lehrerin in Essen: Haftbefehl gegen 17-jährigen Schüler

vor 2 Stunden

Norwegen: Vier Mädchen im Teenager-Alter bei Hausbrand ums Leben gekommen

vor 3 Stunden

Weitere Menschen aus deutschen Aufnahmeprogrammen nach Afghanistan abgeschoben

vor 3 Stunden

Asylanträge in der EU im ersten Halbjahr um 23 Prozent gesunken

vor 4 Stunden

Sechs Tote bei Anschlag in Ost-Jerusalem, zwei Täter erschossen - Netanjahu beruft Krisensitzung ein

vor 4 Stunden

Volksfest Gillamoos: Söder grenzt sich klar von AfD und Linkspartei ab

vor 4 Stunden

Türkei: Polizei setzt Tränengas vor Zentrale der Opposition in Istanbul ein

vor 5 Stunden

Im Westen Gewitter und Starkregen - im Osten spätsommerlich warm und sonnig

Logo Epoch Times
Gaspreise

Kurzfristige Gasverträge haben für die EU und Deutschland teure Nebenwirkungen

In der EU laufen weniger langfristige Verträge zur Deckung des Gasbedarfes als in anderen Weltregionen. Das macht es teurer. Japan hat sich sogar mehr Gas zu Festpreisen gesichert, als das Land benötigt.

top-article-image

Ein Gaskraftwerk.

Foto: Tobias Hase/Archiv/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Abkehr vom Gas hat für Deutschland teure Nebenwirkungen. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung BCG, über die das „Handelsblatt“ berichtet. Demnach bindet sich Europa weniger an Gaslieferverträge als andere Weltregionen – und bezahlt deshalb höhere Preise.
Die auf eigene Initiative erstellte Untersuchung zeigt, dass 28 Prozent des aktuellen Gasbedarfs in der EU nicht durch Verträge gedeckt sind.

Japan kauft mehr Gas als nötig

In anderen Ländern sind die Quoten geringer: In Indien müssen nur 17 Prozent des Gasbedarfs kurzfristig eingekauft werden, in China zwölf Prozent. Japan hat sich demnach sogar mehr Gas zu Festpreisen gesichert, als das Land insgesamt benötigt, und ist deshalb gar nicht auf kurzfristigen Handel angewiesen.
Die Studie zeigt auch, ab welchem Gaspreis bei welchen Unternehmen die Margen schrumpfen oder sogar negativ werden.
So würde in der Aluminium- und Basischemie-Industrie sowie bei Raffinerien und in der Papierproduktion bei einem Großhandelspreis von 60 Euro pro Megawattstunde die Gewinnmarge ins Negative kippen. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.