Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Merz ruft Europas Führungsriege zusammen – Selenskyj kommt nach Berlin

vor 2 Stunden

Wo die Preise in Deutschland fallen – und wo sie steigen

vor 2 Stunden

26 Staaten appellieren an Israel – Deutschland fehlt auf der Liste

vor 2 Stunden

US-Regierungsbericht: Zensur und Antisemitismus belasten Deutschlands Menschenrechte

vor 3 Stunden

Europäischer Satellit für bessere Wettervorhersage hebt ab

vor 3 Stunden

Krisenrunde im Kanzleramt: CDU-Spitze tagt bis nach Mitternacht

vor 4 Stunden

Trotz Zehntausender Opfer: Polizei und Justiz greifen bei Genitalverstümmelung kaum ein

vor 12 Stunden

Krieg im Sudan: Treffen von US-Sondergesandtem mit sudanesischem Armeechef in der Schweiz

vor 12 Stunden

Evergrande kündigt Aufhebung von Notierung an Hongkonger Börse an

vor 13 Stunden

Bild eines kosmischen Jets enthüllt das „Auge von Sauron“

Logo Epoch Times
Strompreiszone

Nord-Länder wollen System einheitlicher Strompreise abschaffen

Im Norden wird durchschnittlich mehr erneuerbarer Strom produziert als in den übrigen Teilen Deutschlands. Dennoch zahlen Verbraucher dort genauso hohe Preise wie im Süden. Dagegen wehren sich nun mehrere Ministerpräsidenten.

top-article-image

Strommasten in Deutschland.

Foto: Meinzahn/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Mehrere Regierungschefs norddeutscher Bundesländer wollen das System einheitlicher Strompreise in Deutschland aufbrechen.
Wie das „Handelsblatt“ berichtet, schlagen sie dafür parteiübergreifend die Abschaffung der bislang einheitlichen Stromgebotszone in der Bundesrepublik vor.
Zu den Unterstützern zählen Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sowie der brandenburgische Regierungschef Dietmar Woidke (SPD).
Sie erhoffen sich sinkende Strompreise in ihren Regionen, zulasten der Verbraucher in Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg, deren Preise steigen würden.
Mehr dazu

Aktuell gilt in Deutschland ein einheitlicher Strompreis, der an der Strombörse EPEX Spot festgelegt wird. Besonders im Norden sorgt das für Unmut: Dort stehen viele Windkraftanlagen, die bei guten Wetterbedingungen deutlich mehr erneuerbarer Strom produziert als im Bundesdurchschnitt.

Trotz dieses Überschusses zahlen Verbraucher im Norden jedoch genauso hohe Preise wie im Süden. Ein Grund: Der teure Ausbau der Stromtrassen in den Süden wird über höhere Netzentgelte finanziert. Würde es regionale Preiszonen geben, könnte der Norden stark davon profitieren. Befürworter solcher Zonen betonen zudem, dass sie Netzengpässe verringern und Anreize schaffen könnten, Strom genau dort zu erzeugen, wo er gerade gebraucht wird.

Mehr dazu
Tschentscher sagte dem „Handelsblatt“, unterschiedliche Stromgebotszonen seien „ein starker marktwirtschaftlicher Anreiz für einen sinnvollen regionalen Ausbau der Stromnetze und der regenerativen Stromproduktion sowie für den Einsatz innovativer Technologien“. Günther sagte, durch unterschiedliche Stromgebotszonen würden Preissignale in den Markt gegeben, die den tatsächlichen Knappheitsverhältnissen in den Regionen entsprächen. „Damit kann der Marktpreismechanismus seine Stärken ausspielen.“
Bremens Bürgermeister Bovenschulte nennt getrennte Strompreiszonen im Gespräch mit dem „Handelsblatt“ volkswirtschaftlich sinnvoll. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke findet, eine Aufteilung in Strompreiszonen könne die Lösung dafür sein, wenn es beim Netzausbau nicht vorangehe.
Deutschland steht seit Jahren in Europa in der Kritik, weil es an der einheitlichen Stromgebotszone festhält. Der Verband der europäischen Stromübertragungsnetzbetreiber ENTSO-E hatte schon Ende April empfohlen, die einheitliche deutsche Stromgebotszone abzuschaffen. Dennoch bekennen sich CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag erneut dazu. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.