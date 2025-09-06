Logo Epoch Times

Selenskyj über Treffen mit Putin: Er kann nach Kiew kommen

Spahn für Mitfinanzierung von Atomwaffen in Frankreich und Großbritannien

KI und Urheberrecht: US-Startup muss 1,5 Milliarden Dollar Entschädigung zahlen

Millionenbelohnung bei Großfahndung nach Polizisten-Mörder

Bundestag will Corona-Pandemie aufarbeiten

Autoindustrie schwächelt, Rüstung boomt: Deutschlands neuer Jobmotor

Schwarz-Rot kürzt Regierungsposten - spart aber kaum Geld

EU bestraft Google mit 2,95 Milliarden Euro - Trump droht der EU mit Vergeltung

Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht

Standseilbahn-Unglück in Lissabon: Keine Deutschen unter Todesopfern

Heizsaison

RWE sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher entspannt

"Der Gasmarkt geht davon aus, dass es weiter keine Lieferungen aus Russland gibt und der Winter durchschnittlich kalt wird. Die Gaspreise am Großhandelsmarkt dürften stabil bleiben bei um die 30 Euro je Megawattstunde“, sagt RWE-Chef Krebber.

Redaktion
Trotz niedrigerer Gas-Speicherstände bundesweit ist RWE-Chef Krebber noch gelassen.
„Diese Werte sind für die Jahreszeit niedrig, aber sie sind noch kein Anlass zur Sorge. Die Speicher von RWE sind zu 91 Prozent gefüllt, auch in anderen europäischen Ländern liegen die Füllstände hoch. Das reicht für einen normalen Winter“, sagte Markus Krebber der „Rheinischen Post“. Insgesamt sind die Speicher in Deutschland zu 73 Prozent gefüllt.
Der RWE-Chef rechnet mit stabilen Gaspreisen: „Der Gasmarkt geht davon aus, dass es weiter keine Lieferungen aus Russland gibt und der Winter durchschnittlich kalt wird. Die Gaspreise am Großhandelsmarkt dürften stabil bleiben bei um die 30 Euro je Megawattstunde. Damit liegen wir nach den Rekordpreisen 2022 (über 300 Euro pro MWh) wieder auf einem normaleren Niveau. Aber immer noch über den Preisen vor der Energiekrise.“
Eine mögliche Inbetriebnahme der Nord Stream-Pipelines sieht Krebber so: „Erst muss Russland die Angriffe stoppen, es muss einen verlässlichen Frieden und Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben, bevor wirtschaftliche Themen anstehen. Dies ist am Ende eine politische Frage“, so Krebber weiter. RWE ist an Eon beteiligt, Eon wiederum an Nord Stream 1. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert Gespräche zur Inbetriebnahme. (dts/red)

