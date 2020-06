USS Theodore Roosevelt: Junge COVID-19 Patienten entwickeln auch nach milder Infektion Antikörper

60 Prozent der untersuchten 24- bis 35-Jährigen hatten Antikörper gegen Sars-CoV-2 im Blut: Dies zeigte eine Studie mit 382 Mitgliedern der Besatzung des Flugzeugträgers USS Theodore Roosevelt. Auch junge Patienten mit mildem oder asymptomatischem Verlauf entwickelten Antikörper.

Die am 12. Juni auf der Homepage des Centers of Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichte Studie zeigt, dass 60 Prozent der 382 untersuchten Probanden auf dem Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt Antikörper gegen Sars-CoV-2 hatten. Bei 59 Prozent davon stellte man zusätzlich auch neutralisierende Antikörper fest. Dies bedeutet, dass diese Personen vor einer direkt folgenden Neuinfektion geschützt sind. Von den 382 Untersuchten waren 283 zuvor positiv auf das Virus getestet worden.

Bei 12 Probanden waren die Antikörper auch noch 40 Tage nachdem die ersten COVID-19 Symptome aufgetreten waren, nachweisbar. Bei zwei Probanden war dies sogar länger als drei Monate der Fall. Diese Ergebnisse weisen in vereinzelten Fällen auf eine länger anhaltende Immunität hin.

Dies war die erste Studie, wo Forscher die Antikörperbildung bei jungen und fitten Menschen untersuchten. Obwohl ein Großteil der Besatzung nur milde und knapp ein Fünftel gar keine Symptome hatten, bildeten mehr als die Hälfte Antikörper gegen das neuartige Virus aus. Die Studie soll dabei helfen, die Auswirkungen von COVID-19 bei jungen Menschen besser zu verstehen.

An Board des Flugzeugträgers USS Theodore Roosevelt kam es Ende März zu einem Sars-CoV-2-Ausbruch. 1.156 der 4.000 Personen umfassenden Besatzung hatten einen positiven Virus-Nachweis.

Verlauf bei jungen, fitten Menschen großteils mild

Die untersuchte Besatzung bestand hauptsächlich aus jungen, fitten Menschen. Bei 28 von ihnen gab es eine bekannte Vorerkrankung. Dazu zählten Asthma, Bluthochdruck, Diabetes und Immunsuppression.

Von den insgesamt 1156 infizierten Personen hatten knapp die Hälfte keine oder nur milde Symptome. Zu den häufigsten Symptomen zählten Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Fieber, Husten, eine laufende Nase, entzündeter Rachen, sowie Verlust der Geschmacksempfindung und/oder des Geruchssinns. 59 Prozent der Erkrankten wurden gegen die Symptome behandelt.

Zwei Matrosen des Flugzeugträgers mussten auf der Krankenstation behandelt werden. In der Altersgruppe zwischen 24 und 35 Jahren gab es keinen Todesfall. Insgesamt starb ein Besatzungsmitglied der USS Theodore Roosevelt an den Folgen von COVID-19.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Auf der Welt sind derzeit die Kriterien von Gut und Böse umgedreht. Das Schlechte wird als gut hingestellt, Gangsterlogik als „soziale Gerechtigkeit“ getarnt und wissenschaftlich begründet. Nicht nur die KP China verwendet Propaganda und Manipulationen aller Arten, um die Gedanken der Menschen in der Corona-Krise und im Umgang mit SARS-CoV-19 zu kontrollieren.

So wie ein Verbrecher versucht, alle Beweise für sein Fehlverhalten zu vernichten, werden alle erdenklichen Tricks angewendet. Das Ausmaß des Betrugs an der Menschheit ist kaum zu fassen.

Im Kapitel zwei des Buches ""Wie der Teufel die Welt beherrscht"" geht es um die 36 Strategeme (Strategien, Taktiken), die das Böse benutzt, um an der Macht zu bleiben. Dazu gehört, die Gedanken der Menschen zu verderben sowie die traditionelle Kultur zu untergraben. Es geht darum, den Zusammenbruch der Gesellschaft zu bewirken, soziale Umbrüche und Aufstände erzeugen. Zwei weitere große Taktiken sind Teilen + Herrschen sowie Tarnen + Täuschen. Entsprechend ihren Eigenschaften und Motivationen werden die Menschen verführt.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]