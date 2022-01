Peking will digitalen Yuan fördern und die Dollar-Vorherrschaft stürzen

Das chinesische Regime plant, bei den kommenden Olympischen Winterspielen in Peking für seinen neu entwickelten digitalen Yuan zu werben. US-Politiker warnen Sportler, die Währung wegen der Überwachung nicht zu verwenden. Experten befürchten, dass die digitale Währung in Zukunft die Vorherrschaft des US-Dollars bedrohen könnte.

Bis zu den Olympischen Winterspielen sind es nur noch wenige Wochen. Die chinesische Nachrichtenagentur „Xinhua“ meldete Anfang des Monats, dass der digitale Yuan für den Einsatz während der Spiele bereit sei.

Man könne ihn entweder über Geldbörsen-Apps, die auf Mobiltelefonen installiert sind, oder über physische Geldbörsen in Form von Karten und Wearables wie Smartwatches, Skihandschuhen oder Badges verwenden.

US-Politiker haben jedoch amerikanische Sportler davor gewarnt, sie während ihres Aufenthalts in China zu nutzen.

US-Politiker warnen vor Überwachung durch digitale Währung

Der Kongressabgeordnete Lance Gooden hat zusammen mit den Abgeordneten Markwayne Mullin, Lisa McClain und Jake Ellzey am 16. Dezember einen Brief an das Olympische und Paralympische Komitee der USA geschickt, in dem sie darauf drängten, amerikanischen Athleten den Erwerb und die Verwendung der neuen Währung während der Spiele zu verbieten.

„Sie kann dazu verwendet werden, chinesische Bürger und China-Besucher in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu überwachen, in der Hoffnung, dass sie digitale Yuan-Geldbörsen auf ihren Smartphones haben und sie nach ihrer Rückkehr weiter verwenden“, heißt es in dem Schreiben.

Der e-CNY oder digitale Yuan ist eine zentralisierte, bargeldähnliche digitale Währung, die in erster Linie für Massenzahlungen in China verwendet werden soll.

Im Gegensatz zur Kryptowährung – einer anderen Art von digitaler Währung, wie zum Beispiel Bitcoin – die dezentralisiert ist und sich der Aufsicht entziehen kann, ist der e-CNY stark zentralisiert und wird von den Regierungen streng überwacht.

Chinas digitale Währung wird von der People’s Bank of China, der chinesischen Zentralbank, beaufsichtigt. Im Gegensatz zu den US-Finanzinstituten, die mit dem Schutz der Privatsphäre werben, müssen alle chinesischen Partner mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) kooperieren. Wenn nötig, müssen sie sogar die persönlichen Daten der Kunden bedingungslos übermitteln.

In einem Bericht der Denkfabrik „Atlantic Council“ aus dem Jahr 2020 heißt es, dass das chinesische Regime aufgrund der elektronischen Fußabdrücke digitaler Währungen und der Überwachung der Aktivitäten digitaler Geldbörsen durch seine Zentralbank jede Bewegung des digitalen Yuans sowie die Identität aller Transaktionsparteien verfolgen kann.

E-CNY soll bei den Olympischen Spielen eingeführt werden

Obwohl das offizielle Datum für die Einführung des neuen Yuan noch nicht bekannt gegeben wurde, hat Peking den Wunsch geäußert, ihn bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2022 als Auftakt für seine Einführung zu präsentieren.

Offizielle Vertreter der KPC haben wiederholt betont, dass der digitale Yuan in erster Linie für den inländischen Massenzahlungsverkehr verwendet werden soll. Einige Experten glauben jedoch, dass das Regime einen Plan zur Internationalisierung seines neuen Fiat-Geldes verfolgt, in der Hoffnung, die Vorherrschaft des Dollars zu brechen.

Abishur Prakash, ein kanadischer Experte für Geopolitik und Technologie, erklärte gegenüber „Voice of America“, dass es seit dem Aufstieg der fünf Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika im Jahr 2009 Spekulationen darüber gibt, dass der Yuan den US-Dollar ersetzen könnte.

Doch dazu ist es bis jetzt nicht gekommen. Nun, da der digitale Yuan am Horizont auftaucht, könnte das derzeitige, von den USA dominierte globale Währungssystem in Zukunft umgestaltet werden, sagte er.

Digitale Währungen sind in den letzten Jahren zu einem wichtigen Thema geworden, da sie sehr einfach zu benutzen sind und Transaktionen und Austauschvorgänge in Echtzeit abwickeln können. Dutzende von Ländern, darunter auch die Vereinigten Staaten, prüfen die Möglichkeit der Einführung eigener Währungen. Und China ist dabei führend.

„Belt and Road“ für die Verbreitung

Einige Experten sind der Meinung, dass China die Initiative „Belt and Road“ nutzen könnte, um sein elektronisches Zahlungssystem mit der digitalen Währung auszubauen. Mit dem digitalen Yuan als gemeinsamer Währung würden die Handelskosten zwischen den fast 70 teilnehmenden Ländern und Organisationen erheblich gesenkt werden, sagte der Hedgefonds-Manager Kyle Bass in einer Folge von „American Thought Leaders“ der Epoch Times. Diese Vereinbarung könnte sich als so lukrativ erweisen, dass die Länder nicht widerstehen könnten, so Bass.

Seit dem Zweiten Weltkrieg ist der US-Dollar die größte Reservewährung der Welt. Im Jahr 2020 waren 60 Prozent der Devisenreserven in Dollar angelegt, während nur 2,25 Prozent in Yuan gehalten wurden.

Es scheint, dass das chinesische Regime noch einen weiten Weg vor sich hat, um den Dollar herauszufordern, aber das kommunistische Regime scheint stetig und ohne viel Aufhebens auf sein Ziel zuzugehen.

Peking setzt Unternehmen unter Druck

Einem Bericht der „Financial Times“ vom Oktober zufolge, setzte die chinesische Regierung McDonald’s unter Druck, vor den Olympischen Spielen digitale Yuan-Geldbörsen zu verwenden.

Etwa 270 McDonald’s-Restaurants in Schanghai hatten ein System installiert, das es den Kunden ermöglicht, mit der E-Währung zu bezahlen. Peking drängte die Fast-Food-Kette, ihre Reichweite auf ganz China auszudehnen.

Visa, der Hauptsponsor der Olympischen Spiele, und Nike, der Sponsor des US-Teams, sahen sich einer ähnlichen Situation gegenüber, so der Bericht der „Financial Times“.

Der Direktor der chinesischen Zentralbank, Yi Gang, bekräftigte kürzlich, dass der digitale Yuan derzeit für die inländische Anwendung gedacht sei, „während grenzüberschreitende e-CNY-Transaktionen weitere Diskussionen erfordern“.

Die „Global Times“, eines der einflussreichsten Sprachrohre der KPC, berichtete jedoch im November, dass die südchinesische Provinz Hainan im Rahmen ihres Entwicklungsplans für den Freihandelshafen Hainan die Erprobung und Verwendung des digitalen Yuan im grenzüberschreitenden Handel und bei Finanzdienstleistungen fördern wird.

Das Regime versucht offenbar, seine digitale Währung zu globalisieren.

Kooperation mit SWIFT

SWIFT, das globale System für Finanznachrichten und grenzüberschreitende Zahlungen, hat im Februar 2021 ein Joint Venture mit dem Forschungsinstitut für digitale Währungen und dem Clearingzentrum der chinesischen Zentralbank gegründet.

Obwohl sich der Hauptsitz von SWIFT in Belgien befindet, arbeitet das Unternehmen im globalen Abwicklungssystem mit US-Dollar. Die Zusammenarbeit mit der chinesischen Zentralbank kam daher für viele Experten überraschend.

Washington nutzt das System von SWIFT häufig als Instrument zur Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Staaten, darunter China und seine Verbündeten. Warum dann das Joint Venture?

Innerhalb der Kooperation soll durch lokale chinesische Netze ein neuer Finanznachrichtendienst eingerichtet werden. Außerdem soll ein lokales Datenlager zur Überwachung und Analyse des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs aufgebaut werden. All dies, um die Transaktionen mit dem Yuan stabiler und sicherer zu machen.

Finanzexperten sehen darin jedoch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass China die globale Nutzung seines geplanten digitalen Yuan erkundet und gleichzeitig versucht, ein alternatives System zu etablieren, um die Dominanz des Dollars zu untergraben.

Abishur Prakash erklärte gegenüber „Voice of America“, dass die Zusammenarbeit inmitten der wachsenden Spannungen zwischen den USA und China angekündigt wurde, als spekuliert wurde, die Vereinigten Staaten könnten China oder Hongkong aus SWIFT ausschließen. Pekings Gegenangriff „zielt natürlich auf den Dollar ab“, sagte er.

Analysten zufolge hat Peking SWIFT mit seinem riesigen Markt gelockt, um die Nutzung des grenzüberschreitenden Interbankenzahlungssystems von China zu fördern. Auf diese Weise könnte China nicht nur das Dollarsystem selbst loswerden, sondern auch seinen Verbündeten wie dem Iran helfen, ihre Risiken gegenüber dem US-System zu verringern und so seinen geopolitischen Einfluss zu vergrößern.

Digitaler Yuan auch für den Einzelhandel

Nach der Zusammenarbeit mit SWIFT würde das Regime als Nächstes durch eine Kooperation anstreben, den digitalen Yuan mit dem Einzelhandelssektor zu verbinden.

Eine der wahrscheinlichen Strategien, so einige Beobachter, könnte die Nutzung der grenzüberschreitenden Zahlungsplattformen WeChat Pay und Alipay sein, die schon vor Jahren auf dem US-Markt Fuß gefasst haben. Das neue Vorhaben erfordert Partnerschaften mit amerikanischen Unternehmen, von denen viele angesichts der enormen Gewinne wahrscheinlich nicht Nein sagen würden.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am 5. Januar 2021 eine Verordnung zum Verbot von Transaktionen mit WeChat Pay, Alipay und sechs anderen in China entwickelten Apps für US-Unternehmen – die Regierung von Joe Biden machte dieses Vorhaben wieder rückgängig.

Einige Kritiker meinen, Washington solle sich mit den Auswirkungen befassen, die Chinas ehrgeizigen Ambitionen mit der digitalen Währung verursachen könnten. „Die Regierung, der Kongress und die Denkfabriken müssen dieses Thema und seine weitreichenden Auswirkungen heute untersuchen, nicht erst Jahre später, wenn es sich zu einem größeren Problem entwickelt“, sagte Eric Sayers vom American Enterprise Institute gegenüber der „Financial Times“.

Die G7-Staaten versuchten bei einem Treffen im Vereinigten Königreich im Oktober, Leitlinien für digitale Währungen aufzustellen. Jede digitale Währung, die von einer Zentralbank ausgegeben wird, so die G7-Finanzchefs in einer Erklärung, muss strenge Standards für den Schutz der Privatsphäre, die Transparenz und die Rechenschaftspflicht in Bezug auf den Schutz der Nutzerdaten erfüllen.

„Sie sollte auf langjährigen öffentlichen Verpflichtungen zu Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und solider wirtschaftlicher Führung beruhen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: China to Use Beijing Olympics to Promote Digital Yuan in Challenge to Dollar Hegemony

(deutsche Bearbeitung von sza)

Frank Dong ist ein engagierter Journalist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Er ist freiberuflicher Mitarbeiter der Epoch Times USA und berichtet hauptsächlich über China-Themen.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!