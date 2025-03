UN-Menschenrechtsrat in Genf: China-Funktionär wollte Falun-Gong-Bericht stoppen – vergeblich

Bereits mehrfach hat die Epoch Times den Berliner Lebin Ding bei seinem Kampf um die Befreiung seiner Eltern aus den Fängen der Kommunistischen Partei Chinas begleitet. Ob vor der chinesischen Botschaft in Berlin oder vor dem Europaparlament in Straßburg. Auch dieser Tage ist Ding in seiner Angelegenheit wieder unermüdlich unterwegs. Diesmal reiste der Falun-Gong-Praktizierende in die Schweiz, um vor dem UN-Menschenrechtsrat zu sprechen. Dort versuchte ihn ein chinesischer Diplomat daran zu hindern.

Genf, 4. März 2025, Vereinte Nationen. Ding erhielt die Möglichkeit, im Namen der Gesellschaft für bedrohte Völker, einer deutschen Menschenrechtsorganisation, vor dem Menschenrechtsrat zu sprechen. Er ergriff das Wort und berichtete von zu Tode gefolterten Praktizierenden in China unter der fast 26 Jahre andauernden Verfolgungswelle, nachdem der damalige Staatschef Jiang Zemin im Jahr 1999 den Befehl dazu gegeben hatte: „Zerstört ihren Ruf, treibt sie in den finanziellen Ruin und vernichtet sie physisch“.

Doch nach nur 34 Sekunden wurde seine Rede jäh unterbrochen. Ein chinesischer Diplomat, Song Changqing, Ministerberater in der ständigen Vertretung des chinesischen Regimes beim UN-Büro in Genf, forderte vom Vorsitzenden, dem Vizepräsidenten des Menschenrechtsrates, Tareq Md Ariful Islam, den Berliner am Sprechen zu hindern. Er begründete den Antrag damit, dass der Redner das Forum des Rates missbrauche, um die KPCh-Führung anzugreifen.

Der Antrag der chinesischen Delegation wurde jedoch von Islam abgelehnt, mit der Begründung, dass die Kommentare und vorgebrachten Beispiele in Übereinstimmung mit der Sitzungsordnung gewesen seien. Dann durfte Ding mit seiner Rede fortfahren.

The #CCP (Chinese Communist Party) is #not China.

The CCP tried to stop and #silence me at the UN Human Rights Council while I was delivering an oral statement to the Council on behalf of the German NGO Society for Threatened Peoples.

The issue is the CCP’s ongoing persecution… pic.twitter.com/B1OlBDnGh3

— Ding Lebin (@ding_lebin) March 9, 2025