EU-Parlament fordert China auf, die Verfolgung von Falun Gong sofort zu beenden

Am Donnerstagmittag, 18. Januar, stimmte das Europäische Parlament im französischen Straßburg über die Resolution 2024/2504(RSP) ab. Es geht um die in China seit über 24 Jahren andauernde Verfolgung von Falun Gong – und insbesondere um den konkreten Fall von Herrn Ding Yuande, einen Teebauern aus einem ostchinesischen Dorf.

Der Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments wurde mit überwiegender Mehrheit angenommen. Die daraus entstandene Resolution wird nun an die zuständigen Stellen innerhalb der EU-Kommission weitergeleitet. Die Resolution richtet sich gegen die Verfolgung von Falun Gong und anderen Glaubensgruppen in China durch die Kommunistische Partei, obwohl in dem kommunistischen Staat die Religionsfreiheit durch das Gesetz geschützt und garantiert wird.

Die Resolution fordert von China, die Unterdrückung der Religionsfreiheit und die totale Überwachung der Menschen zu beenden. Insbesondere wird auch auf den Fall des Falun-Gong-Praktizierenden Ding Yuande eingegangen. Die chinesische Regierung sollte ihn sofort bedingungslos von der Haft freilassen.

Von der EU-Kommission und den Regierungen der Mitgliedsländer fordert die Resolution, endlich zu handeln, eine internationale Untersuchung der Verfolgung von Falun Gong zu unterstützen, den Missbrauch von Organtransplantationen in China zu verurteilen und Sanktionen gegen alle Täter und Organisationen zu verhängen, die zur Verfolgung von Falun Gong beigetragen haben.

Die Abgeordneten im EU-Parlament debattierten am Vorabend der Resolution über den Antrag der fünf Fraktionsgruppen. Der deutsche CDU-Abgeordnete Michael Gahler, Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten), eröffnete die Debatte: „In China gibt es die Ein-Parteien-Diktatur“, betonte der langjährige EU-Politiker – und weil die kommunistische Partei an der Macht bleiben wolle, müsse sie verschiedene Gruppen im Land unterdrücken, wie etwa die Falun-Gong-Praktizierenden.

„Diese Praxis schadet niemandem, ist auch keine Staatsgefahr. Aber scheinbar ist die Partei seit 1999 der Auffassung, dass es sehr wohl eine Bedrohung für ihre Ideologie ist“, so Gahler.

Konkret gehe es auch um den Fall von Ding Yuande, der kürzlich zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden war. „Der einzige Vorwurf, der gegen ihn erhoben wurde, ist, dass er Falun Gong praktiziert.“

Die portugiesische Abgeordnete Isabel Santos von den Sozialdemokraten im Europäischen Parlament sprach von Chinas Staatschef Xi Jinpings „repressiver Maschine, um alles und alle zu kontrollieren“, auch religiöse Praktiken. Man versuche, all das als „Gefahr für die chinesische Ideologie“ zu unterdrücken. Im Fall von Ding Yuande warnte Santos die Europäische Union, sich nicht „durch Schweigen zur Komplizin [zu]machen“.

Die Tschechin Markéta Gregorová von den Grünen erinnerte daran, dass Handelsbeziehungen kein Grund dafür seien, „ein Auge zuzudrücken, bei der illegalen Organentnahme und Massenkonzentrationslagern im 21. Jahrhundert“. Die Europäische Union habe „jahrzehntelang nichts getan“, nur Wirtschaftsdelegationen geschickt. China erklärte seine Menschenrechtsverbrechen daher zu „internen Angelegenheiten“, in die man keine Einmischung dulde. Nun schicke China Kriegsmaterialen nach Russland und verübe weiterhin Menschenrechtsverbrechen. Die Abgeordnete appellierte: „Wir sollten uns nicht darauf einlassen, unsere Werte zu verkaufen.“

Der fraktionslose italienische Abgeordnete Fabio Massimo Castaldo nannte die Verfolgung von gläubigen Menschen durch das Pekinger Regime „eine Art mittelalterliches Modell“ mit immer mehr eingesetzten „futuristischen Technologien nach George Orwell“, um die Menschen zu überwachen. „Hunderttausende Personen sind verschwunden. Das ist wirklich schrecklich“, so der Parlamentarier. Man müsse das verurteilen, eine internationale Untersuchung verlangen und die Verantwortlichen für den illegalen Organhandel auch zur Verantwortung ziehen. „Wenn wir schweigen, werden wir zu Mittätern.“

Der deutsche Abgeordnete Engin Eroglu (Freie Wähler) sprach als Mitglied der Fraktion Renew Europe (Europa erneuern) von seiner Sorge der nächsten Schritte des kommunistischen Regimes in Peking. China habe „erhebliche Probleme“ im Inneren, so Eroglu. Das Wohlstandsversprechen fange an zu zerbröckeln und „ich habe die erhebliche Angst, wenn nach Innen fertig aufgeräumt ist, China auch, wie jede andere Autokratie, nach außen gehen wird und Drittstaaten bedrohen wird“, so der Abgeordnete. „Wir müssen alle Mitgliedstaaten auffordern, wach zu werden und zu handeln.“

The @Europarl_EN has adopted an urgency, calling for the immediate & unconditional release of Mr Ding Yuande. I had the honour to be the @RenewEurope shadow. #Beijing ’s oppression of unwanted communities is unacceptable & we must keep raising our voices! @ding_lebin pic.twitter.com/tjOtJUh8zX

Miriam Lexman, eine slowakische Abgeordnete der Fraktion der Europäischen Volkspartei, gab einen Einblick in chinesische Foltermethoden an Falun-Gong-Praktizierenden: „Sie müssen Zwangsjacken tragen, elektrische Schlagstöcke werden benutzt, ihre Füße werden verbrannt, sie bekommen kein Essen, mehrere Frauen wurden missbraucht“. Vergessen dürfe man auch nicht die „abscheulichen Fälle von erzwungener Organentnahme“, so die Abgeordnete.

As @Europarl_EN debates resolution on the persecution of the Falun Gong practitioners, it was an honour to meet @ding_lebin whose parents are among those persecuted for their faith.

Their suffering & persecution is emblematic of the CCP’s tyranny. #StopThePersecution pic.twitter.com/SVDtkTbtx0

— Miriam M. Lexmann (@MiriamMLex) January 18, 2024