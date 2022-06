Dürer beeindruckte die venezianischen Künstler der Renaissance

Giovanni Bellini und seine Starschüler heißen den innovativen Künstler aus dem Norden herzlich willkommen.

Am 7. Februar 1506 schrieb Albrecht Dürer an seinen Freund Willibald Pirckheimer, dass Giovanni Bellini, der damals führende Künstler Venedigs, Dürers Gemälde nicht nur gelobt, sondern erstaunlicherweise auch seine Absicht bekundet hatte, eines zu kaufen.

Dürer reiste zweimal nach Venedig. Bei seinem zweiten Besuch war er entschlossen, den Venezianern seine Fähigkeiten sowie die anderer Künstler der nordeuropäischen Renaissance zu demonstrieren. Bellinis Befürwortung war genug, um alle bis auf die Voreingenommensten zu überzeugen.

Die Voreingenommenheit, die Dürer zu entkräften suchte und die der große Bellini zurückwies, war nur allzu hartnäckig. Daher sahen sich einige dazu veranlasst, Dürers Beziehung zur venezianischen Kunstwelt als die eines Schülers zu seinem Lehrmeister zu betrachten. Das galt für seinen ersten Besuch von 1494 bis 1495, als er dort nach einer Lehre in seiner Heimatstadt Nürnberg und weiterführenden Studien in Nordostfrankreich und den Niederlanden seine Ausbildung als Maler abschloss.

Doch als er zehn Jahre später als international anerkannter Künstler zurückkehrte, beruhte das Lehren und Lernen viel mehr auf Gegenseitigkeit. Dürer und die nordeuropäische Schule, die er vertrat, hatten einen entscheidenden Einfluss auf den Stil der venezianischen Hochrenaissance.

Dürers Freund Bellini legte dafür wichtige Grundlagen. Bellinis Werk respektierte die künstlerischen Fortschritte der venezianischen Frührenaissance und führte sie weiter. Seine Innovationen bereiteten den Boden für noch dramatischere Neuerungen durch seine beiden größten Schüler und die führenden Köpfe der nächsten Künstlergeneration Venedigs: Giorgione und Tizian.

Venedigs künstlerische Innovatoren

Bellini ehrte die künstlerische Tradition seiner Stadt und förderte gleichzeitig die Innovation seiner Schüler. Giorgione perfektionierte Bellinis naturalistische Darstellung der menschlichen Gestalt, und Tizian fügte dem von Giorgione entwickelten Stil einen Sinn für Dramatik hinzu.

Die Möglichkeit, unter anderem von Dürer zu lernen, und ein Kunstmarkt, der für ein gewisses Maß an Innovation offen war, dürften für Bellini während seiner Karriere unrentabel gewesen sein. Im Wandel der Zeiten konnten seine besten Schüler ihren Lehrer übertreffen.

Die Tatsache, dass es Bellinis Schüler waren, die solche Fortschritte machten, wird oft von denjenigen angeführt, die Bellinis Ehrerbietung gegenüber den früheren künstlerischen Konventionen seiner Stadt übertreiben. Die Wahrheit ist, dass Bellini in seinem eigenen Werk zwar ein eher gemäßigter stilistischer Erneuerer war, er aber Künstler wie Giorgione und Tizian sehr schätzte, die in der Lage waren, dramatischere, innovative und einzigartige Werke von wahrer Schönheit zu schaffen.

Eine solche Einstellung zur Innovation weist auch Dürer als Künstler ersten Ranges aus und sicherte ihm den Einfluss seiner Werke auf die jüngere Generation.

Dürer lernte zweifellos Giorgione und Tizian kennen, deren Übergang zu unabhängigen Meistern sich mit dem Besuch des Deutschen in Venedig 1505 bis 1507 und seiner Freundschaft mit Bellini überschnitt.

Zu dieser Zeit hätten Tizian und Giorgione sicherlich miteinander und mit ihrem ehemaligen Meister über einen so berühmten Künstler wie Dürer gesprochen. Leider findet sich in Dürers umfangreicher und in der Regel informativer Korrespondenz kein Hinweis auf seinen Einfluss auf diese neuen unabhängigen Maler, denn sein Interesse galt Künstlern, die wie Bellini bereits Bekanntheit erlangt hatten.

Dürers Einfluss

Doch Dürer hatte Einfluss auf diese Künstler, wie ein Vergleich von Dürers Werken mit denen der anderen zeigt. Sein Einfluss auf Tizian wird deutlich, wenn man Dürers „Bildnis Maximilians I.“ und Tizians „Bildnis eines Mannes mit roter Mütze“ betrachtet. Zwar sind die Stile zu unterschiedlich, als dass man sie für zwei Werke eines einzigen Malers halten könnte, doch lassen allein die Ähnlichkeiten darauf schließen, dass sie mit den Werken des jeweils anderen vertraut waren. Beide arbeiteten mit ähnlichen Farbpaletten, die bemerkenswert tief und realistisch sind. Beide stellten menschliche Züge mit fast fotografischer Genauigkeit dar.

Der historische Kontext der Renaissance zeigt, wie bedeutsam solche Ähnlichkeiten sind. Bis dahin waren tiefe, realistische Farben eine nordeuropäische Spezialität, während sich die italienischen Künstler, vor allem die in Florenz, auf die Perfektionierung der Darstellung der menschlichen Gestalt konzentrierten.

Das „Arnolfini-Porträt“ des flämischen Malers Jan van Eyck aus dem frühen bis mittleren 15. Jahrhundert kombiniert tiefe und realistische Farben mit unterentwickelten Gesichtszügen, während das „Porträt eines Mannes mit einer Medaille Cosimos des Älteren“ des Florentiners Sandro Botticelli aus der Mitte bis Ende des 15. Jahrhunderts fast fotografische Gesichtsdetails, aber Farben aufweist, die eher malerisch sind.

Dürers Werk übertraf diese beiden Vorgänger. Er kombinierte eine brillantere Verwendung von Farben als van Eyck mit einer größeren Perfektion der naturalistischen Form als Botticelli und schuf so realistischere Gemälde als alle anderen Künstler zuvor. Doch selbst damit ist die Bedeutung eines Künstlers noch nicht erschöpft, dessen Leistungen von Michelangelo, Raffael und Leonardo da Vinci hoch geschätzt wurden. Dürers Werke beeinflussten später den Barockstil, und seine technischen Schriften über die Perspektive (die den Eindruck von Distanz in der Malerei erzeugt) gehörten zu den besten seiner Zeit.

Mit solchen Leistungen steht Dürer in der ersten Reihe der Renaissancemeister und wurde bei seinem zweiten Besuch zu einem wichtigen Einfluss auf die größten Genies des Venedigs des 16. Jahrhunderts.