Wissen Prachtbau in Deutschland

Schloss Augustusburg: Ein Meisterwerk des Rokoko

Vor exakt 300 Jahren wurde der Grundstein für das Schloss Augustusburg in der nordrhein-westfälischen Stadt Brühl gelegt. Bis heute ist die Perle des Rokoko in all ihrer Pracht erhalten – und weit über die Grenzen Deutschlands hinaus berühmt.