Bluthochdruck und Stress: Ver.di warnt vor Gesundheitsgefährdung durch Wham!-Song „Last Christmas“

Im Unterschied zu den klassischen Weihnachtsliedern, die zum Teil mittlerweile bereits über mehrere Jahrhunderte überliefert wurden, sind weihnachtliche Kompositionen aus dem Bereich der modernen Popularmusik häufig sehr kurzlebig – und schnell wieder vergessen.

Eine der wenigen Ausnahmen stellt der 1984 erschienene, damals in den Charts nicht einmal übermäßig erfolgreiche Song „Last Christmas“ von „Wham!“ dar. Die Ballade des zwei Jahre später aufgelösten Duos aus George Michael und Andrew Ridgeley, deren einziger inhaltlicher Bezug zu Weihnachten darin besteht, dass eine zerbrochene Romanze aus der Weihnachtzeit des Vorjahres Erwähnung findet, hat bis dato 15 Mal den Wiedereinstieg in die internationalen Hitparaden geschafft.

Bis zu fünf Mal pro Stunde

Dies liegt daran, dass der Song Jahr für Jahr von fast allen Mainstream-Radiostationen wieder in die Heavy-Rotation-Liste genommen wird und zudem Dauerbrenner in Kaufhäusern und auf Weihnachtsmärkten ist – zur Freude all jener, die in irgendeinem Jahr mit dem Song etwas Positives verbinden konnten, hingegen zum Missfallen der meisten anderen.

Ver.di-Chef Frank Werneke, seit September Nachfolger von Langzeitchef Frank Bsirske, gehört offenbar zur letztgenannten Gruppe. Immerhin wird der Popsong gemeinsam mit den klassischen Titeln „Jingle Bells“, „O du Fröhliche“ und „Stille Nacht“ namentlich herausgegriffen, um in einer Erklärung Betriebsräte auf neue Regeln des Bundesarbeitsministeriums für die Arbeitsstätten hinzuweisen.

Die Handreichung erfolgt, um die „vorweihnachtlichen Endlosschleifen […] in den Geschäften auf ein erträgliches Maß zu reduzieren“. Immerhin soll, wie jüngst bekannt wurde, „Last Christmas“ bei Rewe und Penny in den kommenden Wochen bis zu fünf Mal pro Stunde abgespielt werden.

Qualitativ bemängelt die Gewerkschaft die Musikauswahl nicht, allerdings gilt ihre Sorge der Lautstärke. In dem Text wird auf deren Reduktion auf das gesetzlich erlaubte Maß gepocht:

Demnach darf der Lärm in Einzelhandelsgeschäften 70 Dezibel (dbA) nicht überschreiten. Wird Musik gespielt und gibt es Durchsagen, was in den Läden üblich ist, müssen bis zu sechs Dezibel abgezogen werden, so dass das Maximum bei 64 Dezibel liegt. Das entspricht ungefähr der Beschallung durch einen Fernseher in Zimmerlautstärke.“

Regeln zur maximalen Beschallung gelten ganzjährig

Betriebsräte und Beschäftigte sollten Arbeitgeber, die „Musik in Richtung Disco-Lautstärke aufdrehen“, auf die neuen Regelungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hinweisen, so ver.di weiter.

„Wenn Weihnachtsmusik gesundheitsgefährdend ist, hat sie ihren Sinn verfehlt“, betont das für den Handel zuständige Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Und eine solche Wirkung könne die stundenlange Dauerbeschallung mit zu lauter Weihnachtsmusik haben – von Bluthochdruck über negativen Stress bis zur Erhöhung der Herzfrequenz. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehme um 20 Prozent zu.

Damit es nicht zu alljährlichen Auseinandersetzungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber komme, empfehle die Gewerkschaft, die Abmachungen in einer Betriebsvereinbarung festzuhalten. Die neuen Regeln gelten allerdings auch ganzjährig für jede Art von Beschallung.