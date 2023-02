Im Gegenlicht erscheint das Gefieder von Kolibris in Regenbogenfarben. Foto: Christian Spencer

Die außergewöhnliche Fotoserie „Winged Prism“ des Fotografen Christian Spencer ist jetzt auch bei uns in Buchform erschienen.

In seinem neuen Bildband „Vögel – Poeten der Lüfte“ hat der australische Fotograf Christian Spencer wohl bislang unbekanntes fotografisches Terrain betreten. Seine Kolibri-Fotografien aus Brasilien sind bunt und düster zugleich und es umgibt sie etwas Außerweltliches, Unreales.

Während die Tierfotografie heutzutage von der Perfektion der Ausrüstung und der Bildbearbeitung lebt – und der Ausdauer der Fotografen – hat Spencer lediglich eine Beobachtung zugrunde gelegt, die er bei der Produktion eines Filmes gemacht hatte.

Besonderer Effekt im Gegenlicht

Und zwar erzeugen die transparenten Flügel von Schwarzkolibris im Gegenlicht einen Prismeneffekt, wodurch sie in allen Regenbogenfarben leuchten. „Ich bin immer auf der Suche nach anderen Blickwinkeln und Lichtverhältnissen, um Dinge zu fotografieren“, sagt Spencer.

Die Kolibri-Aufnahmen seien schwierig gewesen. Es „erfordert jahrelange Beobachtung und Geduld, um wirklich einzigartige Bilder einzufangen“, erklärte er gegenüber Epoch Times.

Spencer habe schon oft versucht, die Kolibri-Szene nachzustellen, aber es sei ihm nie gelungen, die gleiche „poetische Harmonie“ wie bei vielen dieser und anderer Fotos zu erreichen. „Es waren einzigartige Momente, die für immer vergangen sind“, sagt er. „Solche Bilder hängen von ganz bestimmten atmosphärischen Bedingungen und der Ausrichtung der Sonne zwischen den Palmen ab.“

Die Fotos aus der Serie „Geflügelte Prismen“ habe er mit einer semiprofessionellen Kamera aufgenommen, außerdem seien sie gänzlich unbearbeitet. „Meine Fotos sind eine Photoshop-freie Zone“, erklärte der Fotograf der Epoch Times.

Nicht ganz einfach dürfte auch gewesen sein, die Vögel überhaupt einzufangen. Zwar können Kolibris bei 50 Flügelschlägen pro Sekunde eine Weile auf der Stelle schweben – wobei sie mit ihren langen Schnäbeln Pflanzennektar aufnehmen – doch im Flug ändern sie ihre Richtung schnell und sind kaum zu fassen.

Farbenfrohe Vögel aus dem brasilianischen Regenwald

In den weiteren Kapiteln des Buches wendet sich Spencer gewöhnlicheren, aber ebenso eindrucksvollen Motiven zu, auch wenn es zuweilen zu viel vom Gleichen gibt. Er fängt mit seinem Objektiv Vögel des brasilianischen Regenwaldes beim Baden in Tümpeln ein, wobei sie ihr buntes Gefieder von Staub und Parasiten befreien. Aras im „Formationsflug“, Blaukronennymphen beim Baden unter Wasser, Große Emus beim „Wattwandern“ sind einige Motive der farblich und motivmäßig schön komponierten Fotos.

Auch einige Fotos aus Australien sind in dem Buch enthalten, wie jener Schwarm von Rosakakadus, die in der Strzelecki-Wüste an einem einsam dastehenden Baum Rast eingelegt hatten, um aus der darunter liegenden Pfütze zu trinken. Ein Foto, für das Spencer einige Preise erhalten hat.

Inspiration für andere

Christian Spencer wurde 1977 in Melbourne, Australien, geboren. Seit 2001 lebt er in der Nähe des Itatiaia-Nationalparks bei Rio de Janeiro in Brasilien. 2014 begann er, sich mit der Fotografie zu beschäftigen. Davor war er 25 Jahre lang professioneller Maler, wandte sich später dem Filmemachen zu und erhielt für seine drei Filme 19 internationale Auszeichnungen.

2021 gewann er die Auszeichnung „Highly Commended“ beim prestigeträchtigen Wildlife Photographer of the Year Award. „Es war eine große Ehre, den Preis zu gewinnen“, sagt der 45-Jährige. „Da meine Fotos sehr künstlerisch sind, war es fantastisch, in dieser Kategorie geehrt zu werden.“

Für sein Buch erhält Spencer nicht nur täglich E-Mails aus aller Welt, sondern auch zahlreiche Gedichte, Segenswünsche und Briefe von Menschen, die ihm dafür danken, dass er sie zum Zeichnen, Malen und Musizieren inspiriert hat. „Jeden Tag schreiben mir Menschen, die von den Bildern berührt sind und sich angesprochen fühlen“, sagt er.

Insgesamt ein Buch für Vogelliebhaber, Naturfreunde und Ästheten.

Vögel – Poeten der Lüfte, 224 Seiten, ca. 120 Farbfotos, 50,- Euro, teNeues Verlag, ISBN 978-3-96171-389-9