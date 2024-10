Ungewöhnlich: „Los Angeles Times“ und „Washington Post“ wollen weder Harris noch Trump unterstützen

Ein Disput zwischen dem Eigentümer und der Redaktion der „Los Angeles Times hat zur Kündigung einer Redakteurin geführt. Anders als bei früheren Wahlen wollte der Eigentümer nicht, dass die Zeitung offen ihre Unterstützung für einen der beiden Kandidaten Kamala Harris oder Donald Trump zum Ausdruck bringt.

Die Redakteurin Mariel Garza sagte in einem Interview mit der „Columbia Journalism Review“, dass die Redaktion geplant habe, Harris zu unterstützen, und dass sie einen entsprechenden Entwurf für einen Leitartikel geschrieben habe.

Dieser sei jedoch abgelehnt worden, ebenso wie eine grundsätzliche Unterstützung von Harris. Nach der Weigerung der Zeitung, Harris zu unterstützen, habe sie die Entscheidung am 23. Oktober getroffen, ihren Job zu kündigen.

In einem Interview begründete sie ihren Schritt: „Ich kündige, weil ich deutlich machen möchte, dass ich nicht damit einverstanden bin, dass wir schweigen. […] In gefährlichen Zeiten müssen aufrichtige Menschen aufstehen. Das ist meine Art, aufzustehen.“ Ihrer Meinung nach „untergräbt die Nicht-Unterstützung die Integrität der Redaktion und jede einzelne Unterstützung, die wir geben, bis hin zu den Schulratswahlen“.

In ihrem Rücktrittsschreiben an den Herausgeber der L.A. Times, Terry Tang, schrieb Garza: „Ich stehe auf, indem ich zurücktrete.“

Der Eigentümer der L.A. Times, Patrick Soon-Shiong, stellte in einem Beitrag auf X klar, dass die Redaktion gebeten worden sei, eine objektive Analyse der positiven und negativen Aspekte der Politik von Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu liefern.

„Darüber hinaus wurde die Redaktion gebeten, ihr Verständnis der von den Kandidaten während des Wahlkampfs geäußerten politischen Maßnahmen und Pläne sowie deren mögliche Auswirkungen auf die Nation in den nächsten vier Jahren darzulegen. Auf diese Weise können unsere Leser anhand dieser klaren und unparteiischen Gegenüberstellung entscheiden, wer es wert ist, in den nächsten vier Jahren Präsident zu sein“, schrieb Soon-Shiong am Mittwoch in einem X-Post. „Anstatt diesen Vorschlag zu akzeptieren, entschied sich die Redaktion dafür, zu schweigen, und ich habe ihre Entscheidung akzeptiert“, erklärte er.

Keine grundsätzliche Abkehr von Wahlempfehlungen

Im September hatte die L.A. Times eine lange Liste mit Wahlempfehlungen für die Wahl am 5. November veröffentlicht, die jedoch keine Präsidentschaftskandidaten enthielt. Die Liste umfasste Kandidaten für das US-Repräsentantenhaus und den US-Senat, die Bundesstaaten, den Generalstaatsanwalt, den Obersten Gerichtshof von Los Angeles County, den Los Angeles Unified School District, den Community College District und den Stadtrat von Los Angeles sowie Empfehlungen für eine Reihe von Vorschlägen und Maßnahmen.

Das Traditionsblatt hat eine wechselvolle Geschichte bei der Unterstützung von Präsidentschaftskandidaten. Bei den letzten vier Wahlen unterstützte die größte kalifornische Zeitung jeweils die Bewerber der Demokraten: 2008 und 2012 Barack Obama, 2016 Hillary Clinton und 2020 Joe Biden. Von 1976 bis 2004 unterstützte sie keinen Kandidaten und von ihrer Gründung 1881 bis 1972 hauptsächlich die Republikaner. Soon-Shiong erwarb die Zeitung im Jahr 2018.

„Washington Post“ gibt auch keine Empfehlung ab

Am 25. Oktober, eineinhalb Wochen vor den Präsidentschaftswahlen, erklärte auch die „Washington Post“, dass sie keinen Kandidaten unterstützen werde. „Wir kehren zu unseren Wurzeln zurück und unterstützen keine Präsidentschaftskandidaten“, erklärte William Lewis, der Herausgeber und CEO, in einem Meinungsartikel.

Lewis sagte, die Zeitung werde in diesem Jahr und in Zukunft davon absehen, Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen.

„Wir sind uns bewusst, dass dies auf verschiedene Weise interpretiert werden wird, etwa als stillschweigende Unterstützung für einen Kandidaten oder als Verurteilung eines anderen oder als Verzicht auf Verantwortung. Das ist unvermeidlich. Wir sehen das nicht so. Wir sehen es als im Einklang mit den Werten, für die die Post immer gestanden hat, und mit dem, was wir uns von einer Führungspersönlichkeit erhoffen: Charakter und Mut im Dienste der amerikanischen Ethik, Achtung der Rechtsstaatlichkeit und Respekt für die Freiheit des Menschen in all ihren Aspekten“, schrieb er.

„Wir sehen dies auch als eine Erklärung, die Fähigkeit unserer Leser zu unterstützen, sich ihre eigene Meinung über die folgenreichste aller amerikanischen Entscheidungen zu bilden – für wen sie als nächsten Präsidenten stimmen wollen“, fügte er hinzu.

Anonyme Quellen legen nahe, dass die Entscheidung, keinen der Kandidaten zu unterstützen, innerhalb des Unternehmens umstritten war. Die Redaktion soll sich für die Unterstützung von Kamala Harris ausgesprochen haben, während sich der Eigentümer, Amazon-Gründer und Milliardär Jeff Bezos mit seiner Position dagegen durchgesetzt haben soll.

Der Schritt der „Washington Post“ ist bemerkenswert, da die Hauptstadt seit Jahrzehnten eine Hochburg der Demokraten ist. Seit 2000 hat nur ein Präsidentschaftskandidat weniger als 90 Prozent der Stimmen erhalten. Die Zeitung begann 1976, Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen, und hat sich seitdem immer für die Demokraten ausgesprochen mit Ausnahme von 1988, als sie keinen der Kandidaten unterstützte.

Andere Zeitungen sprechen sich offen für einzelne Kandidaten aus. So hat die einflussreiche „New York Times“ seit 1956, als sie Dwight Eisenhower unterstützte, nicht mehr für einen Republikaner geworben. Jetzt unterstützt sie die Demokratin Kamala Harris. Der kleinere New Yorker Konkurrent, die „New York Post“, hat sich für Donald Trump ausgesprochen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „LA Times Editorials Editor Leaves Paper Over Editorial Dispute“.