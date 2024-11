In der Nähe der Familie leben: Warum es wichtig ist

Früher war es nicht ungewöhnlich, sein ganzes Leben in dem Dorf zu verbringen, in dem man geboren wurde.

Durch die Modernisierung der Transportmöglichkeiten begannen die meisten Menschen jedoch auch ein weitaus mobileres Leben zu führen als ihre Vorfahren. Trotz der vielen Vorteile, die moderne Transportmittel bieten, ist ein Nachteil, dass es dazu beiträgt, Familien auseinanderzubringen.

In unserer heutigen nomadischen Gesellschaft leben Geschwister, die zusammen aufgewachsen sind, oft über das ganze Land verstreut, in verschiedenen Bundesstaaten oder im Ausland. Erst nach stundenlangen Reisen, auf der Straße, mit dem Zug oder über den Luftweg, können sie sich persönlich treffen.

Viele legitime Faktoren tragen zu einer allgemeinen Aufteilung der Familie bei. Jemand geht vielleicht weit entfernt von zuhause zur Universität, lernt dort seinen Partner kennen und lässt sich in dieser Gegend nieder. Ein anderer nimmt eine prestigeträchtige Stelle in einer Großstadt am anderen Ende des Landes an. Ein Dritter sehnt sich nach Abenteuer und Unabhängigkeit und führt das Leben eines digitalen Nomaden.

Natürlich, in einer Familie mit belasteten Beziehungen kann Distanz eine gesunde Sache sein. Doch selbst wenn verschiedene Umstände eine geografische Veränderung notwendig oder wünschenswert machen können, sollte auch eine Lanze dafür gebrochen werden, in der Nähe von Heimat und Familie zu bleiben.

Bestimmte Vorteile – wie familiärer Zusammenhalt und Unterstützung, geteilte Erinnerungen und die Verwurzelung über Generationen hinweg – begleiten ein Leben in der Nähe der Herkunftsfamilie.

„Familienbande“

Meine Frau und ich haben das Glück, dass unsere Eltern und alle unsere Geschwister – bis auf einen – im Umkreis von einer Autostunde von uns leben.

Wir sind beide in Familien aufgewachsen, in denen ein starker Zusammenhalt gepflegt wurde – und diese engen Bindungen sind bis ins Erwachsenenalter erhalten geblieben. In vielen Fällen sind unsere Geschwister und Schwiegereltern nicht nur durch Blutsbande mit uns verbunden. Sie sind auch unsere engsten Freunde und die Menschen, auf die wir uns in den Höhen und Tiefen des Lebens am meisten verlassen können.

Aus praktischer Sicht ist es ein großer Segen, in der Nähe der Familie zu leben. Meiner Erfahrung nach ist es nicht ungewöhnlich, dass mehrere Schwäger einander bei einem Umbauprojekt oder einer Fahrzeugreparatur helfen.

Großmütter, Schwestern und Schwägerinnen unterstützen sich gegenseitig bei der Ernte und Konservierung von Obst und Gemüse, beim Dekorieren für Feiern oder beim Babysitten. Fähigkeiten und Ressourcen werden innerhalb der Familie großzügig geteilt.

Familien, die bis ins Erwachsenenalter geografisch nah beieinander wohnen, haben die Möglichkeit, ihre familiären Bindungen im Laufe der Zeit weiter zu vertiefen. Sie haben gemeinsame Erinnerungen an wichtige Lebensphasen und können diese miteinander teilen, wie etwa die Geburt eines Kindes.

Natürlich können solche Ereignisse auch mit weiter entfernt lebenden Familienmitgliedern geteilt werden, jedoch hat die geografische Nähe den Vorteil häufigerer Interaktionen und bringt die Familienmitglieder enger zusammen.

Diese Familien werden nicht nur hier und da einen wichtigen Moment teilen, sondern den gesamten Lebensrhythmus. Unsere physische Natur macht es unmöglich, mit jemandem, der weit entfernt ist, die gleiche Intimität zu pflegen wie mit jemandem, der einem örtlich nahe ist.

Der Zauber gewisser Momente

Manchmal entstehen die stärksten Erinnerungen und langanhaltendsten Bindungen nicht bei „bedeutenden Ereignissen“ oder den jährlichen Feiertagsfeiern, sondern in scheinbar unbedeutenden und ruhigen Momenten – vielleicht beim gemeinsamen Öffnen eines Biers auf der Terrasse, nach einem gemeinsamen Arbeitstag für ein Projekt oder ein spontaner Besuch am Abend nach dem Einkaufen. Es sind diese ungezwungenen Momente, die den Alltag ausmachen und in denen wir oft am meisten voneinander erfahren.

Ein leiser, beiläufiger Kommentar führt zu einem tieferen Gespräch und zu einer authentischen Verletzlichkeit, die sonst vielleicht nie stattgefunden hätte. Man weiß nie, welche Erfahrungen zu bedeutungsvollen Erinnerungen werden. Indem wir mehr gewöhnliche Momente mit der Familie teilen, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit für außergewöhnliche Erinnerungen.

Enge Familienbeziehungen helfen dabei, sich selbst besser zu verstehen

Solche Momente helfen uns auch, unsere Liebsten und uns selbst besser zu verstehen. Tatsächlich leiden viele Menschen heute unter Fragen nach ihrer eigenen Identität. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was ist meine Bestimmung?

Auch wenn Familie und Familiengeschichte solche Fragen nicht vollständig beantworten können, bleibt es zutreffend, dass unsere Identität zum Teil von unserer Familie geprägt wird. Wenn wir mit diesen Wurzeln in Kontakt bleiben, können wir besser verstehen, wer wir sind.

Eine Studie der Brigham Young University aus dem Jahr 2023 belegte diesen Zusammenhang. „Die Forscher fanden heraus, dass Personen mit der gesündesten Identitätsentwicklung – was sowohl das Gefühl der Verbundenheit mit der Familie als auch das Festhalten an eigenen Überzeugungen beinhaltet – auch über ein hohes Maß an Wissen über die Familiengeschichte verfügten.“

Viele von uns kämpfen damit, sich stabil und verwurzelt zu fühlen. Ein Teil dieser Instabilität könnte darauf zurückzuführen sein, dass wir den Kontakt zu unserem Familienstammbaum, sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit, verloren haben.

Es ist die Familie, in der Werte, Prinzipien und Bräuche weitergegeben werden. Der Kontakt mit Familienmitgliedern kann helfen, diese guten Familienwerte zu bewahren.

Auch wenn manchmal bestimmte Werte verworfen werden, ist die Aufrechterhaltung gemeinsamer Werte nicht nur für den familiären Zusammenhalt wichtig, sondern auch für den nationalen Zusammenhalt. Alles beginnt in der Einheit, die der Gesellschaft zugrunde liegt: der Familie.

Das alte Bauernhaus, unser „Zuhause“

In der Vergangenheit bedeutete die Verbindung zur Familie auch die Verbindung zum Ort. Eine Generation nach der anderen wurde in derselben Region geboren, lebte dort und starb dort, vielleicht sogar auf demselben Grundstück.

Das Haus des Bruders meiner Frau ist seit dem Bürgerkrieg im Besitz ihrer Familie. Viele Generationen waren durch die gemeinsame Erfahrung an diesem Ort miteinander verbunden: Sie kennen dieselben Ecken und Winkel des Hauses, dieselben Baumgruppen, die die Felder säumen, die Anordnung der Schuppen und Nebengebäude.

Sie lieben diese Dinge mit derselben Zuneigung, die aus Vertrautheit entsteht. Sie teilen dasselbe Gefühl von „Zuhause“ und all das, was dieses kraftvolle Wort bedeutet.

Dieses alte Bauernhaus hat Generationen von aufgeschürften Knien, lockeren Zähnen, geliebten Spielsachen, Geburtstagen und Weihnachtsfeiern, gesehen, erlebte Streit und Versöhnung, Trennung und Wiedervereinigung, zahlreiche Teenagerdramen, Liebeskummer und Geschichten um Verlust und Liebe.

Selbst die Wände des alten Hauses sind davon durchdrungen. Erst die gemeinsamen Erfahrungen der Familie über mehrere Generationen hinweg machen diesen Ort wirklich zu einem „Zuhause“ – und dieses gemeinsame „Zuhause“ vertieft wiederum die Familienerfahrungen.

Auch heute noch bezeichnen die meisten von uns Söhnen und Töchtern, Schwiegersöhnen und Schwiegertöchtern dieses Anwesen einfach als „Der Hof“ und ein Großteil der Familienaktivitäten dreht sich um dieses alte Bauernhaus. Das ist Verwurzelung und sie vermittelt ein zutiefst befriedigendes Gefühl von Zugehörigkeit und Stabilität.

Die Familie als kleinste Einheit der Gesellschaft

Wenn ich an die tiefen Gräben und die Polarisierung denke, die unser Land [Anm. d. Red.: USA] derzeit plagen, denke ich unweigerlich an die Zersplitterung der Familien. Der Zustand familiärer Beziehungen ist durchaus ein Indikator für den Zustand einer Nation.

Denn eine Nation ist ursprünglich ein großes Netzwerk von Familien. Wenn wir nicht mit unserem Bruder, unserer Schwester, unserer Mutter oder unserem Vater verbunden bleiben können, wie können wir dann eine Bindung zu einem bloßen Nachbarn oder Freund aufrechterhalten? Wenn wir das schon nicht können, wie können wir dann in guter Gemeinschaft mit unseren Mitbürgern leben, selbst wenn wir in wichtigen Fragen anderer Meinung sein mögen?

Mit der Auflösung der familiären Bindungen werden auch die naturgegebenen Gründe und Motivationen beseitigt, um Meinungsverschiedenheiten zu glätten, Konflikte zu bewältigen und sich zu versöhnen, zusammenzuhalten und den Frieden zu bewahren.

Geografische Nähe allein kann keine starken familiären Beziehungen schaffen oder die Solidarität in der Gesellschaft insgesamt stärken, aber ich glaube, dass sie dabei helfen kann. Sie kann uns mehr Stabilität geben und uns dabei helfen, alle unsere Mitmenschen als Brüder und Schwestern zu sehen.

Zuerst erschienen auf theepochtimes.com unter dem Titel „Living Close to Family: Why It Matters“. (Übersetzung und redaktionelle Bearbeitung sm)