Gewohnheiten und mehr: Mark Twains Ratschläge zum Älterwerden

Am 5. Dezember 1905 versammelten sich 170 Freunde und Schriftsteller im Delmonico’s in Manhattan, um den 70. Geburtstag des US-Schriftstellers Mark Twain zu feiern. Selbst Präsident Theodore Roosevelt sandte ein Telegramm mit Glückwünschen und Anerkennung. Die Presse berichtete ausführlich über das Ereignis – und Menschen aus dem ganzen Land würdigten Twain als den bedeutendsten Humoristen und Geschichtenerzähler der Vereinigten Staaten.

Doch es war nicht dieses glanzvolle Ereignis, das uns so in Erinnerung geblieben ist, sondern Twains Ansprache an jenem Abend. Er war in bester komödiantischer Form, sinnierte über „die Zeit im Leben, in der man eine neue und schreckliche Würde erlangt“ und brachte die Menge damit zum Lachen. In dieser Rede steckt viel Weisheit über das Altern, manches davon nur angedeutet, die manchen von uns heute nützen könnte.

Twains Angewohnheiten

„Ich habe meine siebzig Jahre auf die übliche Weise erreicht: indem ich mich strikt an einen Lebensplan gehalten habe, der jeden anderen umbringen würde“, sagte Twain an diesem Abend.

Er wies darauf hin, dass „in den Geschichten, die geschwätzige alte Leute erzählen, wir immer feststellen, dass die Gewohnheiten, die sie am Leben erhalten haben, uns zugrunde gerichtet hätten“ und „wir das Alter nicht auf dem Pfad eines anderen Mannes erreichen können“.

Einige von Twains Alltagsgewohnheiten waren unkonventionell, aber er ermutigte seine Leser, den Lebensstil zu finden, der am besten zu ihnen passt. Foto: Library of Congress

Anschließend erläuterte er die Gewohnheiten, die er pflegte und die für andere Gift sein könnten, beginnend mit seiner Schlafroutine. „Seit meinem vierzigsten Lebensjahr gehe ich regelmäßig zu Bett und stehe regelmäßig auf – und das ist eines der wichtigsten Dinge. Ich habe es mir zur Regel gemacht, ins Bett zu gehen, wenn niemand mehr da ist, mit dem ich noch zusammensitzen könnte, und ich habe es mir zur Regel gemacht, aufzustehen, wenn ich muss. Das hat zu einer unerschütterlichen Regelmäßigkeit der Unregelmäßigkeit geführt. Es hat mir meine Gesundheit errettet, aber es würde einem anderen Menschen schaden.“

Über das Essen sagte Twain: „Seit dreißig Jahren trinke ich morgens um acht Uhr Kaffee und esse Brot und nehme bis abends um halb acht nichts mehr zu mir.“ Alkohol, so behauptete er, könne er nehmen oder lassen: „Ich habe keine Regel dafür. Wenn die anderen trinken, trinke ich gerne mit, ansonsten bleibe ich aus Gewohnheit und Vorliebe trocken.“

Sein Zigarrenrauchen, dem er große Aufmerksamkeit schenkte, würde viele der heutigen gesundheitsbewussten Menschen, ob alt oder jung, entsetzen. „Ich habe mir zur Regel gemacht, nie mehr als eine Zigarre auf einmal zu rauchen. […] Es war immer meine Regel, nie im Schlaf zu rauchen und nie darauf zu verzichten, wenn ich wach bin.“ Er merkte an: „Ich gebe zu, dass ich ab und zu für ein paar Monate mit dem Rauchen aufgehört habe, aber das war nicht aus Prinzip, sondern nur, um anzugeben. Ich wollte die Kritiker pulverisieren, die sagten, ich sei ein Sklave meiner Gewohnheiten und könne mich nicht von ihnen befreien.“

Sport war nichts für ihn. Twain sagte: „Ich habe nie Sport getrieben, außer zu schlafen und mich auszuruhen, und ich habe auch nicht vor, damit anzufangen. Sport ist widerlich. Und wenn man müde ist, bringt er nichts, und ich war immer müde. Aber lassen Sie es doch jemand anderen mit meiner Methode versuchen und sehen, wie weit er kommt.“

Um 1890 in Hartford, Connecticut: Der amerikanische Schriftsteller und Humorist Mark Twain (1835–1910) liegt in seinem Bett, raucht eine Zigarre und schreibt in sein Notizbuch. Twain erklärte dereinst, einen unregelmäßigen Schlafrhythmus zu haben. Er ging nur zu Bett, wenn er niemanden mehr zum Reden hatte – und stand nur auf, wenn es nötig war.

Foto: Graphic House/Archive Photos/Getty Images

Geh deinen eigenen Weg

Im weiteren Verlauf seiner Rede kehrt Twain zu einem Hauptpunkt zurück und sagt: „Ich möchte diese Maxime wiederholen und betonen: Wir können das Alter nicht auf dem Weg eines anderen erreichen.“

Wenn wir, die wir alt geworden sind, uns mit unseren Zeitgenossen vergleichen – positiv oder negativ: „Er ist in so viel besserer Verfassung als ich!“ – „Ich bin froh, dass ich keinen Rollator brauche!“ – „Wie kann sie es sich erlauben, jeden Abend eine Flasche Wein zu trinken?“ Dann sollten wir an Twains Maxime denken. Er verstand, dass das Altern wie das Leben selbst eine unerklärliche Kombination aus Glück, Genen und Gewohnheiten ist und dass des einen Freud des anderen Leid ist.

Twains Erkenntnis ist in unserem Zeitalter der sozialen Medien besonders wichtig. Der liebevolle Großvater, der die Nachricht von einem 80-Jährigen liest, der Marathon läuft, erleidet einen schweren Schlag für sein Selbstwertgefühl, ohne zu wissen, dass der alte Mann, der die Kilometer frisst, längst die Zuneigung seiner Kinder verloren hat. Die Frau, die 40 ihrer 75 Lebensjahre auf der Neugeborenenstation eines Krankenhauses gearbeitet hat, sieht auf Facebook eine Gleichaltrige, die 30 Jahre jünger aussieht, und vergisst dabei aus Neid, dass sie im Leben triumphiert hat, indem sie dazu beigetragen hat, Tausende Babys auf die Welt zu bringen.

Vermeiden wir Vergleiche, dann sind wir glücklicher.

Lachen ist die beste Medizin

Im Alter von 89 Jahren schrieb die beliebte Film- und Fernsehpersönlichkeit Betty White über das Älterwerden: „Wenn man keinen Sinn für Humor hat, steckt man in Schwierigkeiten.“

Als er bei seiner Feier zum 70. Geburtstag vor seinen Bewunderern stand, hatte Twain finanzielle Katastrophen und den Tod mehrerer geliebter Menschen erlebt, darunter seine geliebte Tochter Susy und seine Frau Olivia, über die Twain schrieb : „Ich bin ein Mann ohne Heimat. Wo auch immer Livy war, dort war meine Heimat.“ Der bittere Zynismus seiner späteren Jahre gegenüber den Vereinigten Staaten, der Religion und seinen Mitmenschen spiegelte diese Tragödien und seine tiefe Trauer wider.

Gleichzeitig jedoch, wie wir in seiner Rede im Delmonico’s sehen können, verlor Twain nie seinen Sinn für Humor und seine Wertschätzung für das Absurde. Seine Fähigkeit zu lachen, oft über sich selbst, hielt ihn in seinem hohen Alter aufrecht.

Die Komikerin Phyllis Diller machte Witze über das Älterwerden zu einem Teil ihrer Show: „Du weißt, dass du alt bist, wenn dir jemand ein Kompliment für deine Alligatorschuhe macht und du barfuß bist.“ – „Ich bin in einem Alter, in dem mein Rücken häufiger nachgibt als ich selbst.“ – „Ich habe so viele Leberflecken, dass ich mit einer Beilage Zwiebeln serviert werden sollte.“ Das waren nur einige ihrer Witze, mit denen sie sich über die Wehwehchen lustig machte, die uns alle befallen, wenn die Maschine langsam verschleißt.

Wie Twain sagte: „Das Alter ist eine Frage der Einstellung. Wenn es dir nichts ausmacht, spielt es keine Rolle.“

Eine gute Portion Humor hilft uns, uns nichts daraus zu machen.

Um 1865 – Mark Twain mit Freunden in einer offenen Kutsche. Foto: Fotosearch/Getty Images

Aus Problemen werden Kleinigkeiten

Am Ende seiner Rede äußerte Twain einige ernstere Gedanken. Einem Reporter zufolge änderte sich seine Stimmung und „die letzten Worte [waren] mit einer vor Emotion zitternden Stimme gesprochen“:

„Ihre Einladung ehrt mich und erfreut mich, weil Sie mich noch in Ihrer Erinnerung behalten, aber ich bin siebzig. Siebzig – und möchte mich in der Kaminecke einnisten, meine Pfeife rauchen, mein Buch lesen und meine Ruhe genießen. Ich wünsche Ihnen in aller Zuneigung alles Gute und dass Sie, wenn Sie auf Ihrer Rückkehr am Pier Nr. 70 ankommen, mit versöhntem Geist an Bord Ihres wartenden Schiffes treten und Ihren Kurs mit einem zufriedenen Herzen in Richtung der sinkenden Sonne nehmen mögen.“

Der amerikanische Autor und Humorist Samuel Langhorne Clemens, besser bekannt als Mark Twain (1835–1910), mit seiner Pfeife in der Bibliothek seines Hauses Stormfield in Redding, Connecticut, 1909. Foto: Paul Thompson/FPG/Hulton Archive/Getty Images

Für Leser, die sich über die Pfeife im Bild wundern: Twain mochte Maiskolbenpfeifen genauso gerne wie seine Zigarren, aber was uns hier auffällt, ist Twains Vision von Frieden – sich in die Kaminecke zu kuscheln und Ruhe, einen versöhnlichen Geist und „ein zufriedenes Herz“ zu finden.

Die meisten von uns rechnen heute nicht damit, am Kamin zu sitzen, aber wir werden vielleicht feststellen, dass all die Ängste, die uns in der Vergangenheit geplagt haben – die Schulprüfungen, die Kinder, um die wir uns gesorgt haben, die Probleme bei der Arbeit – jetzt an Bedeutung verloren haben, als würde man sie durch das falsche Ende eines Fernrohrs betrachten.

Hier bieten die Unterschiede zwischen Eltern und Großeltern eine schöne Analogie. Gute Eltern sorgen sich ständig darum, das Richtige für ihr dreijähriges Kind zu tun; gute Großeltern haben Vergnügen und Freude an demselben Kleinkind.

Abenddämmerung

Vielleicht liegt die sagenumwobene Weisheit des Alters in diesem Wandel der Perspektive, in der Erkenntnis, dass nur wenige Dinge im Leben wirklich und wahrhaftig von Bedeutung sind. Die Jahre, die hinter uns liegen, scheinen wie ein Feuer, das langsam das Überflüssige, die überschätzte Wichtigkeit von Macht und Geld und die meisten Tagesnachrichten sowie die Lasten nutzloser Zweifel und Ängste weggebrannt hat. Übrig bleiben die gereinigten Wahrheiten dessen, was wirklich zählt, wie Liebe, Ehre und Freundschaft.

Twains „sinkende Sonne“ wird irgendwann in der Dunkelheit verschwinden. In der Zwischenzeit jedoch, für diejenigen, die in der Lage sind, die hereinbrechende Dämmerung wahrnehmen zu können, spendet sie ein wunderbares Licht.