Zusammenhang zwischen Transgender und Gewalt im Fokus der Wissenschaft

Eine Kombination aus Ideologie, sozialen Medien, psychischen Störungen und Medikamenten könnte nach Ansicht von Experten die jüngsten Trends zu Gewalt und Radikalisierung bei denjenigen beeinflussen, die sich als Transgender identifizieren.

„Mein allgemeiner Eindruck ist, dass wir mehr davon sehen. Doch nicht aufgrund eines einzelnen Aspekts, sondern aufgrund mehrerer Faktoren, die alle zusammenkommen und durch die politische Rhetorik noch verstärkt werden“, sagte C. Alan Hopewell, Neuropsychologe aus Fort Worth.

Wenn Menschen, die mit ihrer sexuellen Identität zu kämpfen haben, Hormone verschrieben bekommen, um ihren Körper zu verändern, habe dies Auswirkungen auf ihre Denkweise, erklärte er gegenüber Epoch Times. Hopewell sagte außerdem, dass die Kombination aus Hormonen, Medikamenten und intensivem Online-Druck eine gefährliche Situation schaffen könne.

Seit 2018 gab es in den USA mindestens sechs aufsehenerregende Schießereien an Schulen und in Unternehmen, an denen Personen beteiligt waren, die sich als Transgender identifizierten oder als „geschlechtsverwirrt“ beschrieben wurden. Zwei davon waren Massenerschießungen, die vom Crime Prevention Research Center als die Tötung von vier oder mehr Menschen in einem einzigen Vorfall definiert werden, der nicht mit Bandenkriminalität oder anderen Straftaten in Verbindung steht.

Im vergangenen Jahr verurteilte ein Gericht Anderson Lee Aldrich, einen Mann, der sich als nicht-binär identifiziert, zu 55 Mal lebenslanger Haft, weil er 2022 in einem LGBT-Nachtclub in Colorado Springs, Colorado, fünf Menschen erschossen hatte.

Im Jahr 2023 drang die 28-jährige Audrey Hale, eine Frau, die sich als Mann identifizierte, mit einer Schusswaffe in eine private christliche Grundschule in Nashville ein. Drei neunjährige Kinder und drei Erwachsene wurden getötet, bevor die Polizei Hale erschoss.

Mutmaßlicher Kirk-Mörder hat einen Transgender-Partner

In Texas wurden Cameron Arnold (bekannt als Autumn Hill) und Bradford Morris (bekannt als Meagan Morris) wegen des versuchten Mordes an Bundesbeamten im Juli 2025 angeklagt.

Beide Verdächtigen waren Mitglieder einer mit der Antifa verbundenen Gruppe und identifizierten sich laut dem Heimatschutzministerium als Transgender. Gerichtsverfahren ergaben kürzlich, dass der Mann, der wegen der angeblichen Planung eines Mordanschlags auf einen Richter am Obersten Gerichtshof im Jahr 2022 festgenommen wurde, sich als Frau identifizierte.

Tyler Robinson, der mutmaßliche Mörder von Charlie Kirk, hatte eine Beziehung mit einem Transgender-Partner. Dessen Foto in einem „Furry“-Kostüm ist im Internet zu sehen. Dabei handelt es sich um ein individuell gestaltetes Ganzkörperkostüm eines anthropomorphen Tieres. Es besteht typischerweise aus Kopfmaske, Schwänzchen, Ohren und einem vollflächigen Plüschfell-Überzug.

Trump: Wir beobachten die Lage sehr genau

Freunde des mutmaßlichen Attentäters berichteten, dass Robinson sich mit einer „dunklen“ Internetkultur beschäftigt habe, sagte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, am 14. September. Nachrichten auf den Patronenhülsen eines Gewehrs, das die Polizei nach der Schießerei auf Kirk in einem Waldgebiet gefunden hatte, gaben Aufschluss über das Motiv des Schützen.

Laut Gerichtsunterlagen enthielt die Aufschrift auf einer Patrone einen Verweis auf die Online-Furry- und Rollenspielkultur. Auf einer anderen stand „Hey Faschist! Fang!“ und es waren Pfeilsymbole zu sehen, die sich möglicherweise auf eine Abfolge von Controller-Bewegungen beziehen, mit denen im Videospiel „Helldivers 2“ eine Bombe gezündet wird.

Robinsons Mutter erzählte den Ermittlern, dass sich die politischen Überzeugungen ihres Sohnes im Laufe des letzten Jahres nach links verschoben hätten und er sich zunehmend für die Rechte von Homosexuellen und Transsexuellen eingesetzt habe.

Auf die Frage, ob das FBI gegen Transgender-Extremismus ermitteln sollte, antwortete Präsident Donald Trump am 21. September gegenüber Reportern: „Es scheint etwas vor sich zu gehen, aber man kann das bislang nicht mit Sicherheit sagen. Wir beobachten die Lage sehr genau.“

Psychiaterin: Transgender nicht grundsätzlich gewalttätig

Dr. Lauren Schwartz, eine Psychiaterin aus Oklahoma, warnte davor, anzunehmen, dass Transgender-Personen von Natur aus gewalttätig seien. „Ich wäre sehr vorsichtig, dies direkt mit einer Gewalttat in Verbindung zu bringen“, sagte sie gegenüber The Epoch Times.

Schwartz sagte, dass Menschen, die unter Geschlechtsidentitätsstörungen leiden, ohnehin gefährdet seien. Die Bestätigung ihrer Überzeugungen könnte zudem dazu führen, dass sich ihr Zustand eher verschlechtert als verbessert. Steroide und insbesondere Testosteron könnten „Kinder und junge Erwachsene in eine gefährliche medizinische Lage bringen“. Sie müssten aber deswegen anderen Menschen nicht gleich Schaden zufügen.

Kindern einreden, sie wären mit dem falschen Geschlecht geboren

In einem kürzlich zur Veröffentlichung eingereichten Artikel erwähnte der Neuropsychologe Hopewell einen „kultartigen“ Einfluss. Dieser ziele darauf ab, einigen Kindern einzureden, sie seien mit dem falschen Geschlecht geboren.

Diejenigen, die verkünden, dass sie sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren, erfahren Lob und Anerkennung von Pro-Transgender-Gruppen, schrieb Hopewell. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die sich für eine Rücktransition entscheiden, oft missbraucht und ausgegrenzt.

„In vielen Fällen haben ganze Gruppen von Schülern plötzlich beschlossen, dass sie dem anderen Geschlecht angehören und sich im Wesentlichen gemeinsam outen. Im Grunde unterscheidet sich das nicht von hysterischen Massenphänomenen, die man gelegentlich an Internaten beobachten kann“, schrieb er.

Transgender-Patienten leiden häufig unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzuständen, sagte Hopewell in einem früheren Interview. Das „Diagnostische und statistische Handbuch psychischer Störungen“ stufte das, was als Geschlechtsdysphorie bekannt ist, zuvor als psychische Störung ein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat es jedoch 2019 als Störung gestrichen und als sexuelle Gesundheitsstörung neu klassifiziert.

Trevor Loudon, Autor von „The Enemies Within: Communists, Socialists and Progressives in the U.S. Congress“ (Die Feinde im Inneren: Kommunisten, Sozialisten und Progressive im US-Kongress), erklärte gegenüber Epoch Times, dass viele linksradikale Gruppen Transgender-Personen rekrutieren.

Loudon ist ein Filmemacher, der sich mit marxistischen und kommunistischen Bewegungen beschäftigt hat. Er sagte, Antifa, die Democratic Socialists of America und die Freedom Road Socialist Organization seien Beispiele für linke Gruppen, die Transgender-Mitglieder willkommen heißen, von denen sich viele als Opfer sehen.

Spaltung der Gesellschaft

„Die harte, gewalttätige Linke scheint diese Menschen anzuziehen, bewusst zu rekrutieren, anzusprechen und zu fördern“, führte er aus. Gruppen, die auf dem Kommunismus und der marxistischen Ideologie basieren, hätten sich darauf konzentriert, Identitätsgruppen zu nutzen, um einen Keil zwischen Amerikanern zu treiben. Traditionelle marxistische Ideen des Klassenkampfs, an denen Arbeiter beteiligt waren, konnten sich in den USA nicht durchsetzen. In den 1960er-Jahren entstanden jedoch Gruppen wie die Black Panther Party, eine kommunistische Organisation mit starkem Fokus auf Rassenfragen.

In der heutigen Zeit versuchen diese Gruppen, Zwietracht aufgrund von Rasse, Feminismus und sexueller Orientierung zu säen, indem sie verschiedene Gruppen als Opfer und Amerika als Unterdrücker darstellen, so Loudon weiter. „Sie wollen uns [rassistisch] spalten“, sagte er. „Sie wollen uns nach Geschlechtern spalten, Männer gegen Frauen, dann Heterosexuelle gegen Homosexuelle. Das Thema Transgender ist nur der nächste Schritt.“