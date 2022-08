Gluten verursacht eher Gehirnprobleme als Magen-Darm-Probleme

Glutenfreies Brot ist sinnvoll für echte Allergiker – in anderen Fällen kann der Verzicht auf bestimmte Inhaltsstoffe problematisch werden. Foto: Peter Endig/dpa

Trotz eingehender Forschung kennen nur wenige Menschen die allgemeinen neurologischen Folgen von Gluten.

Die Forschung zeigt, dass sich die meisten Fälle von Glutenüberempfindlichkeit im Gehirn und nicht im Darm manifestieren. Tatsächlich ist die Auswirkung von Gluten auf das Gehirn so gut belegt, dass einige Forscher die Glutenüberempfindlichkeit als neurologische Krankheit bezeichnen.

Gluten ist eines der am stärksten immunreagierenden Lebensmittel – kein anderes Lebensmittel ist ein größerer Auslöser für neurologische Funktionsstörungen und neurologische Autoimmunität als Gluten, heißt es in einem im World Journal of Gastroenterology veröffentlichten Forschungsbericht.

Dies ist zum Teil auf die enge Beziehung zwischen dem Darm und dem Gehirn zurückzuführen. Die Lebensmittel, die wir essen, und unsere Darmgesundheit haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Gesundheit des Gehirns.

So zeigen Studien, dass Immunzellen im Magen-Darm-Trakt, sogenannte enterische Gliazellen, die Immunzellen des Gehirns, die sogenannten Astrogliazellen, auslösen, heißt es in einem anderen Bericht, der in Science veröffentlicht wurde.

Das bedeutet, dass Darmentzündungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten Entzündungen im Gehirn verursachen und eine Autoimmunität des Gehirns auslösen können, die die Degeneration des Gehirns beschleunigt und je nach Person eine Vielzahl von Symptomen hervorruft.

Zu den Symptomen können unter anderem gehören:

Depressionen

Hirnnebel

Gedächtnisverlust

Angstzustände

Kognitiver Rückgang

Reizbarkeit

Schlechte Fokussierung und Konzentration

Neuromotorische Probleme

Psychiatrische Störungen

Frühzeitiger Hörverlust

Neuropathie

Demenz

Gluten und Milchprodukte vermeiden?

Untersuchungen zeigen, dass nur 13 Prozent der Menschen mit Glutenataxie (eine durch Gluten verursachte entzündliche Erkrankung des Gehirns) auch gastrointestinale Symptome haben. Fast 90 Prozent dieser Personen hatten überhaupt keine Magen-Darm-Beschwerden, so eine in der Zeitschrift Brain veröffentlichte Studie.

Wenn entweder Zöliakie oder Glutenüberempfindlichkeit Gehirnsymptome verursachen, kann eine strikte glutenfreie Diät eine tiefgreifende Umkehrung der Symptome bewirken.

Möglicherweise müssen auch Milchprodukte aus der Ernährung gestrichen werden, da sie mit Gluten kreuzreagieren, d. h. das Immunsystem verwechselt Milchprodukte aufgrund der Ähnlichkeit der Aminosäuresequenzen mit Gluten, so eine in der Zeitschrift Food and Nutrition Sciences veröffentlichte Studie .

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Gluten Often Causes Brain Symptoms, Not Gut Symptoms“ (deutsche Bearbeitung nmc).

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 59, vom 27. August 2022.