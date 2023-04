Mädchen stirbt nach Corona-Booster – Autopsie zeigt multiple Organentzündungen

Sie war jung, sportlich und gesund. Multiple Organentzündungen rissen sie „plötzlich und unerwartet“ aus dem Leben. In einer Fallstudie legen japanische Ärzte und Forensiker erstmals detaillierte Autopsie-Ergebnisse einer Jugendlichen offen, die infolge der COVID-19-Impfung verstarb.

In einer im März 2023 veröffentlichten Fallstudie beschreiben Ärzte und Forensiker der Medizinischen Universität Tokushima in Japan die umfangreiche Autopsie eines 14-jährigen Mädchens, das 45 Stunden nach der Booster-Impfung mit dem mRNA-Vakzin von Pfizer verstarb. Zusätzlich zur diagnostizierten Todesursache – einer Herzmuskelentzündung – fanden die Forscher Entzündungen in nahezu alle…

