Corona-Pandemie bald zu Ende? WHO-Experte macht verblüffende Vorhersage

Experten der Weltgesundheitsorganisation sehen einem Ende der Corona-Pandemie entgegen - und das schon in kurzer Zeit. Der WHO-Direktor für Europa sagte voraus, dass die Pandemie "in wenigen Monaten" überstanden sei.

Während viele Staaten nicht aus dem Lockdown kommen, meldet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf globaler Ebene eine verblüffende Entspannung der Pandemielage. Die Prognose der WHO macht nun Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie.

Weltweit gehen die Infektionszahlen seit sechs Wochen in Folge massiv zurück – viel stärker und schneller als erwartet. Die Pandemie hat den offiziellen Zahlen zufolge ihren Zenit in der zweiten Januar-Woche erreicht und nun auch überschritten. Damals infizierten sich nach den offiziellen Daten mehr als 700.000 Menschen jeden Tag. Jetzt liegen die Zahlen nurmehr halb so hoch bei 350.000. Und das trotz Mutationen.

WHO-Direktor sagt Ende der Pandemie voraus

Hans Henri Kluge, der WHO-Direktor für Europa, verkündete im dänischen Staatssender DR sogar ein Ende der Corona-Pandemie. „In wenigen Monaten“ sei die Pandemie beendet, sagte Kluge am Donnerstag in Kopenhagen. Demzufolge seien die schlimmsten Szenarien der Pandemie bereits vorbei. Er sagte auch: „Es wird weiterhin ein Virus geben, aber ich glaube nicht, dass Einschränkungen nötig sein werden. Das ist eine optimistische Aussage.“

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus dämpft die Erwartungen von Kluge etwas, sieht aber dennoch Grund zum Aufatmen. Ghebreyesus sagte: „Jetzt müssen wir den positiven Trend festigen. Das Feuer ist noch nicht aus – und wenn wir es nicht weiter bekämpfen, kommt es lodernd zurück. Die jüngste Entwicklung gibt aber Hoffnung.“ Die WHO-Experten sehen also einer Wende entgegen.

Die Aussagen der WHO dürften für viele Staaten ein ermutigendes Signal sein. Vor allem Deutschlands Angst bezüglich der Mutationen wirkt mit Blick auf die Angaben der WHO übertrieben. Kluge sagte, Mutationen seien „normal“. Sie würden auch nicht dazu führen, dass das Virus außer Kontrolle gerate.

Tatsächlich fallen die Infektionsraten in den Ländern mit hohen Mutationsinzidenzen ebenso stark wie anderswo – in Südafrika beispielsweise um 33 Prozent binnen einer Woche.

WHO fordert intensive Erforschung der Langzeitfolgen von

Unterdessen hat die WHO eine intensive Erforschung der Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen angemahnt. Studien dazu seien „äußerst wichtig“, die WHO sehe hier eine „klare Priorität“, sagte Kluge am Donnerstag in Kopenhagen. Alle Gesundheitsbehörden müssten sich daran beteiligen, die Spätsymptome von Corona zu erforschen.

Die langfristigen Folgen von Corona-Erkrankungen werden unter dem Schlagwort „Long Covid“ zusammengefasst. Die WHO spricht vorerst von einer „Post-Covid-Verfassung“, aber auch Begriffe wie post-akutes Covid-Syndrom werden verwendet. Studien ergaben, dass etwa jeder Zehnte nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus noch Wochen später unter Symptomen wie Müdigkeit und Kurzatmigkeit, aber auch unter kardiologischen und neurologischen Problemen leidet.

„Die Belastung ist real und erheblich“, sagte Kluge. Etwa einer von zehn Erkrankten fühle sich noch zwölf Wochen nach Ende der Erkrankung unwohl – „und viele noch deutlich länger“.

Obwohl es schon kurz nach Beginn der Pandemie erste Berichte über Langzeitfolgen gegeben habe, seien viele Betroffene auf „Unglauben und Unverständnis“ gestoßen. Kluge forderte, diese Patienten ernstzunehmen, um die langfristigen Folgen einer Covid-19-Erkrankung besser zu verstehen.

Das WHO-Regionalbüro für Europa forderte die europäischen Länder und Institutionen auf, sich bei der Erforschung von „Long Covid“ zusammenzuschließen und etwa die Erhebung von Daten zu vereinheitlichen. Kluge kündigte zudem an, die 53 europäischen WHO-Mitgliedstaaten an einen Tisch zu bringen, um eine regionale Strategie zu entwickeln.

Um die Langzeitfolgen von Corona besser zu verstehen, hatte die WHO vor gut zwei Wochen bereits ein erstes weltweites Seminar mit Wissenschaftlern und Ärzten ausgerichtet. Der Austausch zu dem Thema soll nun in regelmäßigen Abständen fortgesetzt werden. (afp/so)

