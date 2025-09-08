Sechs Tote bei Anschlag in Ost-Jerusalem, zwei Täter erschossen - Netanjahu beruft Krisensitzung ein
Am Abend - von Hedwig Lachmann
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Am Abend
Weißt du denn – wenn auf Baum und Strauch
Das Astwerk zittert und sich sträubt,
Und wenn der leicht gewellte Rauch
An einer Wetterwand zerstäubt –
Ein scheuer Vogel ohne Laut
An dir vorbei die Flügel schlägt,
Und Wolke sich an Wolke baut –
Wohin dein wilder Wunsch dich trägt?
Weißt du denn, wenn nun alle Welt
Sich eng an Hof und Heimstatt schmiegt,
Und deine Sehnsucht dich befällt, –
Wo deine eigne Heimat liegt?
Hedwig Lachmann (1865–1918)
