Heimat finden

Am Abend - von Hedwig Lachmann

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

top-article-image

Foto: Sandra Alkado/iStock

author-image
Hedwig Lachmann
Lesedauer: 1 Min.

Am Abend

Weißt du denn – wenn auf Baum und Strauch
Das Astwerk zittert und sich sträubt,
Und wenn der leicht gewellte Rauch
An einer Wetterwand zerstäubt –
Ein scheuer Vogel ohne Laut
An dir vorbei die Flügel schlägt,
Und Wolke sich an Wolke baut –
Wohin dein wilder Wunsch dich trägt?
Weißt du denn, wenn nun alle Welt
Sich eng an Hof und Heimstatt schmiegt,
Und deine Sehnsucht dich befällt, –
Wo deine eigne Heimat liegt?
 
Hedwig Lachmann (1865–1918)

