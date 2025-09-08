Am Abend - von Hedwig Lachmann

Am Abend

Weißt du denn – wenn auf Baum und Strauch

Das Astwerk zittert und sich sträubt,

Und wenn der leicht gewellte Rauch

An einer Wetterwand zerstäubt –

Ein scheuer Vogel ohne Laut

An dir vorbei die Flügel schlägt,

Und Wolke sich an Wolke baut –

Wohin dein wilder Wunsch dich trägt?

Weißt du denn, wenn nun alle Welt

Sich eng an Hof und Heimstatt schmiegt,

Und deine Sehnsucht dich befällt, –

Wo deine eigne Heimat liegt?

Hedwig Lachmann (1865–1918)