Auftritt mit „Wow“-Effekt: Stadtrat und Professorin von Shen Yun überwältigt

Atemberaubende Kostüme, prächtige Paläste, einzigartige Klänge. Mit seinem klassischen chinesischen Tanz beeindruckt das New Yorker Künstlerensemble Shen Yun sein Publikum in Ost und West. Am 22. März ging Chris Ainsworth, Stadtrat von Mississauga in der kanadischen Provinz Ontario, mit seiner Frau auf die Reise in die 5.000 Jahre alte Kultur Chinas.

„Wir sind absolut überwältigt von den Tänzen und der Musik. Es ist einfach so magisch“, schilderte der Stadtrat im Anschluss. „Ich bin überwältigt von der Kultur, den Kostümen, den Tänzern und den hochfliegenden Bewegungen, die sie machen. Alles ist einfach außergewöhnlich und wunderschön.“

Shen Yun ist weltweit führend im klassischen chinesischen Tanz, einem der umfangreichsten Tanzsysteme auf der ganzen Welt. Dazu gehören akrobatische Sprünge und Salti, die perfekt auf die vom Live-Orchester gespielte Musik abgestimmt sind. Denn Shen Yun hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinem Publikum die Schönheit Chinas, wie es sich vor dem Kommunismus zeigte, näherzubringen.

Ainsworth, der aus einer Region stammt, in der rund 140 verschiedene Sprachen gesprochen werden, war von der Vielfalt der bei Shen Yun gezeigten ethnischen Kulturen Chinas begeistert.

Wie Shen Yun auf seiner Website erklärt, gibt es in China über 50 verschiedene Ethnien. In jedem jährlich neu erscheinenden Programm präsentiert das Ensemble mehrere Volkstänze unterschiedlicher Regionen. Der Stadtrat begrüßte diese kulturelle Vielfalt.

„Man lernt die verschiedenen ethnischen Gruppen und Regionen Chinas kennen, und sieht, wie sie alle zusammenkommen – und doch sind sie alle auf ihre eigene Art und Weise unterschiedlich“, sagte er. „Soweit ich gesehen habe, stellen Sie auf fabelhafte Weise alle unterschiedlichen Regionen Chinas dar. Und das ist einfach magisch!“

Der Stadtrat schilderte, dass er „mit einem guten Gefühl“ nach Hause gehe – „mit einem guten Gefühl für mich selbst und alle um mich herum“. Einmal mehr betonte er, dass Shen Yun „magisch“ ist.

„Es gibt mir Hoffnung […] und das Gefühl, vollständig zu sein“, so Ainsworth.

Er könne nur jedem empfehlen, sich selbst von Shen Yun zu überzeugen. „Wissen Sie, wenn Sie hier sind, wird Ihr Zen gebündelt und Sie fühlen sich vollständig“, so seine Erfahrung. „Das ist die perfekte Veranstaltung für das ganze Jahr.“

Professorin: „Ich fand es wunderschön“

Am 22. März saß auch die Universitätsprofessorin Marie Lippens im Publikum. Sie war von dem Talent und der Hingabe der Künstler überwältigt.

„Einfach wow! Ich meine, ihr Talent und ihre Berufsethik, etwas zusammenzufügen, ihre Bewegungen waren so präzise und so synchron. Das kommt einem fast unwirklich vor“, sagte sie.

„Der erste Vorhang hob sich, und die Farben, die Energie und die Bewegung der Tänzer zogen mich sofort in ihren Bann“, schilderte die Professorin.

„Ich glaube, das war eine Art kulturelle Bildung und Unterhaltung zugleich, was sehr schön war“, sagte sie. „Ich fand es wunderschön, sehr kunstvoll und mit viel Talent.“

Sie habe die kunstvollen Tänze und die einerseits humorvollen, andererseits aber auch spirituellen Geschichten genossen – eine für sie „wundervolle Mischung“.

Herausragend jedoch sei für sie das Erhu-Solo gewesen. Die Erhu ist eine mit einem Bogen gespielte zweisaitige Kniegeige, ein Instrument, das fast 4.000 Jahre alt ist. Sie ist für ihre unglaubliche Tonvielfalt bekannt. Es heißt, sie sei der menschlichen Stimme am ähnlichsten.

Lippens nahm während der Vorstellung mindestens vier verschiedene Stimmungen und Tempi wahr. „Am Ende war es sehr leicht und spannungsgeladen, aber es war alles dabei. Ich fand das einfach faszinierend“, so ihr Eindruck. „Das ist es, was Musik ausmacht, das ist der Grund, warum wir zu solchen Veranstaltungen kommen.“

Die vom Live-Orchester gespielte Musik und die kulturelle Geschichte dahinter seien einfach „faszinierend“.

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung der im Original auf theepochtimes.com erschienenen Artikel unter den Titeln „Shen Yun ‘Gives Me Hope, Gives Me My Spirit,’ Says City Councilor“ und „Shen Yun ‘Resonates Right to Your Soul,’ Say Canadian Patrons“. (deutsche Bearbeitung: sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die noch verbleibenden Termine im deutschsprachigen Raum:

Deutschland 24.–28. März Berlin 30. März–6. April Füssen 8.–12. April Dortmund

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.