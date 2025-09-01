Abschied
Blauer Sommer - von Carl Busse
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Blauer Sommer
Ein blauer Sommer, glanz- und glutenschwer
Geht über Wiesen, Felder, Gärten her.
Die Sonnenkrone glüht auf seinen Locken,
Sein warmer Atem läutet Blütenglocken.
Ein goldnes Band umzieht die blaue Stirne,
Schwer aus den Zweigen fällt die reife Birne,
Und Sens‘ und Sichel blitzt auf Flur und Feld,
Und rot von Rosen ist die ganze Welt.
Carl Busse (1872–1918)
