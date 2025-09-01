Blauer Sommer - von Carl Busse

Blauer Sommer

Ein blauer Sommer, glanz- und glutenschwer

Geht über Wiesen, Felder, Gärten her.

Die Sonnenkrone glüht auf seinen Locken,

Sein warmer Atem läutet Blütenglocken.

Ein goldnes Band umzieht die blaue Stirne,

Schwer aus den Zweigen fällt die reife Birne,

Und Sens‘ und Sichel blitzt auf Flur und Feld,

Und rot von Rosen ist die ganze Welt.

Carl Busse (1872–1918)