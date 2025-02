„Das ist einzigartig und die Welt wartet darauf“ – Shen Yun berührt Hellseher-Ehepaar

Am 12. Februar gastierte Shen Yun im Pavilion Theatre im britischen Bournemouth. Viele Besucher berichteten im Nachhinein von einem einzigartigen Erlebnis, das ihnen durch die Aufführung zuteilwurde. Denn das New Yorker Künstlerensemble hat es sich zur Aufgabe gemacht, das reichhaltige Erbe Chinas zum Leben zu erwecken, das unter der Macht der Kommunistischen Partei Chinas nahezu vollständig zerstört wurde. Derzeit sind insgesamt acht Künstlergruppen auf Welttournee, jedes mit einem Live-Orchester.

Unter den Besuchern in Bournemouth waren auch Craig Hamilton-Parker, britischer Fernsehstar, Autor und Hellseher, mit seiner Frau Jane, ebenfalls Hellseherin.

„Das ist einzigartig und die Welt wartet darauf“, sagte sie.

„Ich denke, es ist sehr entscheidend, dass man eine sehr wichtige Botschaft auf sehr subtile Art vermittelt“, fügte ihr Mann hinzu.

„China verfügt über eine Kultur, die 5.000 Jahre oder älter ist, die wir während der Kulturrevolution in China verloren haben, die in so kurzer Zeit ausgelöscht wurde. Aber ich glaube, die Menschen in China sind bereit für so etwas“, äußerte er weiter.

„Und was für eine Methode, durch Kunst, Tanz und Geschichte eine Revolution zu bewirken“, so der Hellseher. Das sei wirklich eine wundervolle Sache.

„Es ist wie eine Blume, die Samen sät. Und diese Samen verbreiten sich mit dem Wind und gehen an viele, viele Orte und kommen dann zurück und säen wieder dort, wo sie herkamen“, schilderte er.

Seiner Meinung nach hat Shen Yun großen Einfluss. „Es ist ein kultureller Wandel, der sehr wichtig sein kann, nicht nur für China, sondern auch für die Welt“, sagte er. „Denn die Welt sucht nach einem neuen Wandel und einer neuen Art, Dinge zu tun. Man muss zurückblicken, um nach vorne zu schauen. Wir brauchen beides.“

Die Botschaft, dass die Menschheit vom Göttlichen abstammt und zu ihrem Ursprung zurückkehren möchte, war für das Paar von großer Bedeutung.

„Ich glaube, die Welt ist jetzt bereit dafür. Wir warten darauf, und wir werden das annehmen“, sagte Jane Hamilton-Parker. „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Erleuchtung stattfindet.“

Die vorgeführten Tänze nahm sie als „sehr, sehr kraftvoll“ wahr, als kämen sie „aus einer göttlichen Quelle“.

„Die Schönheit und die Energie dieser Tänzer sind göttlich, und die Farben sind wundervoll, wunderschön“, sagte sie.

Craig Hamilton-Parker erzählte ebenfalls, er habe die Kraft gespürt, die von den Tänzern auf der Bühne ausging. „Ich habe das Gefühl, dass es viele, viele Menschen beflügeln wird. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, die sie hier leisten“, sagte er.

In jedem Bühnenstück konnte er die göttlich inspirierte Kultur erkennen, auch wenn sie sehr dezent vermittelt wurde.

„Es sind die Bewegungen, die enormen choreografischen Fähigkeiten, die Harmonie, das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, die sich im Tanz selbst zeigen, und der Gedanke des inneren Friedens, der hier durchscheint“, sagte er. „Und die spektakulären Bühnenbilder und Farben regen natürlich dazu an, den Blick nach oben zu richten.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel ‘The World Is Waiting For’ Shen Yun, Says Theatergoer in the UK (deutsche Bearbeitung: sua).

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Deutschland 12.-16. Febr. Mülheim an der Ruhr 2.-5. März Ludwigsburg 7.-9. März Leipzig 24.-28. März Berlin 30. März-6. April Füssen 8.-12. April Dortmund Schweiz 14.-16. Febr. Basel Österreich 1.-2. März Salzburg

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.