„Einfach zauberhaft“: Shen Yun inspiriert australische Pastorin

Wenn sich der Vorhang von Shen Yun öffnet, können Zuschauer einen Blick in himmlische Gefilde werfen – ob prächtige Paläste oder antike Tempel, die 5.000 Jahre alte chinesische, göttlich inspirierte Kultur hält viele Überraschungen bereit. Für Zella Taylor-Watts, Pastorin der Spirit Life Church, sind solche Szenen vertraut. Sie besuchte Shen Yun am 15. März im Home of the Arts in Gold Coast, einer Stadt an der Südostküste von Queensland in Australien. Sie beschrieb die Aufführung von Shen Yun als „unglaublich“ und „wirklich bezaubernd“. Neben der künstlerischen Präzision war sie auch von der Handlung und der spirituellen Tiefe der einzelnen Tanzgeschichten begeistert.

„Ich habe es sehr genossen – die Kostüme, die Tänze, die Präzision der Bewegungen, die Geschichten. Sie waren faszinierend“, sagte sie im Anschluss.

„Als Pastorin hat mir der Schwerpunkt auf das Göttliche und die Ewigkeit gefallen. Mein Herz schlägt für die Ewigkeit, und ich weiß es zu schätzen, dass man das, was man hier auf Erden hat, nicht mit in die Ewigkeit nehmen kann“, schilderte sie weiter.

„Es war schön zu sehen, dass das Gute siegt. In jeder Geschichte, die erzählt wurde, gab es immer einen Retter, und das Böse fand sein Ende. Das gefällt mir“, so Taylor-Watts.

Nach Ansicht der Pastorin macht Shen Yun seinem Namen alle Ehre. Wörtlich übersetzt bedeutet Shen Yun „die Schönheit tanzender, göttlicher Wesen“.

„Jeder von uns trägt als Geschöpf ein Element der Göttlichkeit in sich“, sagte Taylor-Watts.

Kunst und Kreativität könnten eine zutiefst spirituelle Erfahrung mit sich bringen, fügte sie hinzu. „Ich glaube, man kann sich mit allem Kreativen verbinden, weil unser Gott kreativ ist. Er ist unser Schöpfer, und wir sind kreative Wesen“.

Neben den spirituellen Aspekten bringt Shen Yun seinem Publikum auch die 5.000 Jahre alte traditionelle chinesische Kultur nahe, die seit der Machtübernahme der Kommunistischen Partei Chinas fast vollständig zerstört wurde. Dass das kommunistische Regime Auftritte von Shen Yun in China verboten hat, bedauert die Pastorin zutiefst.

„Ich finde es sehr traurig, dass China sie nicht würdigt. Aber ich bin froh, dass wir diese Aufführung erleben können. Es war fantastisch“, sagte sie.

Wenn sich die Gelegenheit bietet, würde Taylor-Watts die Künstler gern für ihr Engagement ehren:

„Die Disziplin, der Fleiß, die Entschlossenheit zum Erfolg – die Bereitschaft, sich auf eine Reise zu begeben. Sie sind nicht von heute auf morgen so weit gekommen, sondern es war ein langer Weg, bis sie dieses Niveau erreicht haben“, so die Pastorin weiter.

„Ihre Darbietung ist einfach zauberhaft anzusehen. Die Farben, die Bewegung, die Präzision – es war fantastisch.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Shen Yun Inspires Pastor: ‚Seriously Enchanting‘“. (deutsche Bearbeitung: sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

