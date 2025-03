„Ich habe zum Himmel gebetet“ – Schauspielerin erfüllt sich Traum von Shen Yun

Schon lange wünschte sich die spanische Schauspielerin Lola Vico, sich eine Aufführung von Shen Yun anzuschauen. „Ich konnte es nicht erwarten. Ich habe zum Himmel gebetet, dass sie nach Valencia kommt“, schilderte sie.

Die Spanierin hatte nicht nur die Werbung für Shen Yun gesehen, sondern auch die vielen positiven Rezensionen von Zuschauern, die begeistert waren.

Am 13. März war es endlich so weit. Sie besuchte die Aufführung gemeinsam mit dem Wirtschaftswissenschaftler Pedro Balonso im Königin-Sofia-Palast der Künste in der spanischen Stadt Valencia.

„Und ich sage Ihnen, dass ein weiterer Traum für mich wahr geworden ist“, sagte sie nach der Vorstellung.

Sowohl sie als auch ihr Begleiter hätten Shen Yun als „Geschenk“ empfunden.

„Es ist sehr bewegend. Es verbindet uns mit der Spiritualität, mit den Werten, die manchmal in uns schlummern, die wir ja in uns tragen, nicht wahr? Sie sind nicht verloren“, so Lola Vico.

Shen Yun erinnere an diese Werte – „grundlegende menschliche Werte, die wir aktivieren müssen“.

Die traditionelle chinesische Kultur ist eine göttlich inspirierte Kultur. Shen Yun hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese 5.000 Jahre alte chinesische Kultur wiederzubeleben. Damals prägten die Werte des Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus die Gesellschaft.

Wie viele andere Besucher erkannte auch Lola Vico die von Shen Yun vermittelte Botschaft, „dass wir einzigartige, unwiederbringliche Wesen sind und die Göttlichkeit in uns tragen“.

„Es berührt mich“, fügte sie hinzu und erklärte, dass die Aufführung sie zum Nachdenken über solch tiefgründige Themen angeregt habe.

Wir alle tragen ein großartiges inneres Wesen in uns – also eine Göttlichkeit. Und wir könnten alles erreichen, was wir wollen, wenn wir uns nicht nur von dem irdischen Teil treiben lassen würden“, so Lola Vico.

Insoweit würde Shen Yun den Zuschauern dabei helfen, sich wieder mit sich selbst zu verbinden.

Die Schauspielerin betrachtet auch die Werte, die Shen Yun in seinen Tanzszenen thematisierte, als „sehr bedeutsam“ für die heutige Menschheit. Sie sagt: „Zusammenhalt, Integrität, Liebe – vor allem Liebe, die die Grundlage von allem ist –und viele grundlegende Werte, die extrem wichtig sind.“

Lola Vico ist überzeugt: „Wir wären viel glücklicher, wenn wir sie wiedererlangen könnten. Denn wie zuvor erwähnt, tragen wir sie in uns, aber wir müssen sie zurückgewinnen.“

Sie wisse die Arbeit von Shen Yun zu schätzen, weil sie einfach „wundervoll“ sei.

„Deshalb war ich wirklich gerührt“, so die Schauspielerin.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Shen Yun Reminds ‘That We Carry Divinity Within’: Actress“. (deutsche Bearbeitung: sua)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die noch verbleibenden Termine im deutschsprachigen Raum:

