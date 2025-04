„Jeder sollte sich das anschauen“ – Shen Yun überzeugt New Yorker Musikdirektor

Vom 26. März bis 13. April 2025 gastierte das Ensemble Shen Yun Performing Arts im Lincoln Center in New York City. Alle 18 Auftritte waren ausverkauft. Es wurden sogar Karten für Plätze freigegeben, die zuvor wegen ihrer eingeschränkten Sicht auf die Bühne gesperrt waren, was zu einem durchschnittlichen Ausverkauf von 103 Prozent im Laufe von 2 ½ Wochen führte.

Am 11. April waren mehrere Künstler unter dem Publikum. Einige bezeichneten die Aufführung als „unglaublich“. Einer von ihnen war Michael Bower, Musikdirektor, Dirigent und Organist an der St. Agnes Cathedral in New York. Er sagte, er habe den Abend schon mit Spannung erwartet.

„Ich wollte schon vor langer Zeit hierherkommen. Es war so wundervoll zu sehen. Der Tanz, die Kostüme, die Kultur. Das war wirklich wundervoll“, sagte er.

Shen Yun ist das weltweit führende Ensemble im klassischen chinesischen Tanz. Die Künstler haben es sich zur Aufgabe gemacht, der 5.000 Jahre alten chinesischen Zivilisation neues Leben einzuhauchen. Seit 2006 präsentieren sie die Schönheit Chinas vor dem Kommunismus auf der Bühne. Inzwischen ist das Ensemble auf acht Künstlergruppen angewachsen, jede von ihnen mit Liveorchester. Noch bis Mitte Mai befinden sie sich gleichzeitig auf Tournee.

„Es war sehr friedvoll, eine Art Wohlwollen gegenüber Menschen, das wir in unserer verrückten Welt brauchen. Ein gutes Gefühl von Schönheit und Menschlichkeit, ein positives Umfeld für unser Volk und unsere Welt, unseren Planeten und die Länder und Kultur“, so Bower.

Seine Empfehlung lautet: „Jeder sollte sich das anschauen.“

„Einfach anmutig“

Auch Mary Grant, eine Balletttänzerin im Ruhestand, die bei Alvin Ailey getanzt hat, sowie der Schauspieler und Produzent Corey Grant interessieren sich schon lange für Shen Yun.

Gefragt nach ihren Eindrücken, musste die ehemalige Tänzerin erst einmal innehalten. „Wow, wo soll ich da anfangen?“, fragte sie. „Es war einfach die Technik, die Formation. Alle waren im Einklang. Es lief alles wie von selbst. Es war, als ob sie sich nicht einmal anstrengen würden. Einfach anmutig“, sagte sie. „Selbst als die Moderatorin von der Bühne ging, dachte ich nur: Wow, sogar ihr Gang ist so anmutig.“

„Es war außergewöhnlich“, stimmte Corey Grant zu. „Es war erstaunlich und sehr erfrischend, das zu erleben.“

Er fand die Aufführung nicht nur gelungen, sondern war auch von den Einblicken in Chinas alte Kultur beeindruckt.

Doch auch die Schattenseiten des modernen Chinas werden in den Tanzgeschichten beleuchtet. Denn die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) verfolgt Menschen, die sich nach Falun Gong (auch Falun Dafa genannt) ausrichten – jener spirituellen Disziplin, die auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht basiert. Ihnen droht Haft, Zwangsarbeit und Folter.

Manche fallen dem von der KPCh betriebenen Organraub zum Opfer: Inhaftierten Praktizierenden werden gegen ihren Willen Organe entnommen, um sie der Medizin zu Transplantationszwecken zur Verfügung zu stellen. Die Praktizierenden sterben bei dem Eingriff. Auch viele Künstler von Shen Yun praktizieren Falun Gong; manche haben die Verfolgung am eigenen Leib miterlebt.

Produzent ermutigt Shen Yun, weiterzumachen

Für Corey Grant war es neu, dass das kommunistische chinesische Regime auch noch heutzutage gläubige Menschen verfolgt. „Das war sehr, sehr aufschlussreich, weil ich das nicht wusste. […] Es war also nicht nur eine Vorführung, sondern [auch] eine Lernerfahrung“, erklärte er.

Dabei habe er auch die spirituelle Seite der traditionellen chinesischen Kultur Bedeutung für ihn. Er sagte, als Christ habe er während der Aufführung Parallelen zu biblischen Prinzipien in den dargestellten Werten vom Buddhismus, Konfuzianismus und Taoismus bemerkt.

„Das war sehr, sehr, sehr schön – wunderschön gemacht“, lobte er. „Sehr berührend. Die Reise vom Anfang bis zum Ende zu sehen, war sehr aufschlussreich.“ Er fand die farbenprächtig gestalteten Tanzszenen bemerkenswert und beobachtete, wie sich die Charaktere in den Geschichten entwickelten.

Er ermutigte die Künstler ausdrücklich, weiterzumachen.

„Das ist eine Produktion, die meiner Meinung nach auf der ganzen Welt gezeigt werden sollte, und zwar jedes Jahr. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal die Kinder mitbringen kann und immer mehr Menschen, die das sehen können“, erklärte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Shen Yun ‘ a Good Feeling of Beauty and Humanity,’ Says Music Director“. (deutsche Bearbeitung: sua)

Die Epoch Times ist langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums. Das vorerst letzte Gastspiel im deutschsprachigen Raum fand am 12. April im Dortmunder Theater statt.



