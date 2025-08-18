Meeresstrand – von Theodor Storm

Meeresstrand

Ans Haff nun fliegt die Möwe,

und Dämmrung bricht herein;

über die feuchten Watten

spiegelt der Abendschein.

Graues Geflügel huschet

neben dem Wasser her;

wie Träume liegen die Inseln

im Nebel auf dem Meer.

Ich höre des gärenden Schlammes

geheimnisvollen Ton,

einsames Vogelrufen –

so war es immer schon.

Noch einmal schauert leise

und schweiget dann der Wind;

vernehmlich werden die Stimmen,

die über der Tiefe sind.

Theodor Storm (1817–1888)