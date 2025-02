Rom heißt Shen Yun mit stürmischem Applaus willkommen – sechs Aufführungen ausverkauft

Nach sechs Jahren Pause kehrte Shen Yun Performing Arts an das Teatro dell’Opera di Roma zurück, einem Veranstaltungsort mit großem Prestige und Einfluss in der Opernwelt.

Am 1. Februar 2025 zog Shen Yun ein Publikum aus lokalen Würdenträgern und kulturellen Eliten in seinen Bann. Alle sechs Vorstellungen in Rom waren drei Monate im Voraus ausverkauft.

Die Pracht des klassischen chinesischen Tanzes, die harmonische Verschmelzung von östlicher und westlicher Orchestrierung, die interaktive Projektionsfläche, die Himmel und Erde nahtlos miteinander verbindet, und die tief berührenden Melodien der Erhu – all dies zusammen ergab ein atemberaubendes künstlerisches Erlebnis, das das römische Publikum in Staunen versetzte.

Als einer der Geburtsorte der abendländischen Kunst und Kultur hat Rom eine tiefe Wertschätzung für die Künste, und die Begeisterung des Publikums war spürbar. Als der Moderator auf Italienisch verkündete, dass Shen Yun seinen Sitz in New York hat, brach das Publikum in Applaus aus.

Später, als der Moderator mitteilte, dass Shen Yun von einer einzigen Kompanie auf acht weltweit angewachsen ist, folgte eine weitere Welle bewundernden Beifalls.

In Anerkennung der Kunstfertigkeit von Shen Yun ehrte die Stadt Rom die Künstler mit der Gedenkmedaille zum Geburtstag Roms: ein geschätztes Geschenk, das jährlich zur Feier der Stadtgründung vergeben wird – Symbol für die reiche Geschichte und das kulturelle Erbe Roms.

Giulio Terzi di Sant’Agata, Präsident des Ausschusses für EU-Angelegenheiten des italienischen Senats und ehemaliger italienischer Außenminister, besuchte die erste Aufführung von Shen Yun in dieser Saison in Rom und war von dem Erlebnis tief bewegt.

„Es ist eine außergewöhnliche Aufführung!“, sagte Terzi. „Es ist mehr als nur ein Fest für die Sinne – das Gefühl, das Herz, verstehen Sie, es ist im Inneren! Es ist in diesem großartigen Kunstwerk.“

Terzi beschrieb die Aufführung als „zutiefst berührend“ und betonte ihre tiefgreifende Botschaft: „Die Aufführung vermittelt auch eine kraftvolle Botschaft der Freiheit – eine Ermutigung, sich von den Zwängen, Gefahren und Tragödien der heutigen Welt zu befreien“, sagte er.

Er bemerkte, dass sie einen starken Sinn für Willenskraft und ein Verständnis für etwas jenseits des physischen Bereichs weckt – etwas Spirituelles, das in der „Welt des Glaubens und der inneren Stärke“ verwurzelt ist.

„Es wird deine Seele beruhigen“

Der Stadtrat von Rom, Federico Rocca, erhielt vom Bürgermeister die Genehmigung, Shen Yun im Namen der Stadt Rom die Medaille zu überreichen.

Er lobte Shen Yun nicht nur als eine atemberaubende künstlerische Darbietung, sondern auch als eine Produktion, die tiefgründige Botschaften und spirituelle Werte vermittelt.

Rocca betonte die Bedeutung von Shen Yun für die Bewahrung und Weitergabe traditioneller spiritueller Werte und sagte, dass es in der heutigen Welt einen Bedarf für solche Aufführungen gebe: „Wir brauchen Aufführungen wie diese. Shen Yun bringt positive Energie, Hoffnung und das Ideal des friedlichen Zusammenlebens. Ich glaube, dass diese Show für die heutige Welt von Nutzen ist, weil unsere Gesellschaft aus meiner Sicht materialistisch geworden ist.“

Er glaubt, dass die Aufführung als wichtige „Erinnerung“ an die Bedeutung der Tradition dient. „Was mich am meisten beeindruckt hat, war der Gesang der Sopranistin. Als ich die Übersetzung der Liedtexte las, konnte ich die Botschaft besser verstehen – sie leitet uns dazu an, auf etwas Höheres zu schauen. Ich glaube, das ist eine äußerst wichtige Botschaft“, fügte er hinzu.

Um anderen Shen Yun zu empfehlen, würde er einfach sagen: „Kommt und seht euch Shen Yun an! Es wird eure Seele beruhigen.“

Die Wichtigkeit Tradition wieder zu beleben

Herr Lorenzo Pinelli und Frau Ylenia Citino waren tief bewegt von der Schönheit der traditionellen chinesischen Kultur, die in Shen Yun präsentiert wurde. Pinelli ist italienischer Diplomat und Citino ist als Beraterin für politische Angelegenheiten für die Italy-USA Foundation tätig.

„Das war eine außergewöhnliche Aufführung – absolut atemberaubend! So etwas habe ich noch nie gesehen, und es hat mir wirklich gefallen“, drückte Pinelli seine Begeisterung aus. Besonders beeindruckt war er von den leuchtenden Farben, den anmutigen Bewegungen und den komplexen Tanztechniken auf der Bühne.

„Wir assoziieren diese Tanzelemente oft mit der westlichen Kultur, aber in Wirklichkeit stammen sie aus einer chinesischen Tradition, die Tausende von Jahren zurückreicht – etwas, worüber wir noch sehr wenig wissen.“

Ylenia Citino beschrieb, dass sie beim Anschauen von Shen Yun eine Mischung an Gefühlen erlebte. „Ich war sowohl erfreut als auch erstaunt, weil ich so viel gelernt habe – vieles, was mir vorher nicht bewusst war. Ich freue mich auch darauf zu sehen, wie diese Aufführung weltweit weiter wächst“, beschrieb sie ihre Eindrücke.

Pinelli dachte über seine neu entdeckte Wertschätzung für die traditionelle chinesische Kultur durch Shen Yun nach und sagte: „Die Aufführung hat mir klar gemacht, dass es noch so viel zu entdecken gibt – Dinge, von denen wir bisher fast nichts wussten. Deshalb würde ich sie mir in Zukunft gerne noch einmal ansehen und noch mehr lernen.“

Die Mission von Shen Yun ist es, die verlorenen Traditionen der chinesischen Kultur wieder zu beleben. Lorenzo Pinelli würdigte diese Bemühungen und sagte: „Ohne Zweifel sind sie erfolgreich.“

„Was ich besonders interessant finde, ist, wie die Aufführung zeitgenössische Themen und sogar einige westliche kulturelle Elemente einbezieht, wodurch die traditionelle Kultur dynamischer und lebendiger wirkt“, fügte er hinzu.

Allerdings kann Shen Yun derzeit nicht auf dem chinesischen Festland auftreten. Pinelli findet diese Situation bedauerlich. „Es ist schade, und es tut uns leid. Wir schätzen die Rede- und Gedankenfreiheit, und wir sehen es nicht gerne, wenn Menschen in einigen Ländern die Möglichkeit vorenthalten wird, diese bemerkenswerte Aufführung zu erleben.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Rome Welcomes Shen Yun With Gift, Thunderous Applause, After Long-Awaited Return“. (deutsche Bearbeitung: so)

Die Epoch Times ist ein langjähriger Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und berichtet seit der Gründung von Shen Yun im Jahr 2006 über die Veranstaltungen und Reaktionen des Publikums.

Tourneeplan in Europa

Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in Europa. Hier ein Überblick über die Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Deutschland 5. – 9. Feb. Frankfurt 12. – 16. Feb. Mülheim an der Ruhr 2. – 5. März Ludwigsburg 7. – 9. März Leipzig 24. – 28. März Berlin 30. März – 6. April Füssen 8. – 12. April Dortmund Österreich 1. – 2. März Salzburg Schweiz 14. – 16. Feb. Basel

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com.