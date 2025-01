Kultur Erfahrung mit Kommunismus

Shen-Yun-Aufführung in Riga begeistert lettische Prominente

Am 5. Januar fand in Riga, der Hauptstadt Lettlands, das historische Debüt von Shen Yun Performing Arts in einem ehemaligen Land der Sowjetunion statt. Die Aufführung, deren Karten frühzeitig ausverkauft waren, erweckte 5.000 Jahre chinesische Kultur zum Leben und begeisterte und inspirierte das lettische Publikum.