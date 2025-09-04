Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Kult-Bahn in Lissabon verunglückt: 16 Tote und fünf Schwerverletzte - Deutsche unter den Opfern

vor einer Stunde

Rosneft Deutschland: PCK Schwedt erhält wieder Öl aus Kasachstan

vor einer Stunde

Berlin: Auto fährt in Menschengruppe - drei Kinder und Betreuerin verletzt

vor 2 Stunden

Unicredit-Chef zu Commerzbank-Kauf: „Wir haben einen Plan“

vor 2 Stunden

Baden-Württemberg: 13-Jähriger mit Auto unterwegs - weil er nicht schlafen kann

vor 2 Stunden

Smartphone in der Schule - was dafür und was dagegen spricht

vor 3 Stunden

Schlussberatungen zum Bundeshaushalt 2025: „Sportmilliarde“ und 81,8 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme

vor 3 Stunden

Firmengründungen 2024 weiter auf „historisch niedrigem Niveau“

vor 3 Stunden

Abriss von Carolabrücke doch viel teurer

vor 3 Stunden

Spanien-Rundfahrt: Weltverband kritisiert pro-palästinensische Proteste - Teamchef erhält Morddrohungen

Logo Epoch Times
Von Innen nach Außen

Vermächtnis - von Johann Wolfgang von Goethe

Aus der Reihe Epoch Times Poesie

top-article-image

Foto: Mike_Pellinni/iStock

author-image
Johann Wolfgang von Goethe
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Vermächtnis

(drei von sieben Strophen)
 
Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen!
Das Ew’ge regt sich fort in allen,
Am Sein erhalte dich beglückt!
Das Sein ist ewig: denn Gesetze
Bewahren die lebend’gen Schätze,
Aus welchen sich das All geschmückt.
Das Wahre war schon längst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden;
Das alte Wahre, faß‘ es an!
Verdank‘ es, Erdensohn, dem Weisen,
Der ihr, die Sonne zu umkreisen,
Und dem Geschwister wies die Bahn.
Sofort nun wende dich nach innen,
Das Zentrum findest du dadrinnen,
Woran kein Edler zweifeln mag.
Wirst keine Regel da vermissen:
Denn das selbständige Gewissen
Ist Sonne deinem Sittentag.
 
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.