Von Innen nach Außen
Vermächtnis - von Johann Wolfgang von Goethe
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Vermächtnis
(drei von sieben Strophen)
Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen!
Das Wahre war schon längst gefunden,
Sofort nun wende dich nach innen,
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
