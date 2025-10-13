Auge, Herz und Seel' weit offen
Willkommen und Abschied - von Johann Wolfgang von Goethe
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Willkommen und Abschied
Es schlug mein Herz, geschwind, zu Pferde!
Der Mond von einem Wolkenhügel
Dich sah ich, und die milde Freude
Doch ach, schon mit der Morgensonne
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
