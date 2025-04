Zuschauer berührt von Shen Yuns „universeller Botschaft“

Für Lou Imbroto, Rechtsanwalt und Ratsmitglied einer Stadt auf Long Island, enthält die Aufführung von Shen Yun Performing Arts eine aufbauende Botschaft.

„Sie ist sehr spirituell und lebensbejahend und den Glauben an Gott bestätigend. Das hat mir sehr gefallen“, so der Anwalt, der sich Shen Yun am 29. März zusammen mit seiner Begleiterin Christi Kunzig, ebenfalls Anwältin, im Lincoln Center in New York City ansah.

Shen Yun ist das weltweit führende Ensemble für klassischen chinesischen Tanz.

Mithilfe von Musik und Tanz will Shen Yun die 5.000-jährige chinesische Zivilisation wiederbeleben und dem Publikum die Schönheit Chinas, bevor die Kommunistische Partei Chinas die Macht ergriff, zeigen.

Das Künstlerensemble hat seinen Hauptsitz im Bundesstaat New York.

Die Anwältin zeigte sich nach der Aufführung begeistert: „Ich fand es wunderschön. Der Tanz war fantastisch, die Kostüme spektakulär und die Musik großartig.“

„Alles war so farbenfroh. Und die Art und Weise, wie sie die Spezialeffekte und die Technologie einsetzten und in die Aufführung integrierten – so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte ihr Begleiter.

Trotz Verfolgung am Glauben festhalten

In einer auf tatsächlichen Begebenheiten beruhenden Geschichte, die während der Tanzaufführung gezeigt wird, halten Falun-Gong-Praktizierende trotz religiöser Verfolgung durch das kommunistische Regime Chinas an ihrem Glauben fest.

Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, ist eine spirituelle Disziplin, die die drei Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht lehrt.

„Ich denke, das sind Werte, nach denen wir alle leben sollten“, sagte der Kommunalpolitiker.

„Wahrhaftigkeit ist etwas, wonach wir immer streben sollten. Güte ist etwas, das die Welt zu einem besseren Ort machen könnte, und Nachsicht macht uns viel stärker“, so der Jurist weiter.

„Das ist eine universelle Botschaft, die wir so vielen Menschen wie möglich vermitteln sollten.“

Deshalb liebe er diese Show „so sehr“. Alle Zuschauer bekämen diese positive Botschaft, die die Welt hoffentlich zu einem besseren Ort machen kann, sagte er.

Zuschauer: China sollte sich vom Kommunismus abwenden

„Meine große Erkenntnis ist, dass sich China vom Kommunismus abwenden und zu seiner traditionellen Kultur zurückkehren muss“, so Imbroto.

„Ich finde es wunderschön und ich denke, dass wir hier in den USA viel von der chinesischen Kultur und von der Botschaft von Shen Yun lernen können“, nämlich dass Güte, Wahrhaftigkeit und Nachsicht etwas seien, das alle in ihrem Leben anwenden sollten.

Seine Begleiterin bedauert, dass die traditionelle chinesische Kultur durch das kommunistische Regime unterdrückt wird.

Seit 1999 verfolgt die Kommunistische Partei Chinas die Praktizierenden von Falun Gong. Da die Künstler von Shen Yun auch Falun Gong praktizieren, versucht das kommunistische Regime, Shen Yun daran zu hindern, weltweit aufzutreten, und hat die Aufführungen in China verboten.

Der Jurist bewundert den Mut der Künstler. Dies sei auch eine Botschaft, die das Künstlerensemble aussende.

„Wenn man für das einsteht, woran man glaubt, und jedes Mal, wenn man sich einer mächtigen Gegenkraft widersetzt, insbesondere wenn diese das eigene Leben oder das der Familie bedroht, ist das sehr mutig, und ich denke, es ist wichtig.“

Er findet, „dass wir alle in unserem täglichen Leben so handeln sollten“.

„Wir wissen, was in China vor sich geht“

Die russischstämmigen Brüder Vladimir und Yury Rakhnayev waren fasziniert von dem Werbespruch des Künstlerensembles Shen Yun Performing Arts: „China vor dem Kommunismus“. Denn sie kennen aus eigener Erfahrung noch die kommunistische Sowjetunion.

„Wir kommen aus Südrussland. Wir wissen, was in China vor sich geht“, sagte Vladimir Rakhnayev, ein Geschäftsinhaber.

Für ihn ist Shen Yun „die beste Show“.

„Aufführung ist sehr gut für die Menschen“

„Dieser Tanz, diese Aufführung ist sehr schön und sehr gut für die Menschen“, sagte Yury Rakhnayev, Präsident einer Privatbank.

„Sie führen uns in die chinesische Kultur ein.“

Die Brüder sahen Shen Yun am 28. März im Lincoln Center in New York City.

Yury Rakhnayev wünscht sich, dass Shen Yun die Möglichkeit haben sollte, in China aufzutreten.

Vladimir Rakhnayev stimmte zu und fügte hinzu, dass die Brüder viele Shows besuchen würden, aber Shen Yun heraussteche.

„Wir gehen zu vielen Shows. Diese hier ist die beste“, sagte er.

