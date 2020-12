Ausländische Einmischung in US-Wahl und Exekutivanordnung: Drei Anzeichen für Trumps nächsten Schritt

Anwältin Sidney Powell sagte in einem Gespräch mit Epoch Times, dass die mutmaßliche ausländische Einmischung in die Wahl am 3. November „mehr als ausreichend ist, um Präsident Donald Trumps Exekutivanordnung über ausländische Einmischung vom Jahr 2018 auszulösen.“ Welche drei Anzeichen dafür sprechen, dass der US-Präsident Donald Trump die Exekutivordnung auslöst, zeigt die Analyse.

US-Präsident Trump hat im Jahr 2018 eine Verfügung erlassen. Demzufolge muss der Direktor der US-Nachrichtendienste spätestens 45 Tage nach der Wahl einen Bericht vorlegen. Einen Bericht darüber, ob ausländische Bedrohungen bei den US-Wahlen 2020 stattgefunden haben.

Heute ist eigentlich der Stichtag. Doch am Mittwoch, den 16. Dez., teilte das Büro des Direktors der US-Nachrichtendienste über Twitter mit, dass die Frist nicht eingehalten werden kann.

Der Grund für die Verspätung sei eine interne China-Debatte laut dem amerikanischen Fernsehsender Newsmax.

Exekutive Order bei Einmischung in Wahl durch ausländische Kräfte

Dass es ausländische Kräfte gibt, die sich in die US-Wahlen einmischen, ist keine Neuheit. Dass sie bei der diesjährigen US-Präsidentschaftswahl das Gleiche versuchen, war auch voraussehbar. Deswegen hat US-Präsident Trump vor zwei Jahren bereits Maßnahmen getroffen. Und zwar hat er 2018 eine Verfügung erlassen, die bis dato vielen unbekannt ist.

Der offizielle Name dieser Verfügung heißt „Exekutive Order zur Verhängung bestimmter Sanktionen im Falle einer ausländischen Einmischung in eine US-Wahl“.

Demnach soll spätestens 45 Tage nach Abschluss einer US-Wahl der Direktor der Nationalen Nachrichtendienste in Absprache mit Leitern aller zuständigen Exekutivabteilungen und -behörden eine Bewertung aller Informationen vornehmen. Informationen, die darauf hinweisen, ob sich eine ausländische Regierung oder eine Person, als Agent einer ausländischen Regierung oder in deren Namen absichtlich in die Wahlen eingemischt hat.

Der Bericht soll das Ausmaß der ausländischen Einmischung analysieren, und zwar inwiefern diese,

auf die Wahlinfrastruktur abgezielt, die Sicherheit oder Integrität dieser Infrastruktur beeinflusst, und wie sie die Auszählung der Stimmen oder die rechtzeitige Übermittlung der Wahlergebnisse wesentlich beeinträchtigt hat.

Und 45 Tage nach Erhalt dieses Berichtes sollen Justizminister und Minister für Innere Sicherheit einen weiteren Bericht mit Handlungsempfehlungen vorlegen. Diese gehen über die in der Exekutivorder aufgelisteten Sanktionen hinaus.

Die Wahl fand am 03. Nov. statt. Heute sollte eigentlich der Direktor der US-Nachrichtendienste, John Ratcliffe, den Bericht zu „ausländischen Einmischungen in Wahlen“ vorlegen.

Am Mittwochabend teilte sein Büro jedoch in einer Pressemitteilung mit, dass die Nachrichtendienste seit der Wahl viele relevante Berichte erhalten haben und eine Reihe von Behörden ihre Bewertungsarbeit noch nicht abgeschlossen haben.

Zu der Gemeinschaft der US-Nachrichtendienste gehören insgesamt 17 Organisationen, darunter CIA und FBI.

Laut einem Bericht des US-amerikanischen Senders Newsmax gibt es einen weiteren wichtigen Grund für die Fristüberschreitung. Demnach hat sich Ratcliffe am Dienstag geweigert, den Bericht zur ausländischen Einmischung in die Präsidentschaftswahl zu unterschreiben. Der Grund: Die jetzige Fassung des Berichtes spiegelt das tatsächliche Ausmaß der Sicherheitsbedrohungen nicht ausreichend wieder. Und zwar geht es hier um die Sicherheitsbedrohungen durch das kommunistische Regime Chinas.

Wer ist die größte Bedrohung für die USA?

Für Joe Biden ist der größte Rivale Russland – und China lediglich ein Wettbewerber. Für die Trump-Regierung ist die größte Bedrohung das kommunistische Regime Chinas. Und das nicht nur für die USA, sondern auch für die gesamte freie Welt.

Über die Verflechtungen der Biden-Familie und die Veränderung von Joe Bidens Haltung gegenüber China über die Jahre, habe ich mal ein Video gemacht.

Wenn man weiß, wie das kommunistische Regime Hunter Biden gekauft hat, ist es nicht verwunderlich, dass Joe Biden, im Gegensatz zu dem Chef der US-Nachrichtendienste Ratcliffe, China niemals als die größte Gefahr sehen will.

Im Sommer dieses Jahres haben John Ratcliffe, US-Außenminister Mike Pompeo, der nationale Sicherheitsberater Robert O’Brien und Justizminister William Barr viele Reden gehalten, in denen sie auf die Gefahren aus China hingewiesen haben.

Ebenso hat die Trump-Regierung in den letzten Monaten eine Reihe von Warnungen herausgegeben. Warnungen darüber, wie China heimlich versucht die amerikanische Politik und Kultur zu beeinflussen. Betroffen wären unter anderem staatliche Gesetzgebungen, Hollywood-Filme, Universitäten und sogar Disney-Themenparks.

Am 03. Dez. veröffentlichte Nachrichtendienstchef John Ratcliffe sogar einen Gastbeitrag im Wall Street Journal.

Die Botschaft ist eindeutig: China ist die nationale Sicherheitsbedrohung Nr. 1. So steht es in der Überschrift.

In diesem Beitrag schrieb John Ratcliffe:

Als Direktor der nationalen Nachrichtendienste habe ich Zugang zu mehr Geheimdienstinformationen als jedes andere Mitglied der US-Regierung mit Ausnahme des Präsidenten.“ Wenn ich dem amerikanischen Volk von diesem einzigartigen Blickwinkel eines mitteilen könnte, dann, dass die Volksrepublik China heute die größte Bedrohung für Amerika darstellt und die größte Bedrohung für die Demokratie und Freiheit weltweit seit dem Zweiten Weltkrieg ist.“

Laut Ratcliffe ist China viel aktiver als Russland und der Iran.

China zielt auf die Mitglieder des Kongresses mit der sechsfachen Häufigkeit Russlands und der zwölffachen Häufigkeit des Iran ab.“

Ratcliffes Besorgnis wird durch neue Erkenntnisse gestützt, die ein umfassenderes Bild davon liefern, was die KP-Führer Chinas vor und bei der Wahl entweder getan haben oder vorhatten, um die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern.

Ein Insider verriet Newsmax, dass die US-Nachrichtendienste vor und nach der Wahl viele Informationen gesammelt haben, die zum Teil in Mandarin geschrieben sind. Darunter z.B. Social-Media-Kampagnen, die versuchen Trump als einen weißen Rassisten darzustellen.

Cyber-Angriffe – SolarWinds – Dominion

Der Streit um Chinas Rolle ist wieder entfacht, während die US-Nachrichtendienste diese Woche versuchen, den Schaden eines verheerenden Hacking-Angriffs auf Regierungsbehörden zu bewerten.

Am 13. Dezember meldete die US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit, CISA, einen Hackerangriff. Sie rief alle zivilen US-Behörden auf, ihre Netzwerke auf verdächtige Vorgänge zu überprüfen und alle Produkte von SolarWinds Orion vom Netz zu nehmen.

SolarWinds hat über 300.000 Kunden. Darunter 425 der Fortune-500-Unternehmen, diverse US-Ministerien wie das Finanz- und Handelsministerium, das US-Militär und alle großen Mobilfunknetzbetreiber in den USA. In Europa zählen unter anderen die Nato, das Europaparlament und Siemens zu Solarwinds Kunden.

Laut SolarWinds haben vielleicht 18.000 Kunden ein Software-Update mit einer Hintertür installiert. Nach dessen Installation geschieht für zwei Wochen nichts. Danach empfängt die Software Kommandos – sogenannte Aufträge. Aufträge, in der sie weitere Programme ausführen soll. Und zwar die Übertragung von Dateien, den Neustart des Rechners und das Abschalten von Diensten wie etwa Virenscannern. Spätestens seit Mai können die Hacker über diese Software weitere Nutzerkonten mit Administratorrechten anlegen, mittels derer sie sich unerkannt in Firmennetzwerken bewegen können.

Die amerikanische Zeitung „Washington Post“ hat diesen Cyberangriff sofort Russland zugeschrieben. Der Kreml wies den Vorwurf zurück und meinte, dass Russland damit nichts zu tun habe.

Und wisst ihr, wer auch noch zu den Kunden von SolarWinds gehört? Dominion Voting Systems!

Jedem, der die Nachrichten über den Wahlbetrug in den USA verfolgt hat, ist dieser Name mittlerweile ein Begriff. 28 US-Bundesstaaten haben bei der Wahl im November Dominion-Wahlgeräte benutzt.

Dominion möchte offensichtlich die Verbindung mit SolarWinds verheimlichen. Auf ihrer Webseite haben Sie alle Informationen über SolarWinds gelöscht. Auf einer archivierten Webseite kann man unten jedoch den Namen SolarWinds immer noch sehen.

Auf einer Anhörung zum Thema Wahlbetrug, die am 15. Dezember in Michigan stattgefunden hat, hat Dominion-CEO John Poulos die Nutzung von SolarWinds-Software bestritten. Bestritten hat er auch die Untersuchungsergebnisse eines Expertenteams, die besagen, dass die Dominion-Wahlgeräte absichtlich und zielgerichtet mit innewohnenden Fehlern gestaltet sind, um systematischen Betrug zu erzeugen und Wahlergebnisse zu beeinflussen. Die absichtlich als „fehlerhaft“ gekennzeichneten Wahlzettel werden zur manuellen Begutachtung weitergeleitet.

Laut einem anderen Gutachten sind die Daten ins Ausland weitergeleitet worden.

In der Klageschrift von Rechtsanwältin Sidney Powell, hat sie darauf hingewiesen: „Böswillige Akteure, wie China und Iran, hatten Zugriff auf die in Dominion-Wahlmaschinen installierte Software, „um Wahlen zu überwachen und zu manipulieren.“

Obwohl der überfällige Bericht zu ausländischen Bedrohungen in den US-Wahlen voraussichtlich erst im Januar vorgelegt wird, bestätigte Nachrichtendienstchef John Ratcliffe diese Woche in einem Interview mit CBS, dass bei es den Wahlen im November tatsächlich ausländische Einmischungen gegeben hat.

Drei Anzeichen zur Umsetzung der Exekutivanordnung

Die Frage ist, ob Präsident Trump die Verfügung von 2018, von der wir am Anfang dieses Videobeitrags gesprochen habe, in Anspruch nehmen wird.

Anwältin Sidney Powell sagte in einem Gespräch mit Epoch Times, dass die mutmaßliche ausländische Einmischung in die Wahl am 3. November „mehr als ausreichend ist, um Präsident Donald Trumps Exekutivanordnung über ausländische Einmischung vom Jahr 2018 auszulösen.“

Diese Exekutivanordnung räumt Präsident-Trump „sämtliche Befugnisse“ ein. Er könnte „alles tun, von der Beschlagnahmung von Vermögenswerten, Einfrieren von Gütern, bis zur Beschlagnahmung der Wahlmaschinen.“

Und es gibt einige Zeichen dafür, dass Präsident Trump es darauf anlegt, sein Land mit dem Militär zu beschützen.

Erstens: Kurz nach der Wahl hat er den Verteidigungsminister Mark Esper entlassen. Das Amt übernahm Christopher Miller, bisher Direktor des Nationalen Antiterror-Zentrums.

Zweitens: Am 13. Dez. schrieb Präsident Trump auf Twitter:

Schwankende [Bundes-]Staaten, die massiven WAHLBETRUG festgestellt haben – und das haben sie alle – können diese Stimmen nicht legal als vollständig und korrekt beglaubigen, ohne ein schwer strafbares Verbrechen zu begehen.“

Hier spricht er schon nicht nur vom Wahlbetrug, sondern von einem „Verbrechen“.

Wenn ein Verbrechen wie ein Staatsstreich in Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften festgestellt wird, dann gibt es einen Grund für Präsident Trump, die vermeintlichen Verbrechen untersuchen zu lassen, sogar Personen festzunehmen und vor Gericht zu bringen.

Drittens: Gestern hat das US-Außenministerium an einem Tag gleich fünf Tweets hintereinander gepostet. Darin machten sie die Bürger auf die Bedrohung durch das kommunistische Regime Chinas aufmerksam. In einem Tweet wurde ein Satz von Außenminister Pompeo zitiert. Und zwar:

Die kommunistische Partei Chinas stellt eine echte Bedrohung dar.“

Der erste Tweet dieser Reihe zeigt ein Bild mit einem Zitat von Präsident Trump. Darauf steht: „Amerika ist ein souveränes Land und unsere erste Priorität ist immer die Sicherheit unserer Bürger.“

Das sind meiner Meinung nach die drei Anzeichen, die darauf hinweisen, dass Präsident Trump sich auf einen Kampf gegen ausländische Bedrohungen vorbereitet – womöglich einen Kampf gegen das kommunistische Regime Chinas.

