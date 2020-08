Zwei Fehltritte von Xi Jinping im Umgang mit den USA – Ein Kommentar

Im vergangenen Monat haben die Vereinigten Staaten eine Reihe strenger Maßnahmen gegen China ergriffen, denen Peking kaum wirksam begegnen konnte. Doch erst mit der Schließung des chinesischen Konsulats in Houston erkannte Peking endlich, dass die Beziehungen zwischen den USA und China sich nun unumkehrbar verschlechtert haben. Eine Analyse.

Jene Chinesen, deren größter Wunsch es war, in die Vereinigten Staaten einzuwandern oder ihre Kinder zum Studium in die Vereinigten Staaten zu schicken, erkannten ebenfalls, dass die eskalierenden Spannungen zwischen den beiden Ländern ihren Träumen ein Ende setzen würden. Offenbar gibt es in China in diesen Tagen Klagen und Verbitterung, welche sich gegen die politischen Entscheidungsträger des chinesischen Regimes richten.

Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das besagt, wie der Charakter eines Menschen sein Schicksal bestimmt. Ebenso bestimmt der Charakter von Staatsoberhäuptern das Schicksal des Landes.

Der Handelskrieg zwischen den USA und China hat vor zwei Jahren begonnen, aber die tatsächliche Verschlechterung der bilateralen Beziehungen ist erst vor kurzem eingetreten. Wenn wir der Ursache auf den Grund gehen, sehen wir, dass sich Xi Jinping in Schlüsselfragen zwei Fehltritte geleistet hat, und diese beiden haben zu weiteren Fehlern geführt – wie bei einer Kettenreaktion.

Peking dachte, der Handelskrieg sei nur ein Krieg mit Trump

Der erste Fehler von Xi war der Versuch, sich in die Wahlen in den USA einzumischen. Dies ist keine spontane Idee der Spitzenpolitiker in Peking, sondern eine Entscheidung, welche auf sorgfältiger Planung beruht.

Kurz nachdem Präsident Donald Trump Ende März 2018 einen Handelskrieg mit China begonnen hatte, veröffentlichte die amerikanische Denkfabrik Brookings Institution ein Forschungspapier mit dem Titel „Wie Chinas vorgeschlagene Zölle sich auf US-Arbeitnehmer und Industriezweige auswirken könnten“.

Die Autoren untersuchten die lokalen Auswirkungen zweier von China vorgeschlagener Listen von Vergeltungszöllen, die so detailliert sind wie die Ebene der Bezirke. „Die chinesischen Tariflisten scheinen optimal darauf ausgelegt zu sein, insbesondere Präsident Trumps Basis im roten Staat zu verärgern“, so der Bericht. „Immerhin haben von den 2.742 Bezirken mit Arbeitsplätzen in den Industrien, welche potenziell von den gegenwärtigen chinesischen Zöllen betroffen sind, 2.247 (82 Prozent) dieser Bezirke 2016 für Trump gestimmt, während nur 439 (18 Prozent) Clinton unterstützten“.

Daten des US-Landwirtschaftsministeriums zeigten deutlich, dass Zollerhöhungen allein für Schweinefleisch und Sojaprodukte enorme Auswirkungen auf die roten Staaten im Mittleren Westen haben würden. Während der US-Präsidentschaftswahl 2016 stimmten unter den zehn Staaten, die am meisten Soja und Schweinefleisch exportieren, acht für Präsident Trump. Bei diesen acht Bundesstaaten handelte es sich um Indiana, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, North Carolina, Ohio (ein wichtiger Swing-Staat) und Oklahoma. (Illinois und Minnesota stimmten für Hilary Clinton).

Obwohl wir die Beweggründe für die Veröffentlichung eines solchen Berichts durch die Brookings Institution nicht kennen, bot er Peking in der Tat eine solide Grundlage für seine Strategie des „Wartens auf günstige Veränderungen“. Darüber hinaus würden die prochinesischen Eliten in amerikanischen Politik-, Wirtschafts-, Wissenschafts- und Medienkreisen Peking sicherlich sagen, dass die Beziehungen zwischen den USA und China, solange Trump die Wiederwahl verliert, auf dem ursprünglichen Kurs bleiben werden.

Die chinesischen Führer waren mit ihrer Handelskriegsstrategie sehr zuversichtlich. Darüber hinaus gaben die Mainstream-Medien der USA und die Demokratische Partei mit ihren unterstützenden Maßnahmen China immer mehr Zuversicht.

Die Demokraten hielten häufig Reden, um sich bei China einzuschmeicheln. Der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei, Joe Biden, sagte einmal, bevor er die Nominierung erhielt, dass China kein Konkurrent, sondern ein Partner sei. Am 5. August erklärte Biden in einem Interview mit dem „National Public Radio“ öffentlich, dass er im Falle seiner Wahl die Zölle der Trump-Administration auf chinesische Importe umkehren würde, was seiner Meinung nach der Erhebung von Zöllen auf US-Unternehmen und Verbraucher gleichkäme. In einem „CNN“-Interview vom 7. August über Wahlinterferenzen sagte Haussprecherin Nancy Pelosi klar und deutlich: „Die Chinesen … bevorzugen Biden“.

All dies ließ Pekings Spitzenpolitiker zu dem Schluss kommen, dass der Handelskrieg nur die persönliche Präferenz von Trump ist, der China ablehnend gegenübersteht. Sie glauben, dass die Beziehungen zwischen den USA und China zu dem Zustand zurückkehren werden, der vor Trump herrschte – wenn das Weiße Haus seine Besetzung wechselt.

Das Urteil von Xi beruhte jedoch ausschließlich auf den Informationen und Vorschlägen der pekingfreundlichen Kräfte in den Vereinigten Staaten sowie auf der Analyse der US-Medienberichte durch chinesische Denkfabriken. Mit anderen Worten, Xi ist sich nicht im Klaren über die Unterströmung der amerikanischen Politik – die schweigende Mehrheit, welche von der Demokratischen Partei und den Mainstream-Medien absichtlich ignoriert und niedergehalten wird.

Infolgedessen unternahm das chinesische Regime zwei falsche Schritte: Der eine bestand darin, in die US-Präsidentschaftswahlen einzugreifen, und der andere darin, die Schwere der Corona-Pandemie absichtlich zu verschleiern.

China verwendet verschiedene Methoden, um in die US-Wahlen einzugreifen

Neben der Beeinträchtigung der Wirtschaft von Pro-Trump-Staaten griff Peking auch auf andere Weise in die Wahlen in den USA ein.

Der Geheimdienstausschuss des US-Senats untersucht seit mehreren Monaten die Bedrohung durch Chinas Einmischung in die US-Wahlen und hat seine Untersuchungen beschleunigt, da die Wahlen im Jahr 2020 rasch näher rücken.

Am 28. Juli hielt der Ausschuss eine Anhörung zu dieser Frage ab. Mehrere Vertreter des US-Geheimdienstes warnten davor, dass China seine Fähigkeiten immer wieder verbessert, sich in die amerikanische Politik einzumischen. Einige der Hauptanliegen waren die folgenden: China ist dabei, seine Fähigkeit zur Einmischung in das lokale Wahlsystem der USA und zur Beeinflussung von Kongressmitgliedern, die sich in der China-Politik engagieren, zu verbessern; China versucht, die private Kommunikation zwischen US-Politikern und allen relevanten Kandidaten zu stören; und China hat die technische Fähigkeit unter Beweis gestellt, politische Propaganda-Netzwerke auf amerikanischen Social-Media-Plattformen aufzubauen, von denen einige so weit gegangen sind, dass sie sogar falsche Informationen verbreiten.

US-Außenminister Mike Pompeo kündigte auf einer Pressekonferenz am 5. August an, dass „das Rewards for Justice-Programm des Außenministeriums eine Belohnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar für Informationen anbietet, die zur Identifizierung oder zum Auffinden von Personen führen, die auf Anweisung oder unter der Kontrolle einer ausländischen Regierung handeln und die US-Wahlen durch bestimmte kriminelle Cyber-Aktivitäten stören“.

Bewusstes Verschweigen der Pandemie, wirtschaftliche Stagnation in den USA

Es gibt zahlreiche Analysen, welche die Ausbreitung der Corona-Pandemie auf der ganzen Welt analysieren. Aus der Sicht der Vereinigten Staaten sind die Hauptanliegen:

China verheimlichte Informationen über den Ausbruch und seine Schwere und überzeugte Trump sogar davon, dass er kontrollierbar sei. Xi konnte Trump überzeugen, weil dieser immer geglaubt hatte, dass er ein gutes persönliches Verhältnis zu Xi habe.

Nachdem die Vereinigten Staaten ein Reiseverbot verhängt hatten, startete China eine „Wolfskrieger“-Diplomatie und förderte die unbegründete Behauptung, der Ursprung der Pandemie liege in den Vereinigten Staaten.

Chinesische staatliche Medien stellten die Schwere der Pandemie in den USA in den Vordergrund und meinten, sie könne die US-Wirtschaft zerstören und der Demokratischen Partei helfen, die Wahlen im Jahr 2020 zu gewinnen.

Statistiken zeigen, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal um 4,8 Prozent fiel, was das erste negative Wachstum seit dem ersten Quartal 2014 darstellt. Es war auch der größte seit dem 8,4-prozentigen Rückgang während der globalen Finanzkrise im vierten Quartal 2008. Nach Angaben des US-Handelsministeriums spiegelt dieser Bericht die Auswirkungen der Pandemie auf die US-Wirtschaft nicht vollständig wider. Das bedeutet, dass der tatsächliche wirtschaftliche Rückgang noch schlimmer ausfallen könnte.

In einem Exklusivinterview mit der „Fox“-Sendung „Sunday Morning Futures“ am 10. Mai erklärte der Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, dass Trump „innerhalb von drei Jahren die mächtigste und schönste Wirtschaft der Welt aufgebaut“, aber „die Kommunistische Partei Chinas sie in 60 Tagen wieder abgebaut“ habe.

Die Amerikaner schätzen Menschenleben am meisten, und eine starke US-Wirtschaft wäre die stärkste Garantie für Trumps Erfolg bei den Wahlen im Jahr 2020 gewesen. Als China die Schwere der Pandemie absichtlich verheimlichte, löste dies in der amerikanischen Öffentlichkeit heftige Entrüstung aus und machte Trump wütend.

Warum hat China beschlossen, sich in die innenpolitischen Angelegenheiten der USA einzumischen, insbesondere in die Präsidentschaftswahlen?

Kurz gesagt, es gibt zwei Gründe: Der eine Grund für die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ist die politische Tradition der KPC.

Indem die KPC Revolutionen in die Welt exportiert, unterstützt sie die politischen Oppositionskräfte und hilft ihnen, ihre Regierungsparteien zu stürzen. Diese politische Tradition hat sich bereits in der Ära Mao Tsetung herausgebildet. Besonders deutlich wird sie in den südostasiatischen Ländern, wo Peking die chinesischen Organisationen, Schulen und Verbände in Übersee ausnutzte, um seine Ziele zu erreichen. Diese Aktionen lösten vor mehreren Jahrzehnten antichinesische Kampagnen in südostasiatischen Ländern aus.

Zweitens stand Mao bereits in den 1950er Jahren dem von den Vereinigten Staaten vorgeschlagenen Ansatz der „friedlichen Entwicklung“ sehr skeptisch gegenüber und setzte ihm eine Reihe von strategischen Maßnahmen entgegen.

Um es kurz zu machen: In den 1950er Jahren schlug US-Außenminister John Foster Dulles formell eine Strategie der „friedlichen Entwicklung“ vor, um die Sowjetunion ins Visier zu nehmen. Er wies darauf hin, dass „die Befreiung [der Menschen in sozialistischen Ländern] durch andere Mittel als Krieg erreicht werden kann“. Er zeigte sich zufrieden mit den „Liberalisierung fordernden Kräften“, die in einigen sozialistischen Ländern entstanden seien, und setzte seine Hoffnung auf die dritte und vierte Generation innerhalb der sozialistischen Länder.

Mao verhöhnte Dulles‘ Theorie. Seitdem hat die KPC jedem Versuch und Schritt einer „friedlichen Entwicklung“ westlicher Länder ihre volle Aufmerksamkeit geschenkt. Chinas wirtschaftliche Reformbewegung in den 1980er Jahren bedeutet nicht, dass die KPC in dieser Hinsicht jemals nachgelassen hätte. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die KPC aufgehört hat, den Begriff „Kalter Krieg“ zu verwenden. Stattdessen wirft sie den Vereinigten Staaten und anderen Ländern häufig vor, stattdessen „Farbevolution“ (in Bezug auf die Aufstände in der Ukraine und den Arabischen Frühling) anzustiften.

Gleichzeitig hat die Innenpolitik der Vereinigten Staaten nach dem Kalten Krieg tiefgreifende Veränderungen erfahren. Linke haben den Bildungssektor lange Zeit infiltriert und beinahe eine „Farbevolution“ in den Vereinigten Staaten selbst durchgeführt. Welche Rolle spielte in diesem Prozess das allumfassende Eindringen Chinas in die Vereinigten Staaten? Sie dauert schon seit Jahrzehnten an, aber die Amerikaner haben gerade erst begonnen, sich damit auseinanderzusetzen.

Zusammenfassend möchte ich drei Hauptpunkte hervorheben

Erstens: Der alte chinesische General und Militärstratege Sun Tzu sagte in seinem berühmten Buch „Die Kunst des Krieges“: „Wenn man den Feind kennt und sich selbst kennt, braucht man das Ergebnis von hundert Schlachten nicht zu fürchten“.

Wenn es darum geht, sich selbst und seinen Feind zu kennen, kennt China die Vereinigten Staaten besser als die Vereinigten Staaten China. Daher kann China in seinem Anti-USA-Krieg bequem manövrieren und hat in den Vereinigten Staaten eine riesige pekingfreundliche Truppe aufgebaut.

Zweitens: Was die systematischen Verteidigungsfähigkeiten anbelangt, so hat China ein starkes Verteidigungssystem aufgebaut und verhält sich oft übermäßig defensiv, während die Vereinigten Staaten wie ein Innenhof ohne Zäune sind und sich von allen Seiten verwundbar machen.

Drittens: Es war für China eine ziemlich leichte Aufgabe, in die Vereinigten Staaten einzudringen und in die amerikanische Politik einzugreifen, da es praktisch keinen Gegenangriff der Vereinigten Staaten gab. Daher hat sich China nicht einmal die Mühe gemacht, für sich selbst einen Schlussstrich zu ziehen.

Zum Beispiel kümmert sich China nicht um irgendwelche Reaktionen der Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit der Einmischung in Wahlen, weil Peking glaubt, dass die Vereinigten Staaten nicht in der Lage sind, ihrer Einmischung entgegenzuwirken.

Wie kommt es, dass Peking es wagt, die Vereinigten Staaten mit Verachtung zu behandeln? Weil die chinesische Führung glaubt, dass Trump, wenn die Demokratische Partei das Repräsentantenhaus kontrolliert, nicht in der Lage sein wird, die Dinge effizient zu erledigen und seine China-Politik umzusetzen.

Nun, da sich diese beiden Schritte als falsch erwiesen haben, was ist die größte Herausforderung, vor der die KPC steht? Die KPC setzt all ihre Hoffnungen auf die Demokratische Partei und den demokratischen Präsidentschaftskandidaten; ich glaube jedoch, dass die Demokraten nur in den Vorwahlen gewinnen könnten. Sie haben keine Chance, bei der eigentlichen Wahl zu gewinnen.

He Qinglian ist eine prominente chinesische Autorin und Wirtschaftswissenschaftlerin. Gegenwärtig lebt sie in den Vereinigten Staaten und ist Autorin von „China’s Pitfall“ („Chinas Falle“), die sich mit der Korruption bei Chinas Wirtschaftsreformen in den 1990er Jahren befasst, sowie von „The Fog of Censorship: Media Control in China“ („Der Nebel der Zensur: Medienkontrolle in China“), in dem es um die Manipulation und Einschränkung der Presse geht. Sie schreibt regelmäßig über zeitgenössische soziale und wirtschaftliche Themen in China.

