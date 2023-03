Uni-Dozent: „Das Leben hat einen Sinn“

„Tugend und Akzeptanz könnten durchaus unser einziger realistischer Weg sein“, die momentan schwierige Zeit zu überstehen. Das sagt William Baumgarth, Dozent für Politikwissenschaften an der Fordham University in New York.

Am Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes veröffentlichte Li Hongzhi, der Gründer der spirituellen Praxis Falun Gong, einen Artikel mit dem Titel „Warum gibt es die Menschheit“. Herr Li schrieb in seinem Artikel, dass er himmlische Geheimnisse enthülle. Diese seien dazu gedacht, „den Menschen die Wahrheit zu offenbaren und ihnen eine weitere Chance zur Rettung zu gewähren“.

Nach der Lektüre des Artikels drückte William Baumgarth, Dozent für Politikwissenschaften an der Fordham University in New York City, sein Verständnis darüber aus. Er glaubt, dass der „einzig realistische Weg“, eine schwierige Zeit zu überstehen, für einen Menschen darin bestehe, seine Tugend zu verbessern und ein besserer Mensch zu werden.

„Die Abschnitte, die sich mit den Anfängen und Zyklen der Schöpfung befassen, erinnerten mich an Themen, die in der klassischen griechischen (und römischen) Philosophie weit verbreitet sind: Unter anderem bei Platon, insbesondere in seinem Timaios. Doch auch bei den Stoikern in ihren Kosmologien der universellen Entwicklung und der Zerstörung durch einen Weltbrand und der darauffolgenden Neuentstehung. Ich finde diese Theorien kreativ und durchdacht, aber nicht unbedingt überzeugend“, sagte Baumgarth der Epoch Times am 27. Januar.

„Viel überzeugender ist Li Hongzhis Erklärung, warum wir uns gegenwärtig in einem so miserablen Umfeld des Universums befinden. Sie erinnert ein wenig an Platons Mythos von Er am Ende seiner ‚Republik‘. Li Hongzhi hebt die Notwendigkeit von Erkenntnisgewinn, verbesserter Tugend und der Akzeptanz dessen hervor, worin wir alle hineingeworfen wurden. Zudem scheinen die Bedingungen unserer Zeit auf eine bevorstehende Zerstörung hinzuweisen. Tugend und Akzeptanz könnten durchaus unser einziger realistischer Weg sein“, fuhr der Universitätsprofessor fort.

„Das Leben hat einen Sinn“

Baumgarth, der an der Harvard University promovierte, ist Dozent im Fachbereich Politikwissenschaft und derzeit stellvertretender Vorsitzender für Verwaltung im Fachbereich Wirtschaft. Er ist ein Mann von vielen Titel und Aufgaben: er war Vorsitzender des Fachbereichs Politikwissenschaft, Interimsvorsitzender des Fachbereichs klassische Philologie, Präsident des Fakultätssenats, Vorsitzender des Tenure Review Committee der Universität, Vorsitzender des Fordham Middle States Review Process und Direktor des Rose Hill Honors Program. Er unterrichtet in den Bereichen klassische, mittelalterliche, moderne und zeitgenössische politische Philosophie.

Wie Baumgarth weiter mitteilte, sei das Erste, was er aus dem Artikel verstanden habe, dass „das Leben einen Sinn hat“. Zweitens sei der Sinn des eigenen Lebens ein Ergebnis der Entscheidungen, die man getroffen habe. „Schlechte Entscheidungen führen zu schlechten Umständen. Anstatt sich zu ärgern, niedergeschlagen oder deprimiert zu sein, sollte man akzeptieren, was passiert ist, und nach vorne schauen“, sagte er.

Tugend und Moral aneignen

Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, wurde 1992 von Li Hongzhi der Öffentlichkeit vorgestellt. Die spirituelle Praktik basiert auf den Leitprinzipien „Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht“. Dabei werden die Praktizierenden angeleitet, gute Menschen zu sein und danach zu streben, sich zu verbessern, bis sie zu ihrer wahren Natur zurückkehren können.

Die Kommunistische Partei Chinas begann im Juli 1999 mit einer systematischen Verfolgung der Falun-Gong-Bewegung. In den vergangenen mehr als 20 Jahren haben sich Falun-Gong-Praktizierende auf der ganzen Welt gegen die Verfolgung eingesetzt. Gleichzeitig hat sich die Praktik über die ganze Welt verbreitet. Heute wird Falun Gong in über 100 Ländern auf der ganzen Welt praktiziert.

Baumgarth denkt, dass Herr Li viel über die Welt und die Menschen weiß. „Ich denke, die Botschaft, die er den Menschen mit auf den Weg gibt, lautet in erster Linie: Seid nicht negativ eingestellt, wenn ihr in eurer Situation seid …“

„Zweitens, eignet euch Tugenden und Moral an. Der einzige Weg für Menschen, dies zu überstehen, ist, bessere Menschen zu werden. Das ist die Situation, in der Herr Li uns sieht, nämlich in der Degeneration. Vielleicht stehen wir am Rande der Zerstörung, [aber ich bin] nicht sicher, wie nah wir daran sind“, fügt Baumgarth hinzu.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Professor at Fordham University Shares His Understanding After Reading Article by Founder of Falun Gong“ (redaktionelle Bearbeitung il)

