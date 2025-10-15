Anerkennung von Demokraten: Biden und Clinton lobten Präsident Trump

In Kürze:

Ex-Präsident Biden beglückwünschte Donald Trump für die historische Friedensvereinbarung zwischen Israel und Hamas

beglückwünschte Donald Trump für die historische Friedensvereinbarung zwischen Israel und Hamas Auch Sullivan, Clinton und Schumer würdigen Trumps diplomatischen Erfolg

diplomatischen Erfolg Demokraten betonen die „Vorarbeit“ der Vorgängerregierung

Der frühere US-Präsident Joe Biden hat sich am Montag, 13.10., auf X zur Friedensvereinbarung zwischen Israel und der terroristischen Hamas geäußert. Die USA hatten die Federführung bei der Vermittlung. Präsident Donald Trump war am Wochenende selbst nach Israel gereist, um anlässlich des Deals vor der Knesset zu sprechen.

Am Montag ließen die Terroristen die letzten 20 israelischen Geiseln frei, die sich seit dem Überfall vom 7. Oktober 2023 in ihrer Gewalt befanden. Die Hamas übergab zudem die Leichen jener Geiseln, die ihre Gefangenschaft nicht überlebt hatten. Israel ließ im Gegenzug etwa 1.900 palästinensische Häftlinge frei. Weitere Elemente dieser ersten Stufe eines von Trump angestrebten Friedensplans beinhalteten die Wiederaufnahme aller humanitären Lieferungen und einen Rückzug israelischer Truppen aus weiten Teilen Gazas.

Biden „dankbar, dass die Hölle für Geiseln endet“

Biden beglückwünschte seinen Nachfolger, erwähnte jedoch auch die Vorarbeit, die seine Administration bis zum Regierungswechsel zu Beginn des Jahres geleistet habe. In einem Beitrag auf X erklärte der 46. US-Präsident:

„Der Weg zu diesem Deal war nicht einfach. Meine Regierung hat unermüdlich daran gearbeitet, Geiseln nach Hause zu bringen, den palästinensischen Zivilisten Hilfe zu verschaffen und den Krieg zu beenden.“

Der Ex-Präsident beglückwünschte seinen Nachfolger und dessen Team „zu ihrer Arbeit, um eine erneute Waffenstillstandsvereinbarung über die Ziellinie zu bringen“. Er sei dankbar dafür, dass die „unvorstellbare Hölle“ für die Geiseln vorbei sei, palästinensische Zivilisten Hilfe erhielten und der Krieg ende.

Mit Rückendeckung durch die USA und die Welt sei der Mittlere Osten „auf dem Weg zu einem Frieden, von dem ich hoffe, dass er anhält“.

Blinken: Türkei und arabische Staaten haben „Geduld mit der Hamas verloren“

Glückwünsche an die Regierung Trump richteten auch der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer (Demokraten, New York) und der frühere Präsident Bill Clinton. Schumer sprach von einem „überwältigenden Seufzer der Erleichterung“, der mit der Freilassung der Geiseln einhergehe. Er beglückwünsche die Geiselfamilien, Präsident Trump und seine Regierung, die dieses Ergebnis ermöglicht haben.

Clinton äußerte , Trump und seine Partner in der Region wie Katar „verdienen enormen Dank“ dafür, alle Beteiligten in den Verhandlungen gehalten zu haben, bis ein Deal möglich war. Der frühere Außenminister Antony Blinken erklärte, die Friedensvereinbarung sei auf Rahmenbedingungen gegründet, die von der Regierung Biden geschaffen worden seien.

Blinken äußerte, nach zwei Jahren des Krieges hätten die arabischen Staaten und die Türkei die Geduld mit dem Hamas verloren. Außerdem sei den Terroristen klar geworden, dass Iran-Proxys wie die Huthis oder Hisbollah ihnen nicht zu Hilfe kommen würden. Israel habe die Hamas „als organisierte militärische Organisation unschädlich gemacht“. Außerdem habe Jerusalem die Verantwortlichen für das Massaker vom 7. Oktober eliminiert.

Sullivan: Grundkonzept des Friedensplans bereits von alter Administration entwickelt

Auch der frühere Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan äußerte sich zu der Vereinbarung . In einem Interview mit CNN räumte er ein, dass Präsident Trump es geschafft habe, ein Abkommen zu schließen, das seinem Vorgänger Joe Biden nicht gelungen war. Sullivan erklärte, „Zeit und Umstände“ hätten ihm die Umsetzung ermöglicht.

Das Grundkonzept des Friedensplans sei allerdings jenem ähnlich, das bereits die Biden-Regierung verfolgt habe. Sullivan erklärte:

„Ich spreche Präsident Trump, dem Sondergesandten Steve Witkoff, Jared Kushner und Außenminister Marco Rubio meine Anerkennung aus – das sind schwierige Aufgaben.“

Wichtig sei nun, „dass das Abkommen Bestand hat“. Die wesentlichen Elemente – die Entmachtung der Hamas, der internationale Wiederaufbau Gazas und eine Übergangsverwaltung mit Unterstützung arabischer Staaten – seien bereits zuvor entwickelt worden.

Obama erwähnt Trump nicht – äußert aber Hoffnung auf dauerhaften Frieden

Der frühere US-Präsident Barack Obama begrüßte die Vereinbarung in einer Stellungnahme auf X . Nach „zwei Jahren unvorstellbaren Leids“ für israelische Familien und die Menschen in Gaza sei es ermutigend, dass ein Ende des Konflikts in Sicht sei und Geiseln mit ihren Angehörigen wiedervereint würden.

Zugleich mahnte Obama, nun beginne die eigentliche Arbeit: der Wiederaufbau Gazas und die Schaffung einer Grundlage für einen dauerhaften Frieden, „der die gemeinsame Menschlichkeit und die Grundrechte beider Völker anerkennt“. Präsident Trump erwähnte er in seinem Post nicht.