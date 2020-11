Anwältin Sidney Powell: Klage von „biblischem“ Ausmaß – Georgia wahrscheinlich erstes Ziel

Die Anwältin Sidney Powell verspricht, eine Klage von 'biblischem' Ausmaß in den kommenden zwei Wochen einzureichen. "Georgia wird wahrscheinlich der erste Staat sein, den ich hochgehen lasse", so Powell.

Die frührere Bundesstaatsanwältin und Verteidigerin von General Micheal Flynn, Sidney Powell, sagte am Samstag, dass die Anwälte des Präsidenten eine Klage von „biblischen“ Ausmaßen einreichen werden, in der vorgeworfen wird, dass einige Wahlbeamte in ein Pay-to-Play-Schema mit einem prominenten Hersteller von Wahlsoftware verwickelt waren.

Die brisantesten Behauptungen, die Powell in einem Interview mit „newsmax“ nannte, sind:

Stimmen von Joe Biden wurden mit 1,25 „gewichtet“ – die von Präsident Donald Trump mit 0,75.

Algorithmen wurden benutzt, die den Demokraten 35.000 zusätzliche Stimmen verschafften.

Modifikationen wurden an den Wahlmaschinen nach den gesetzlich vorgeschriebenen Stichtagen für Änderungen vorgenommen.

Frühere Wahlsiege, darunter der Sieg von Hillary Clinton über Senator Bernie Sanders, wurden durch das Dominion Voting System erzwungen.

Georgias republikanischer Gouverneur Brian Kemp, bekam möglicherweise eine finanzielle Zuwendung für die Nutzung der Dominion-Wahlsysteme in seinem Bundesstaat.

„Wir haben tonnenweise Beweise; es ist so viel, dass es schwer ist, alles zusammenzutragen“, sagte Powell gegenüber Newsmax. Bisher hat sie Beweise weder vorgelegt noch näher erläutert.

„Hoffentlich werden wir es diese Woche die Klage bereit zum Einreichen machen, und es wird biblisch sein“, behauptete Powell und fügte hinzu, dass „es ein gewaltiges Projekt ist, diese Betrugsbehauptung mit den Beweisen, die ich vorlegen möchte, zusammenzubringen“.

Powell: „Georgia wird wahrscheinlich der erste Staat sein, den ich hochgehen lasse“,

Die Klage die Powell einreichen will bezieht sich auf mehrere Bundesstaaten. Doch: „Georgia wird wahrscheinlich der erste Staat sein, den ich hochgehen lasse“, so Powell.

Powell erklärte weiter in dem Interview: „Wir haben jetzt Beweise dafür, dass Informationen aus den Systemen während der Zeit der Wahl in drei oder vier verschiedene ausländische Länder gingen. Diese Länder hätten die Live-Abstimmungen beobachten und die Zahlen ändern können. Es gibt aussagekräftige Beweise für eine ausländische Einmischung aus den schlimmsten kommunistischen Ländern der Erde in unsere Wahl.“

In einem Tweet nach dem Interview von Powell mit newsmax schrieb der US-Präsident Donald Trump:

„Nach dem Interview von #SidneyPowell auf @newsmax, fragt man sich wirklich, ob Obama 2008 und 2012 einen legitimen Sieg errungen hat. Ich sage nur…“

After hearing from #SidneyPowell on @newsmax, it really makes one wonder if Obama had a legitimate win back in 2008 and again in 2012. Just saying… — Make America Great Again! 🇺🇸 (@realTrumpForce) November 22, 2020

Georgias Staatssekretär erklärte mehrfach: Betrug oder Unregelmäßigkeiten im Staat gebe es nicht

Das Büro von Gouverneur Kemp hat auf eine Bitte um Stellungnahme von Epoch Times nicht reagiert. Georgias Staatssekretär Brad Raffensberger hat bei früheren Anfragen stets beteuert, dass es keine Fälle von Betrug oder Unregelmäßigkeiten im Staat geben würde.

Dominion hat in mehreren Erklärungen gegenüber der amerikanischen Epoch Times den Vorwurf der Wahlmanipulation und des Wahlbetrugs in den letzten Tagen kategorisch zurückgewiesen und gesagt, dass Trumps Team in den letzten Pressekonferenzen und Interviews mit „Unwahrheiten bezüglich Dominion“ hausieren gegangen sei.

„Die Mitarbeiter von Dominion haben keinen Zugang zum [Stimmen-]Bewertungssystem und betreiben es auch nicht“, sagte das in Toronto ansässige Unternehmen in einer Erklärung und fügte hinzu, dass „der Zugang zum Bewertungssystem bei der Wahlbehörde liegt, die es benutzt“.

Dominion erklärte weiter, dass das System durch sichere und überprüfbare Benutzerkonten kontrolliert würde und alle Anpassungen des Wählerverhaltens sicher im System protokolliert und dann im digitalen Bild des Wahlabstimmung aufgezeichnet würden.

Dominion zitierte auch Aussagen der Staatssekretäre in Michigan, Arizona, Pennsylvania und Georgia, die ebenfalls sagten, sie hätten keine Beweise für einen Wählerbetrug gefunden, die groß genug wären, um die Wahl zu kippen.

Trainor: „Massive Mengen an eidesstattlichen Erklärungen zeigen, dass es zu Wahlbetrug gekommen ist“

Der Vorsitzende der Bundeswahlkommission, Trey Trainor, hat jedoch wiederholt erklärt, dass es in wichtigen Bundesstaaten zu Wahlbetrug gekommen sei. „Die massiven Mengen an eidesstattlichen Erklärungen, die wir in diesen Fällen sehen, zeigen, dass es tatsächlich Betrug gegeben hat“, sagte er am Freitag in einem Interview mit „Just the News AM“, während er einen Mangel an Transparenz andeutete

Die Fragen, die durch die Trump-Kampagne in den letzten Tagen aufgeworfen wurden, sind „sehr wichtig für die Legitimität der Präsidentschaft“, erklärte Trainor.

Trump Team reicht erneut in Georgia Klage ein

Während die Klagen, über die Powell berichtete, in den nächsten zwei Wochen eingereicht werden sollen, kündigte der Anwalt Jordan Sekulow an, eine Wahlanfechtung noch diese Woche in Georgia einzureichen.

„Wir haben Klagen, die wahrscheinlich entweder am Montag oder am Dienstag in Georgia eingereicht werden; ich kann nicht in die Einzelheiten gehen“, sagte er zu „Newsmax“, ohne Beispiele zu nennen.

„Ich kann es Ihnen jetzt nicht sagen, aber was in Georgia kommt, wird schockierend sein, wenn wir dies am Montag oder Dienstag vor dem Bundesgericht einreichen“, fügte er hinzu. „Es ist nichts, worüber wir [bisher] gesprochen haben. Es ist auch nicht das, was Sie in der Pressekonferenz [am Donnerstag] gehört haben.

Sekulow, der Sohn von Trumps persönlichem Anwalt und Anklageverteidiger Jay Sekulow, sagte, es sei „etwas völlig anderes“ als die Anschuldigungen, die in der Pressekonferenz von den Anwälten Sidney Powell, Jenna Ellis und Rudy Giuliani erhoben wurden.

Erstellt mit Material der amerikanischen The Epoch Times.