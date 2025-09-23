Autismus: US-Behörden warnen vor Paracetamol in der Schwangerschaft

In Kürze:

Das US-Gesundheitsministerium warnt vor Paracetamol in der Schwangerschaft.

in der Schwangerschaft. Einige Studien deuten auf einen Zusammenhang mit Autismus und ADHS hin – andere widersprechen.

hin – andere widersprechen. Die Zahl der Diagnosen von Autismus in den USA ist seit 2002 stark gestiegen .

von Autismus in den USA ist seit 2002 . Ursachenforschung : Mischung aus genetischen Faktoren, Umweltgiften und veränderter Diagnostik

: Mischung aus genetischen Faktoren, Umweltgiften und veränderter Diagnostik Die USA investieren 50 Millionen Dollar in neue Forschung zur Ursachenklärung.

Am Montag, 22. September, gaben Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und mehrere seiner Spitzenbeamten eine öffentliche Erklärung ab.

In dieser hieß es, man habe einen potenziell begünstigenden Faktor für Autismus identifiziert. Demzufolge begünstige Acetaminophen, die aktive Komponente von Paracetamol, neben anderen Faktoren ein mögliches Risiko für die Entstehung von Autismus und ADHS.

Gleichzeitig könne Leucovorin, ein Folinsäure-Präparat, ein möglicher Therapieansatz für Autismus sein.

Studienergebnisse

Den Spitzenbeamten des US-Gesundheitsministeriums zufolge seien die vorliegenden Erkenntnisse ausreichend, um eine offizielle Warnung herauszugeben. Dieser zufolge sollen Frauen auf die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft verzichten – zumindest, solange keine angemessene Alternative zur Verfügung steht. Der Leiter der Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA, Dr. Marty Makary, äußerte in Washington:

„Die Daten, die uns vorliegen, können wir nicht mehr ignorieren.“

Im Wesentlichen berufen sich die US-Behörden auf zwei Studien. Eine 2019- Studie der Boston University und der Johns Hopkins University School of Medicine untersuchte Nabelschnurplasma. Die Verfasser kamen dabei zu dem Schluss, dass die Exposition gegenüber Paracetamol in der Gebärmutter das Risiko des Säuglings für neurologische Entwicklungsstörungen erhöhe.

Eine Metastudie aus dem Jahr 2025 ergab laut Dr. Andrea Baccarelli, Dekan an der Harvard TH Chan School of Public Health, und seinen Co-Autoren ebenfalls „Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft und einer erhöhten Inzidenz“ von neurologischen Entwicklungsstörungen.

Umweltgifte, Gene oder Diagnostik? Debatte über die Auslöser

Demgegenüber sieht Dr. Sindhu Srinivas, Präsidentin der Society for Maternal-Fetal Medicine, diesen Zusammenhang als nicht hinreichend belegt an. Sie zitiert ihrerseits eine schwedische Studie aus dem Jahr 2024 . Diese stütze sich auf Daten von fast 2,5 Millionen Kindern und lasse den behaupteten Zusammenhang nicht erkennen. „Derzeit ist die wissenschaftliche Beweislage, dass die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko für Autismus oder ADHS mit sich bringt, schlichtweg nicht schlüssig“, sagte sie in einer Stellungnahme.

Auch in den Jahren 2021 und 2022 gab es Studien , die sich mit einem möglichen ursächlichen Zusammenhang zwischen Paracetamol in der Schwangerschaft und Autismus befasst hatten. Auch hier blieben die Schlussfolgerungen uneinheitlich.

Das European Network of Teratology Information Services, welches Schwangere über Entwicklungsstörungen, die vor der Geburt auftreten können, informiert, distanzierte sich im April 2024 von der Annahme, Paracetamol trage zu Autismus oder ADHD bei. Allerdings wies man auch dort darauf hin, dass die Einnahme streng nach Verschreibung und nicht länger, als erforderlich erfolgen sollte.

Autismusprävalenz steigt rasant – Ursachen bleiben umstritten

Kennedy erklärte im April, dass Faktoren wie genetische Veranlagung oder Umwelteinflüsse Bedeutung bezüglich eines Anstiegs der Prävalenz von Autismus haben können. Er hält die Zunahme an Fällen jedoch für so signifikant, dass diese nicht die einzigen Ursachen sein können. Er gibt sich sicher, dass auch Umweltgifte oder Arzneimittelunverträglichkeiten eine Rolle spielen.

Laut Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in den USA im Jahr 2002 bei 1 von 150 Kindern Autismus diagnostiziert. Nur 20 Jahre später waren 1 von 31 Kindern betroffen.

Dies sei keine natürliche Entwicklung, so Kennedy. Die US-Gesundheitsbehörden würden auch zu weiteren Faktoren forschen, die sie für potenziell relevant hielten.

Trotz der nunmehr vorgestellten jüngsten Studie bleibt die Ursachenforschung schwierig. Das CDC nennt neben Genetik das Alter von Eltern als mögliche Risikofaktoren. Mögliche und noch wenig erforschte Einflüsse können auch Luftverschmutzung, Pestizide oder Lebensmittelinhaltsstoffe sein.

Bessere Sensibilisierung – frühere Erkennung auch von leichteren Fällen

Die Autism Society of America geht davon aus , dass das öffentliche Bewusstsein für die Existenz von Autismus und die verbesserte Forschung zu den steigenden Fallzahlen beigetragen haben. Es gebe einen deutlich höheren Grad an gesellschaftlicher Sensibilisierung und das Thema sei nicht mehr tabuisiert. Die Definition von Autismus-Spektrum-Störungen sei zudem umfassender als in früheren Zeiten.

Zudem würden Ärzte, Eltern und Pädagogen besser geschult. Dies ermögliche es, mehr und auch mildere Fälle von Autismus zu diagnostizieren. In vielen Fällen erhielten Erwachsene eine Diagnose, deren Autismus im Kindesalter unerkannt geblieben sei. Heute gebe es demgegenüber mehr und frühere Diagnosen.

Die Organisation schreibt, dass „die Behauptung, Autismus ‚zu verhüten‘ sei, wissenschaftlich nicht fundiert ist und Menschen, Eltern und Familien unnötigerweise die Schuld gibt“.

Um Antworten zu finden, fördert das Nationale Gesundheitsinstitut NIH aktuell 13 Forschungsprojekte zu Autismus mit 50 Millionen US-Dollar. Diese sollen mithilfe neuer Analysemethoden helfen, mögliche Ursachen besser zu verstehen und mögliche Therapien zu entwickeln.

Hoffnung auf neue Präparate auf der Basis von Folinsäure

Kennedy und Makari kündigten am 22. September auch an, dass Folinsäure (Leucovorin), eine spezielle Form von Vitamin B9, einen vielversprechenden Ansatz für die Therapie von Autismus biete. Sie haben angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline ein Update für das Präparat Wellcovorin vorzubereiten.