Bidens erste Rede nach der Wahl: Sozialversicherung ist „heiliges Versprechen“

Der ehemalige US-Präsident Joe Biden spricht am 15. April 2025 auf einer Konferenz der Advocates, Counselors and Representatives for the Disabled (ACRD) in Chicago, Illinois. Die ACRD setzt sich für die Rechte derjenigen ein, die auf Sozialversicherungs- und Behindertenleistungen angewiesen sind. Foto: Scott Olson/Getty Images