Wie Charlie Kirk den Republikanern half, junge Amerikaner zu erreichen

In Kürze:

Dem ermordeten Charlie Kirk nahestehende Menschen verraten, warum der Influencer so erfolgreich war.

war. Kirk hatte viele junge US-Amerikaner zu konservativen Werten überzeugt.

überzeugt. Das hat dazu beigetragen, Donald Trump zum US-Präsidenten zu machen.

zum US-Präsidenten zu machen. Seine Organisation Turning Point USA hat inzwischen über 250.000 Mitglieder.

Blake Neff war der langjährige Produzent und enger Freund des ermordeten US-Influencers Charlie Kirk. Seit seiner Zusammenarbeit im Jahr 2022 mit Kirk bezweifelte er, dass die Botschaft des konservativen Influencers bei der Zielgruppe Anklang finden würde.

„Ich dachte mir: ‚Junge Leute sind alle Liberale. Das wird einfach nicht funktionieren‘“, erzählte Neff der Epoch Times.

Dann sah er die Früchte von Kirks Arbeit: zahlreiche Debatten an Hochschulen, die Beherrschung der sozialen Medien, große Präsenzveranstaltungen wie das AmericaFest und 2024 die Wahlkampagne von Turning Point Action (Wendepunktaktion) in den umkämpften Bundesstaaten, die dazu beitrug, die Präsidentschaftswahl für Donald Trump zu entscheiden.

Wie stimmt man ein ganzes Land um?

Kirk, der sich dafür einsetzte, die Meinungen in ganz Amerika zu ändern, änderte auch die Meinung von jemandem, der ihm viel näherstand. „Ich habe mich geirrt, und er hatte Recht, dass es all dieses Potenzial gab, junge Menschen für sich zu gewinnen“, sagte Neff. Er wurde Co-Moderator der Charlie Kirk Show. Und am 10. September war er nur drei Meter von Kirk entfernt, als dieser in Orem, Utah, ermordet wurde.

Kirk, ein Mann des Glaubens und der unerschütterlichen Energie, hat ein gewaltiges Vermächtnis hinterlassen, das Amerikaner aller Couleur nun untersuchen. Die Rechten erinnern sich an ihn als einen Mann, der ihre Anliegen vorangebracht hat – und zwar auf sehr konkrete Weise.

Konservative und republikanische Insider, die mit The Epoch Times sprachen, würdigen ihn dafür, dass er ihnen geholfen hat, junge Amerikaner zu erreichen – eine Herausforderung, die während der Obama-Ära unüberwindbar schien.

Seine Persönlichkeit und Überzeugung, zusammen mit der von ihm aufgebauten Infrastruktur und den von ihm gesammelten Spenden, veränderten die Art und Weise, wie viele junge Menschen dachten und wählten, auch im Jahr 2024.

„Es steht außer Frage, dass Charlie Kirk bei jeder Wahl den Ausschlag gegeben hat“, schrieb Ken Cuccinelli, ehemaliger Generalstaatsanwalt von Virginia und früherer Aktivist für republikanische Präsidentschaftskampagnen, in einer Nachricht an The Epoch Times. „Wichtiger als die Wahlen war jedoch seine ruhige, christlich geprägte Offenheit für Diskussionen über einige der schwierigsten Themen unserer heutigen Gesellschaft.“

Schlummerndes Potenzial

Eineinhalb Jahre vor den Zwischenwahlen, die für ihre Partei eine Herausforderung darstellen könnten, hoffen Insider der Republikanischen Partei, dass die jugendliche Energie, die Kirk entfacht hat, weiterwächst. Nach Kirks Ermordung gab Turning Point USA bekannt, dass es Zehntausende von Anfragen zur Gründung neuer Ortsgruppen an Schulen in ganz Amerika erhalten habe.

Brian Szmytke, der 2024 die Trump-Kampagne und die Republikanische Partei von Michigan beraten hat, sagte gegenüber The Epoch Times voraus, dass Kirks Organisation „wahrscheinlich die führende Organisation des Landes, wenn nicht sogar der ganzen Welt sein wird“.

Teilnehmer halten Kerzen während einer Mahnwache und Gebetsveranstaltung für den Gründer von Turning Point USA (TPUSA), Charlie Kirk, in Seattle am 10. September 2025. Foto: David Ryder/Getty Images

Am 18. September wurde Kirks Witwe, Erika Kirk, zur neuen CEO von TPUSA ernannt. Erika Kirk sagte in einer Videobotschaft wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes, dass „die Bewegung, die mein Mann aufgebaut hat, nicht sterben wird“. Sie werde, so sagte sie, „größer denn je“ werden.

Eine ernstzunehmende Kraft

Kirk gründete TPUSA 2012 im Alter von 18 Jahren, kurz nach seinem Abschluss an der Wheeling High School in einem Vorort von Chicago. Er verbrachte Jahre damit, Spender zu werben und die Organisation aufzubauen.

Wes Farno, ein Wahlkampfstratege mit mehr als einem Vierteljahrhundert Erfahrung in der Politik, sagte gegenüber The Epoch Times, dass Kirks Jugend, als er TPUSA gründete, der Schlüssel zum letztendlichen Erfolg war. „Er sprach einfach die Sprache dieser Altersgruppe“, sagte er.

Gabriel Guidarini, Vorsitzender der Ohio College Republican Federation, erinnerte sich daran, dass Kirk in den 2010er Jahren dank viraler Clips seiner Debatten durchstartete. Der Aktivist „leistete viel effektivere Arbeit als die Republikanische Partei, um dem makrokulturellen Obama-Phänomen entgegenzuwirken“, sagte Guidarini, der in dieser Funktion und nicht als Ohio-Vertreter von Turning Point Action sprach.

Hohes Ziel gesetzt

Kirk hatte sich ein schwieriges Ziel gesetzt. Im Jahr 2008, vier Jahre bevor Kirk TPUSA gründete, wählten 66 Prozent der Wähler zwischen 18 und 29 Jahren Barack Obama zum Präsidenten, mehr als doppelt so viele wie John McCain.

Mitt Romney erzielte 2012 bescheidene Fortschritte und erhielt laut einer Analyse der Tufts University 37 Prozent dieser Stimmen gegenüber 60 Prozent für Obama. Trump erzielte 2016 den gleichen Anteil dieser Wählergruppe, während 55 Prozent an Hillary Clinton gingen. Auch die Jugendkultur neigte zur Linken. Occupy, Black Lives Matter , Transgender-Rechte-Aktivismus und andere Bewegungen für „soziale Gerechtigkeit“ dominierten häufig die Campusse und Gespräche.

Auf dem Höhepunkt des Progressivismus der 2010er Jahre war die Expansion in der realen Welt für Kirk nicht immer einfach.

Die Teilnehmer hören Charlie Kirk zu, der am 29. Oktober 2019 bei einer Veranstaltung von Turning Point USA Culture War an der Ohio State University in Columbus, Ohio, spricht. Foto: Megan Jelinger/AFP via Getty Images

Vor sieben oder acht Jahren „hatten die TPUSA-Ortsgruppen erhebliche Schwierigkeiten, von ihren Universitäten anerkannt zu werden“, sagte Tyler Coward von der Foundation for Individual Rights and Expression (Stiftung für individuelle Rechte und Meinungsfreiheit, kurz FIRE) gegenüber The Epoch Times. FIRE hat sich für TPUSA und andere Gruppen aus dem gesamten Spektrum eingesetzt, die mit solchen Hindernissen konfrontiert waren.

Eine viertel Million Mitglieder

Szmytke sagte, dass diese Art von Widerstand dazu beigetragen habe, TPUSA cooler zu machen. „Es ist entscheidend, den eigenen Konservatismus nicht als Teil des Establishments, sondern als Rebellion gegen die vorherrschende liberale Campus-Kultur darzustellen, um die jüngere Bevölkerungsgruppe anzusprechen“, sagte er.

Trotz der Herausforderungen auf dem Weg dorthin wuchs TPUSA. Nach eigenen Angaben hat die Organisation mittlerweile mehr als 250.000 studentische Mitglieder an über 3.500 Highschool- und College-Campus. Im Jahr 2019 startete Kirk Turning Point Action (TP Action), eine Plattform zur Wahlkampfführung für Kandidaten. Es gibt viele konservative und republikanisch orientierte Redner und Organisationen, aber nicht alle von ihnen finden solch einen Anklang.

Doch wann wurde Insidern klar, dass Kirk und seine Gruppe eine ernstzunehmende Kraft waren? Neff, Kirks Co-Moderator, erinnerte sich an Kirks Veranstaltungen vor einigen Jahren an der University of Texas in San Antonio und der San Diego State University, die ihn wirklich beeindruckt hatten, mehr als kleinere Veranstaltungen zuvor. „Erstens ist die Veranstaltung gigantisch. Zweitens ist Charlie dort ein Superstar. Drittens ist eine sehr vielfältige Gruppe junger Menschen dabei“, sagte er über die Kundgebungen.

Szmytke, der sich erstmals als 12-jähriger Freiwilliger in der McCain -Kampagne 2008 politisch engagierte, datiert den Wandel auf 2021 oder 2022. Kirk und seine Leute „investierten in etwas, das wir als dauerhafte Infrastruktur betrachten würden, was wir bei externen Organisationen traditionell nicht sehen“, sagte er.

TP Action testete das Terrain bei den Zwischenwahlen 2022, als die erwartete „rote Welle“ der Siege zu einem „roten Rinnsal“ schrumpfte. Kari Lake und Blake Masters, beide von TP Action unterstützt, verloren ihre jeweiligen Rennen um das Amt des Gouverneurs und Senators im US-Bundesstaat Arizona. TP Action und Kirk kämpften weiter.

Die ehemalige „Fox-News“-Moderatorin Kari Lake spricht während der Konferenz „Rally To Protect Our Elections“ (Kundgebung zum Schutz unserer Wahlen) in Phoenix am 24. Juli 2021. Kirk gründete 2019 TP Action, eine Plattform zur Wahlkampfführung für Kandidaten. Foto: Brandon Bell/Getty Images

Verkaufsargument für 2024

Farno sagte, der jüngste Wahlzyklus habe ihm klar gemacht, dass Kirks Organisation anders aufgebaut sei. „2024 war ein Wahlzyklus, der mich überzeugt hat”, sagte er. TP Action setzte Wahlhelfer in Arizona, Wisconsin und Michigan ein, drei wichtigen Swing States. Das sind US-Bundesstaaten, in dem die Mehrheit zwischen den beiden großen Parteien – Demokraten oder Republikaner – hin- und herwechseln kann

Die Initiative, die 108 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) an Spenden anstrebte, versuchte, Republikaner zu aktivieren, die sich aus den letzten Präsidentschaftswahlen herausgehalten hatten.

Szmytke sagte, es sei schnell klar geworden, dass TP Action und Kirk 2024 „eine beeindruckende Kraft” sein würden. Zusätzlich zu ihren Fähigkeiten im Fundraising verfügten sie über das, was er als „eine der größten Ressourcen“ für einen Feldorganisator bezeichnete.

„Sie verfügten über eine riesige Menge an College-Aktivisten und Menschen, die gerade ihr Studium abgeschlossen hatten, vielleicht einen Job suchten oder in den Sommerferien waren und einen Teilzeitjob suchten“, fügte Szmytke hinzu. „Sie konnten sehr schnell darauf zurückgreifen, anstatt traditionelle Rekrutierungsmaßnahmen durchführen zu müssen.“

Arbeit an der Basis

Der Anführer scheute sich selbst nicht vor dieser Arbeit. Neff erinnerte sich, dass Kirk Zeit fand, um unengagierte Wähler anzurufen oder ihnen SMS zu schreiben. Er motivierte auch seine Kollegen, frühzeitig zu wählen.

Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus seinem vollen Terminkalender. Im Herbst 2024 leitete an US-amerikanischen College-Campus. TP Action nahm in diesem Jahr an weiteren Veranstaltungen in Arizona, Michigan und einem weiteren Swing State, Georgia, teil.

Trump erhielt bei den Wahlen 2024 46 Prozent der Stimmen von Wählern im Alter von 18 bis 29 Jahren – ein deutlicher Anstieg gegenüber 2020, als er 36 Prozent dieser Stimmen auf sich vereinen konnte. Eine Analyse der Tufts University ergab, dass der Präsident 56 Prozent der Stimmen unter jungen Männern erhielt.

Die Teilnehmer hören Charlie Kirk, konservativer politischer Kommentator und Gründer von Turning Point USA, während seiner „You’re Being Brainwashed”-Tour an der University of Nevada in Reno, Nevada, am 8. Oktober 2024 zu. Foto: Andri Tambunan/AFP via Getty Images

Kirk stimmte junge Wähler um

Eine Mehrheit der jungen weißen Wähler bevorzugte Trump. Das ist eine Verschiebung gegenüber 2020, als mehr dieser Wähler den Kandidaten Joe Biden gegenüber Trump bevorzugten. Auch unter jungen nicht-weißen Wählern schwand die Unterstützung für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Farno sagte, Trumps Gewinne unter jungen Amerikanern seien „aufgrund von Charlie Kirk zustande gekommen”.

Szmytke sagte, Kirk sei „absolut entscheidend” für diese Trends sowie für den Sieg in Michigan gewesen, den Trump 2020 verloren hatte. „Wenn man in die lokale Zentrale der Republikanischen Partei ging, sah man Leute, die Turning-Point-Shirts trugen und von Turning Point gekommen waren, um als organisierte Gruppe Telefonanrufe zu tätigen“, erinnerte er sich.

Farno sagte, er und seine Kollegen hätten festgestellt, dass immer mehr ihrer jungen, ehrenamtlichen Basisaktivisten Verbindungen zu TPUSA hatten.

Auch Neff schrieb Kirk zu, dass er dazu beigetragen habe, junge Konservative zu mobilisieren – obwohl er sagte, Kirk „würde niemals behaupten, dass er das allein geschafft habe“.„Er würde behaupten, dass er eine große Rolle dabei gespielt hat. Und ich glaube, das hat er auch“, fügte Neff hinzu.

Auf Kirks AmericaFest im Dezember 2024 sprach Trump über seinen Erfolg bei den jungen Wählern. Er dankte auch Kirk und seinem Team „für ihre unermüdlichen Bemühungen, diesen historischen Sieg zu erringen“. Der US-Präsident sagte: „Die Demokraten und die Medien sagten, Turning Point könne niemals eine Wahlkampagne vor Ort durchführen. Sie hatten keine Erfahrung. Sie kannten Charlie nicht, oder?“

Dynamik

Obwohl Trump 2024 bei jungen Wählern an Beliebtheit gewann, könnte diese Unterstützung wieder nachlassen. Eine Gallup-Umfrage vom August zeigte, dass 32 Prozent der Amerikaner im Alter von 18 bis 34 Jahren seine Leistung gutheißen, ein Rückgang gegenüber 34 Prozent im April.

Der konservative Influencer Charlie Kirk (re.) schüttelt US-Präsident Donald Trump die Hand, während dieser am 22. Dezember 2024 auf der Bühne des America Fest 2024 in Phoenix spricht. Foto: Josh Edelson/AFP via Getty Images

Eine Pew-Umfrage vom vergangenen Monat ergab, dass 33 Prozent der 18- bis 29-jährigen Amerikaner Trumps Amtsführung als Präsident gutheißen oder sehr gutheißen, was einen Rückgang gegenüber 36 Prozent Anfang April und 41 Prozent zu Beginn seiner zweiten Amtszeit darstellt.

Angesichts der bevorstehenden Zwischenwahlen ist der Anstieg der Anfragen für TPUSA-Ortsverbände einer der Faktoren, die die Hoffnung der GOP-Insider nähren, dass das Turning-Point-Phänomen weiterhin Wirkung zeigt, wenn auch nicht nur unter jungen Amerikanern.

Sowohl Szmytke als auch Farno beschrieben ein steigendes Interesse an lokalen republikanischen Organisationen, mit denen sie vertraut sind. Es gibt auch erste Anzeichen dafür, dass sich die schwache Leistung der Republikaner bei Sonderwahlen ändern könnte. Dieser Trend setzte sich über den größten Teil des Jahres 2025 hinweg fort.

Am 16. September besiegte der Demokrat XP Lee die Republikanerin Ruth Bittner bei einer Sonderwahl um einen Sitz im Repräsentantenhaus von Minnesota. Wie Kirk wurde auch die Frau, die sie ersetzten, die Demokratin Melissa Hortman, bei einem politischen Gewaltakt ermordet. Lee erhielt etwa 61 Prozent der Stimmen, 2 Prozentpunkte weniger als Hortman im Jahr 2024.

Neff, der einst Kirks Mission gegenüber jungen Menschen anzweifelte, wies auf deren Bedeutung für den politischen Erfolg hin. „Ohne junge Menschen kann es keine dynamische nationale Bewegung geben. Und das hat er verstanden“, sagte Neff.