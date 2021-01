Chef der Polizeibehörde des US-Kapitols geht – Nancy Pelosi verlangte Rücktritt

Ein Unterstützer von Trump vor dem Capitol am 6. Januar 2021 in Washington, DC. Foto: Jon Cherry/Getty Images

Die Sprecherin des Weißen Hauses erklärt: Die das Kapitol belagerten "sind das Gegenteil von allem, wofür diese Regierung steht". Der für die Sicherheit zuständige Polizeichef tritt zurück.

Der Chef der für die Sicherheit des US-Parlaments zuständigen Polizeibehörde tritt zurück. Der Leiter der Capitol Police, Steven Sund, gebe am 16. Januar sein Amt ab, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus dem Umfeld der Polizeibehörde.

Die Capitol Police steht wegen der Randale massiv in der Kritik. Ihr wird von vielen Seiten vorgeworfen, den Parlamentssitz nicht ausreichend abgesichert zu haben.

Sund sagte, dass die Polizei sich auf eine Kundgebung für eine freie Meinungsäußerung vorbereitet hatte und keinen gewalttätigen Angriff erwartete. Es sei anders als alles gewesen, was er in seinen 30 Jahren bei der Strafverfolgung erlebt habe.

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte den Rücktritt Sunds verlangt.

„Es gab ein Versagen der Führung an der Spitze der Capitol Police“, sagte sie Reportern auf einer Pressekonferenz. „Ich denke, Herr Sund – er hat uns nicht einmal angerufen, seit das passiert ist.“

Die Gesetzgeber hatten sich am Mittwoch im US-Kapitol zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses versammelt, um die Stimmen des Electoral College für die Präsidentschaftswahl 2020 zu zählen und zu bestätigen. Die Debatten in den Kammern, um zu debattieren, ob die Stimmen für Arizona abgelehnt werden sollen, wurde am Nachmittag unterbrochen, als eine kleine Gruppe von Randalierern in das US-Kapitol eindrang.

Es ist unklar, wer den Einbruch in das Gebäude gegen 14.15 Uhr angezettelt hat. Offizielle erklärten gegen 18 Uhr, dass das Kapitolgebäude gesichert worden sei.

Bevor er seinen Rücktritt ankündigte, lobte Sund am Donnerstag die Polizeibeamten und sagte, dass sie „tapfer gehandelt haben, als sie mit Tausenden von Personen konfrontiert waren, die in gewalttätige Ausschreitungen verwickelt waren“. Er sagte, dass die Randalierer am Mittwoch die Polizei und andere Ordnungskräfte „aktiv mit Metallrohren angegriffen“ hätten, „chemische Reizstoffe abgaben und andere Waffen gegen unsere Beamten einsetzten.“

„Sie waren entschlossen, das Kapitol zu betreten, indem sie großen Schaden anrichteten“, sagte er, berichtete „KMGH-TV“.

Pressesprecherin verurteilt Gewalt

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, verurteilte die Gewalt vom Mittwoch in einer kurzen Ansprache im Weißen Haus.

„Die Gewalt, die wir gestern in der Hauptstadt unserer Nation sahen, war entsetzlich, verwerflich, und im Gegensatz zu der amerikanischen Art und Weise. Wir, der Präsident und diese Regierung, verurteilen sie auf das Schärfste“, sagte sie auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. „Es ist inakzeptabel und diejenigen, die das Gesetz gebrochen haben, sollten mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt werden.“

Sie beschrieb die Ereignisse vom Mittwoch als „eine Gruppe von gewalttätigen Randalierern, die die legitimen Rechte des ersten Verfassungszusatzes vieler Tausender untergraben, die gekommen sind, um friedlich ihre Stimmen in der Hauptstadt unserer Nation zu hören.“

„Diejenigen, die unser Kapitol gewaltsam belagerten, sind das Gegenteil von allem, wofür diese Regierung steht“, sagte sie. „Der Kernwert unserer Regierung ist die Idee, dass alle Bürger das Recht haben, in Sicherheit, Frieden und Freiheit zu leben.“

Nach dem Einbruch in das Kapitol bittet das FBI die Öffentlichkeit um Hilfe, um die Beteiligten zu identifizieren. Die Nationalgarde wird bis Ende des Monats in Washington bleiben. Am 20. Januar ist der Inauguration Day, an dem Joe Biden im Amt vereidigt wird.

Der Artikel erschien zuerst in The Epoch Times „US Capitol Police Chief to Resign After Breach of Capitol Building“, (Mit Material von afp, Bearbeitung ks)