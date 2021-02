Die wahren Ziele und Taktiken der US-Antifa

Antifa-Experte Andy Ngo sieht die ultimative Agenda der Antifa in der Abschaffung der Nationalstaaten. "Sie glauben, dass sie die Gesellschaft tatsächlich ohne eine Regierung organisieren können".

In der Epoch Times-Sendung „Crossroads“ gewährte der Journalist Andy Ngo, der jahrelang die Antifa erforscht hat, vor kurzem tiefe Einblicke in die Organisation und die Ziele der US-Antifa. Selbst am Tag der Inauguration von Joe Biden am 20. Januar hatte die Antifa die Geschäftsstelle der Demokratischen Partei von Oregon demoliert. Einige Demonstrationsteilnehmer trugen Schilder mit der Aufschrift „Wir sind unregierbar“.

Die Antifa sei sowohl eine Ideologie als auch eine Bewegung, die Einschüchterung und Gewalt einsetze, um sich gegen den Kapitalismus zu stellen und jeden, der mit ihrer weit links stehenden, anarchistischen politischen Agenda nicht einverstanden ist, sagte Ngo. Ngo hat eine Menge an Beweisen gesammelt, die zeigen, dass die Antifa eine formale Organisation hat. Das legt er in seinem bald erscheinenden Buch „Unmasked: Inside Antifa’s Radical Plan to Destroy Democracy“ (Demaskiert: Der radikale Plan der Antifa, die Demokratie zu zerstören) dar.

Seiner Ansicht nach hat sie Netzwerke von Organisationen, von denen einige in formalen Ortsgruppen organisiert sind. Eine der Gruppen, die Rose City Antifa, ist „die älteste Antifa-Organisation in den USA“, und hat ihren Sitz in Portland, Oregon. Für ihn ist sie das Epizentrum der gewalttätigen Aktivitäten der Bewegung.

Die Antifa sei extrem gut organisiert, mit geheimen Zellen und Treffpunkten, sagte er. Ihr Ausbildungslehrplan spiegelt viel von dem wider, was in dem Radikalisierungsprozess enthalten ist, den Dschihadisten Muslime durchlaufen lassen. Sie rufe Veranstaltungen ins Leben, die wie soziale Zusammenkünfte aussehen, wie z. B. Fußball-Ligen. Das Ziel sei dadurch Menschen zu rekrutieren und extremistische Literatur zu verbreiten, erklärte Ngo.

Rose City Antifa erklärt auf ihrer Website, dass sie daran arbeitet, rassistische Vorurteile, Bigotterie, Faschismus und faschistisches Organisieren zu bekämpfen.

Ngo erklärte, dass die Antifa nicht die akademische Definition von Faschismus verwendet, die sich auf den Nationalsozialismus der Nazis oder der italienischen faschistischen Partei bezieht. Die Antifa hat die Definition des Faschismus für ihren eigenen Gebrauch umgestaltet, „indem sie ihn im Wesentlichen als all das beschreibt, was in Opposition zur linksradikalen politischen Agenda steht“, führte Ngo aus. Die Antifa hat die liberale Demokratie und den Kapitalismus immer als Faschismus betrachtet. Zum Beispiel, hat die Antifa sowohl die Trump-Administration als auch die Vereinigten Staaten selbst als faschistisch bezeichnet, so Ngo.

Die ursprüngliche Antifa sei in den Zwischenkriegsjahren in Deutschland als „übergeordneter Baum der Deutschen Kommunistischen Partei“ gegründet worden, sagte Ngo. In Ostdeutschland ist die Ideologie der Antifa durch die formale Ideologie des deutschen kommunistischen Staates institutionalisiert worden; die Berliner Mauer wurde daher offiziell „antifaschistischer Schutzwall“ genannt.

Abschaffung der Nationalstaaten

Ngo hat beobachtet, dass die Antifa und kommunistische Organisationen letztlich unterschiedliche Agenden haben, aber derzeit genug Gemeinsamkeiten, um zusammenzuarbeiten. Was man am Beispiel der Zusammenarbeit mit der Organisation Democratic Socialists of America (DSA) sehen kann. Es sei die gleiche Art von Koalition, die 2020 zwischen Antifa und Black Lives Matter (BLM) gebildet worden sei – eine von militanten Kommunisten gegründete Bewegung.

Das kommunistische Ziel, einen totalitären Staat zu etablieren, steht im Widerspruch zum anarchistischen Aspekt der Antifa-Agenda, dennoch hätten sie sich zusammengetan „mit der Forderung nach dem Ende des amerikanischen Strafjustizsystems, der Dämonisierung der freien Märkte, der Dämonisierung des Eigentums“, so Ngo.

Die ultimative Agenda der Antifa ist die Abschaffung der Nationalstaaten auf der ganzen Welt und die Schaffung anarchistischer, kommunistischer Kommunen. „Sie glauben, dass sie die Gesellschaft tatsächlich ohne eine Regierung organisieren können“, sagte er.

Obwohl „es wie eine große wilde Fantasie klingt, die die [Antifa] nie erreichen wird“, sagte Ngo, war Antifa im Jahr 2020 tatsächlich in der Lage, mit der Gründung der Capitol Hill Autonome Zone (CHAZ) in Seattle ein Territorium zu beanspruchen.

Ngo, der einige Zeit dort verbrachte, sagte: „Es war ein gesetzloses Gebiet.“ In der Zone gab es Morde, Brandstiftungen, Schießereien und sexuelle Übergriffe. Warlords konkurrierten miteinander, und eine harte Grenze wurde geschaffen, die von bewaffneten Freiwilligen bewacht wurde.

„Sie dachten, sie bräuchten keinen Kapitalismus, um zu funktionieren“, sagte Ngo. Die Zone habe sich aber nur durch Spenden erhalten können, indem Restaurants und Sympathisanten Lebensmittel und Vorräte zur Verfügung stellten.

Dauerhafte Einschüchterungsmaßnahmen

Die Antifa verwende die Taktik, ihre Ziele durch einen dauerhaften Sturm von Einschüchterungsmaßnahmen zu terrorisieren. Das schließt die Veröffentlichung von persönlichen Informationen wie Privatadressen, Arbeitsplatz, Arbeitgeber-Kontaktinformationen und Telefonnummern ein, eine Praxis, die als Doxing bekannt sei, so Ngo. Das Ziel sei es, eine Person mit Angst zu erfüllen, dass sie von überall aus angegriffen werden kann.

Ngo selbst wurde im Juni 2019 von der Antifa körperlich attackiert. Antifa-Mitglieder schlugen und beraubten ihn und schleuderten Milchshake-Becher auf ihn, in die Zement untergemischt war. Als Ergebnis dieses Angriffs erlitt Ngo eine Hirnverletzung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Er musste sich verschiedenen Therapien und Behandlungen unterziehen, um seine Verletzungen zu behandeln, hat aber bis heute keine Gerechtigkeit erfahren.

Die Antifa verlangte vor kurzem, dass die größte unabhängige Buchhandlung Portlands Ngos neues Buch aus seinen Regalen und dem Online-Katalog entfernt, sagte er. Der Laden stimmte zu, das Buch aus den Regalen zu nehmen, wehrte sich aber dagegen, es aus seinem Katalog zu entfernen. Ngo drückte sein Mitgefühl für das Geschäft, ein Familienunternehmen, aus. Er weiß, dass die Antifa in der Lage ist, ihre Drohungen wahrzumachen. Sie sei dafür bekannt, Geschäfte in Brand zu setzen oder Plünderungen zu initiieren.

Trotz dieser Vorfälle und anderer Drohungen fährt Ngo fort, die Antifa zu enthüllen, weil er die gewonnenen Informationen einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen möchte.

Er hofft, dass die Informationen, die er zur Verfügung stellt, „der Strafverfolgung helfen, tatsächlich ernsthaft mit der systematischen Demontage dieser [Antifa-]Netzwerke zu beginnen, und, was noch wichtiger ist, auch die Ideologie infrage zu stellen, mit der sie die Köpfe der Menschen verseucht.“

Mit Material von Jack Phillips

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Antifa’s True Goals and Tactics Exposed: Andy Ngo (deutsche Bearbeitung von mk)