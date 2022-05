Dinesh D’Souza: Genug illegale Stimmen, um US-Wahl 2020 zu ändern

Mutmaßlicher krimineller Wahlbetrug und illegale Stimmzettel zur US-Wahl 2020: Der neue Dokumentarfilm "2000 Mules" von Regisseur Dinesh D'Souza handelt davon. Ein unabhängiges Wahlforschungsteam hat genug Beweise dafür gesammelt.



Die Analyse von Handy-Ortungen, die von einem Wahlforschungsteam durchgeführt wurde, zeigt, dass während der Wahl 2020 Tausende von illegalen Stimmzetteln in Wahlurnen eingeworfen wurden. Und zwar eine so große Menge, die ausreicht, um das Wahlergebnis zu verändern, sagt Dinesh D’Souza, Regisseur und Autor des Dokumentarfilms „2000 Mules“.

Nachweis über Mobilfunkdaten

Viele Menschen, darunter auch D’Souza, waren verblüfft über die zahlreichen Anomalien bei der US-Präsidentschaftswahl 2020. Insbesondere über den plötzlichen Abbruch der Stimmenauszählung in der Wahlnacht, gefolgt von einer bemerkenswerten Wende am nächsten Morgen, so der Filmemacher.

Er zögerte jedoch, eine Betrugsvermutung zu akzeptieren, wobei er der Auffassung war, dass “eine Anomalie ein unwahrscheinliches Ereignis ist”. D’Souza gab zu bedenken, dass „Trump die Vorwahlbezirke gewonnen und trotzdem die Wahl verloren haben könnte. Er könnte bei den Wählern aus der Arbeiterklasse und den Latinos gewonnen haben, aber vielleicht hat er mehr Wähler in den Vorstädten verloren.“

„Es gibt Szenarien, in denen ich es für möglich halte, dass Trump verloren hat. Für mich war es nicht offensichtlich, dass Trump gewonnen hat“, sagte D’Souza in der Sendung „Crossroads“ von EpochTV.

Als D’Souza, ein Filmemacher, Autor und täglicher Podcaster, auf die Informationen stieß, die von einer Wahlbeobachtungsorganisation namens True the Vote gesammelt wurden, war sein Interesse geweckt. Die Gruppe hat eine völlig geniale und neuartige Methode entwickelt, um nach Wahlbetrug zu suchen und diesen zu dokumentieren, so D’Souza.

„True the Vote“ verfüge über den weltweit größten Bestand an Wahldaten. Zudem habe die Organisation zehn Billionen Ortungsdaten (Pings) in fünf Swing States gekauft, die in den entscheidenden Tagen vor der Wahl, vom 1. Oktober 2020 bis zum Wahltag, aufgezeichnet wurden.

„[Die Pings] konzentrierten sich auf nur fünf Gebiete, den Großraum Atlanta in Georgia, das Gebiet von Phoenix, Maricopa County, Detroit, Milwaukee und den Großraum Philadelphia“, erklärt D’Souza. „Das sind die fünf Gebiete, in denen die Wahl entschieden wurde.“

Geotracking der „Kuriere“

True the Vote benutzte dann eine Art Suchalgorithmus, um die Daten nach illegalen „Kurieren“ von Stimmzetteln zu durchsuchen, erklärt der Filmemacher. Das FBI und die CIA setzen bei ihren Ermittlungen auf die gleiche Art und Weise Geotracking ein.

„Der Begriff ‚Kurier‘ wird heute allgemein im Drogen- und Sexhandel verwendet. Der Kurier ist der Mittelsmann, derjenige, der den Transport durchführt“, schrieb D’Souza für die Epoch Times.

True the Vote hat diesen Begriff übernommen, um ihn auf die bezahlten professionellen Mitarbeiter anzuwenden, die illegale Stimmen abgeben und zehn oder mehr Briefwahlboxen aufsuchen, erklärte D’Souza.

Der Grund, warum die Kuriere mindestens zehn dieser Briefkästen aufsuchen, sei, den Verdacht der Wahlhelfer zu entkräften, die jeden Tag die Briefkästen öffnen und die Anzahl der eingeworfenen Stimmzettel dokumentieren. Wenn sie feststellen, dass eine Wahlurne viel mehr Stimmen enthielt als die durchschnittliche Anzahl der dort oder in anderen Wahlurnen in der Gegend abgegebenen Stimmen, würde das Verdacht erregen.

Deshalb „werden die Kuriere angewiesen, [die Stimmen] zu verteilen“, sagte D’Souza.

Um Fehler auszuschließen, wurde die Regel aufgestellt, nur diejenigen zu erfassen, die mindestens zehn Wahlurnen aufgesucht haben, so D’Souza weiter. „Es ist möglich, dass jemand zu einer Abgabebox gegangen ist und bei der nächsten Abgabebox stoppt, um seinen Schnürsenkel zuzubinden.“ Die Forscher legten die Messlatte ziemlich hoch, fügte er hinzu.

Woher die illegalen Stimmzettel kommen

Um herauszufinden, woher die Kuriere die Stimmen bekamen, untersuchten die Forscher die Verbindung zwischen den linken Aktivistenorganisationen, die stark in diesen städtischen Gebieten verwurzelt waren, in denen die Kuriere operierten, erklärte D’Souza.

Die gekauften Geotracking-Aufzeichnungen hätten gezeigt, dass die Kuriere zunächst bei den linken Organisationen vorbeikamen, dort wahrscheinlich einen Stapel oder einen Beutel mit Stimmen abholten, und sich dann wie ein Postbote auf eine Route begaben, um die Stimmen abzugeben. Die Lieferungen erfolgten oft mitten in der Nacht zwischen 1 und 3 Uhr morgens.

Um ihre Erkenntnisse zu überprüfen, habe True The Vote offizielle Überwachungsvideos von den Staaten angefordert und erhalten, so D’Souza.

Er beschrieb, dass die Kuriere, die auf den Videos zu sehen sind, in der Regel in Kapuzenpullover gehüllt sind, sich umschauen, um sicherzugehen, dass sie nicht beobachtet werden, um dann zu den Briefkästen zu laufen. Einige von ihnen trugen Handschuhe, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.

Dabei würden die Kuriere oft Fotos von ihren Händen machen, wie sie den Stimmzettel in die Wahlurne steckten.

„Sie müssen nachweisen, dass sie dort waren und die gefälschten Stimmen abgegeben haben. Auf diese Weise werden sie offenbar bezahlt. All das ist also auf den [Überwachungs-]Videos zu sehen.“

Er hofft, dass die Darstellung dieser Machenschaften in einem Film „einige Anforderungen an die Strafverfolgungsbehörden stellt, weil sie diejenigen sind, die als Nächstes handeln müssen“, so D’Souza.

Mindestens 400.000 illegale Stimmen

In dem Dokumentarfilm werden sehr genaue Berechnungen präsentiert, anhand derer die Auswirkungen dieser Kuriere auf die Wahlen im Jahr 2020 abgeschätzt werden, so der Regisseur. Aber selbst eine grobe Berechnung, die auf der Annahme beruht, dass „2.000 Kuriere an durchschnittlich 40 Wahlurnen anhielten und durchschnittlich fünf Stimmzettel pro Wahlurne einwarfen“, zeigt, dass mindestens 400.000 illegale Stimmen hinzukamen, sagte D’Souza. In Pennsylvania haben schätzungsweise 1.100 Kuriere an fast 50 Wahlurnen jeweils Stimmzettel abgegeben.

In allen fünf von True The Vote analysierten Swing States schwankte der Vorsprung von Joe Biden laut Reuters zwischen einem knappen Vorsprung in Georgia (etwa 12.000), Arizona (etwa 11.000) und Wisconsin (etwa 21.000) und einem großen Vorsprung in Pennsylvania (etwa 82.000) und Michigan (etwa 155.000). Würde man die von Kurieren abgegebenen illegalen Stimmen in diesen Staaten abziehen, hätte Donald Trump sie gewonnen, gab D’Souza zu bedenken.

Die Stimmzettel können jedoch nicht mehr mit den Namen der Wähler in Verbindung gebracht werden, da kein Name auf dem Stimmzettel steht und der Umschlag mit dem Namen und der Adresse des Wählers während des Auszählungsprozesses vom Stimmzettel abgetrennt wird. Diese beiden Teile können nie wieder zusammengefügt werden, sodass keine Möglichkeit besteht, gefälschte Stimmzettel zu identifizieren, fügte er hinzu.

Deshalb versuchten die Forscher, die Verbindung zwischen Kurieren und „linken Organisationen“ zu eruieren. Dabei stellte sich heraus, dass eine Reihe der Kuriere Anhänger der Antifa oder der Black-Lives-Matter-Bewegung waren.

Um die Zugehörigkeit der Kuriere zu Antifa oder BLM zu ermittlen, analysierten die Forscher Geotracking-Daten im Zusammenhang mit gewalttätigen Ausschreitungen in Atlanta, die zufällig im selben Zeitraum stattfanden. Es gelang ihnen, einige Mobiltelefone der Kuriere mit den Mobiltelefonen der Teilnehmer der Ausschreitungen abzugleichen.

D’Souza wies auch darauf hin, dass Wahlbetrug zwar bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, die neuen Wahlregeln, die aufgrund der COVID-19-Pandemie eingeführt wurden, jedoch günstige Bedingungen für Betrug schufen.

Stimmzettel-Sammlung vs. Stimmzettel-Handel

Es gibt einen Unterschied zwischen dem Sammeln von Stimmzetteln, das in einigen Staaten in unterschiedlichem Ausmaß zulässig sein kann, und dem Handel mit Stimmzetteln, der in keinem Staat erlaubt ist, so der Regisseur weiter.

In den von True the Vote untersuchten Swing States seien die Gesetze für das Sammeln von Stimmzetteln restriktiver. „In Georgia zum Beispiel kann man seinen Stimmzettel nur einem Familienmitglied geben, oder wenn man in einer geschlossenen Einrichtung ist, seinem Betreuer.“

„In keinem Staat ist es legal, jemanden zu bezahlen, geschweige denn einen Kurier, um eine Stimme abzugeben … denn wenn Geld in den Prozess einfließt, hat man den Prozess kontaminiert, man hat das Problem der Bestechung eingeführt.“

Wenn Kuriere für die Abgabe von Stimmzetteln bezahlt werden, dürfen diese Stimmen nicht gezählt werden, da sie dann ungültig und illegal sind, sagte D’Souza. Die Einbindung von Geld in die Tätigkeit der Kuriere wurde von Informanten bestätigt und von einem Kurier, der in dem Dokumentarfilm interviewt wurde, offengelegt.

Kuriere machten oft Fotos von ihren Händen, wie sie einen Stimmzettel in die Wahlurne werfen, was als Beweis für die Erledigung ihrer Arbeit angesehen werden kann, für die sie bezahlt werden, fügte der Insider hinzu. Dies ist jedoch kein Selfie, das besagt „Ich habe gewählt“.

Die Organisationen, die solche „Wahlkuriere“ anheuern, sind oft NGO’s mit Non-Profit-Status, so D’Souza. „Gemeinnützigen Organisationen ist es gesetzlich untersagt, sich an offenkundigen Wahlkampfaktivitäten zu beteiligen.“

Obwohl diese Organisationen in dem Film nicht namentlich genannt werden, werden die Filmemacher bei allen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden kooperieren, so D’Souza.

„Ohne freie und faire Wahlen sind wir keine Demokratie, sondern im Grunde ein kriminelles Kartell, das sich als Demokratie ausgibt.“

D’Souza hofft, dass sein Dokumentarfilm die Zuschauer dazu anregt, über die Beweise, die er präsentiert, nachzudenken. „Dies ist kein Film, in dem Sie Geschrei oder Forderungen hören werden. Es gibt eine Reihe von Leuten, die eine Reihe von Ansichten zum Ausdruck bringen, doch sie werden dazu angeregt, sich selbst ein Bild zu machen und selbst nachzudenken.“

„Ich veröffentliche diese Informationen, weil ich möchte, dass das amerikanische Volk die Jury ist.“

Der Artikel erschien zuerst in der amerikanischen Epoch Times: Enough Fraudulent Votes Identified to Change 2020 Election Outcome: Dinesh D’Souza (deutsche Übersetzung rm)