Ein Menschenexperiment: Lockdown-Modell stammt aus der kommunistischen Diktatur Chinas – der Westen folgte willentlich

In einer vierteiligen Artikelserie veröffentlicht die Epoch Times eine detailreiche Analyse, die als offener Brief an verschiedene Nationen – inklusive Deutschland – geschickt wurde. In der Analyse geht es um die Corona-Pandemie und wie der Westen bei der Einführung der drakonischen Maßnahmen, willentlich und unkritisch einem totalitären Regime folgte – der Kommunistischen Partei Chinas. Teil 1.

Die Corona-Krise bewegt die Menschheit. Vor allem die Lockdowns, die seit einem Jahr – in zahlreichen Ländern weltweit – mehr oder weniger streng umgesetzt werden. Zahlreiche Unternehmen sind bereits bankrott, Millionen Menschen arbeitslos. Die Bürger sind aufgefordert sich an das sogenannte „Social Distancing“ zu halten, Treffen mit Familie und Freunden sind streng reguliert oder ganz verboten.

Von Politikern und Virologen, welche Regierungen beraten – in Deutschland ist das etwa Professor Christian Drosten -, heißt es, die scharfen Maßnahmen inklusive Lockdowns seien alternativlos. Dies alles geschehe, so wird es gesagt, allein zum Wohle der Bevölkerung.

Doch woher kommt eigentlich die einzigartige Idee, wegen eines Virusausbruchs solche drakonischen Maßnahmen über Milliarden von Menschen zu verhängen? Noch nie zuvor hat es Derartiges in der menschlichen Geschichte gegeben, und das obwohl schon viele Viren die Weltbevölkerung heimgesucht haben.

In einem offenen Brief, gerichtet an die Bundesbehörden in Australien, Kanada, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, erklären Rechtsanwälte, Ärzte, Politiker und Unternehmer, was es eigentlich mit den Corona-Maßnahmen auf sich hat, woher sie stammen, warum sie und auch die Modellrechnungen über die Sterberate von Corona-Infizierten falsch sind und wie verstrickt die Kommunistische Partei Chinas (KPC) in all dem ist.

Es ist nicht nur ein offener Brief der einen „Aha“-Effekt auslöst, sondern eine detailierte Analyse, die Augen öffnet.

Die Epoch Times veröffentlicht diesen brisanten Brief in einer vierteiligen Artikelserie. In diesem ersten Teil geht es um die Lockdowns und die COVID-19-Modelle.

Der globale Lockdown-Betrug der Kommunistischen Partei Chinas – Teil 1

Wir schreiben diesen Brief, um zu beantragen, dass eine bundesstaatliche Untersuchung bezüglich der wissenschaftlichen Debatte über wichtige politische Entscheidungen während der COVID-19-Krise eingeleitet und/oder beschleunigt wird. Im Laufe unserer Arbeit haben wir Probleme potenziell krimineller Natur identifiziert und glauben, dass diese Untersuchung notwendig ist, um sicherzustellen, dass die Interessen der Öffentlichkeit von denjenigen, die bestimmte Pandemie-Politiken vorantreiben, richtig vertreten wurden.

In Krisenzeiten wenden sich die Bürger natürlich an den Rat derjenigen, die sie als Experten wahrnehmen. Anfang 2020 wandte sich die Öffentlichkeit an die Behörden, als sie mit einem offensichtlichen Virusausbruch konfrontiert wurde. Bald darauf folgten die meisten Nationen dem Rat prominenter Wissenschaftler und führten Beschränkungen ein, die gemeinhin als „Lockdowns“ bezeichnet werden. Während die Maßnahmen je nach Land variierten, beinhalteten sie im allgemeinen Einschränkungen von Versammlungen und der Bewegungsfreiheit und die Schließung von Schulen, Geschäften und öffentlichen Plätzen. Inspiriert wurden diese Maßnahmen von jenen, die von der Kommunistischen Partei Chinas in der Provinz Hubei verhängt wurden.

Das Eingreifen von Bundesbehörden mit Polizeibefugnissen kann erforderlich sein, um sicherzustellen, dass diejenigen, die diese Abriegelungsmaßnahmen gefördert haben, dies in gutem Glauben getan haben. Dieser Brief soll die Aufmerksamkeit der Bundesbehörden in Australien, Kanada, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten auf mehrere Punkte lenken, die den Ursprung und den historischen Präzedenzfall von Abriegelungen betreffen; die wissenschaftliche Literatur und die Debatte dahinter; die Herkunft und Qualität der vorherrschenden COVID-19-Testprotokolle und -modelle; die Motivationen, Voreingenommenheit und Qualifikationen bestimmter prominenter Befürworter von Abriegelungen; und die Quelle der öffentlich zugänglichen Kommunikation rund um diese Politik.

1. Die Lockdowns entstanden auf Anweisung von Xi Jinping, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, und wurden von der Weltgesundheitsorganisation mit wenig Analyse oder Logik zur globalen Politik propagiert

Die Befürworter von Lockdowns haben ihre Politik häufig damit gerechtfertigt, dass sie mit den Maßnahmen verglichen werden, die zur Bekämpfung der Spanischen Grippe ein Jahrhundert zuvor ergriffen wurden.[1] Aber eine realistische Untersuchung der Bemühungen zur Eindämmung der Spanischen Grippe zeigt, dass nichts – auch nur annähernd so etwas wie Lockdowns – verhängt wurde.

Richter William S. Stickman, der in der Rechtssache Cnty. of Butler v. Wolf [2] urteilte und dabei die Arbeit herausragender Historiker heranzog, sagte: „Obwohl diese Nation [die Vereinigten Staaten] mit vielen Epidemien und Pandemien konfrontiert war und die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen eine Vielzahl von Maßnahmen als Reaktion darauf ergriffen haben, hat es noch nie zuvor Abriegelungen ganzer Bevölkerungen gegeben – und schon gar nicht für längere und unbestimmte Zeiträume…“[3]

Während die Bundesstaaten und Kommunen zweifellos bestimmte Aktivitäten für einen begrenzten Zeitraum einschränkten, um die Spanische Grippe einzudämmen, gibt es keine Aufzeichnungen über die Verhängung einer Abriegelung der Bevölkerung als Reaktion auf diese oder eine andere Krankheit in unserer Geschichte. Abriegelungen sind nicht nur historisch beispiellos als Reaktion auf irgendeine frühere Epidemie oder Pandemie in der amerikanischen Geschichte, sondern sie werden nicht einmal in den jüngsten Richtlinien der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erwähnt.

Richter Stickman sagte weiter: „In der Tat, selbst für eine ’sehr schwere‘ Pandemie (definiert als etwas, das mit der Spanischen Grippe vergleichbar ist), sehen die Richtlinien nur vor, dass ‚die CDC eine freiwillige häusliche Isolierung von kranken Personen empfiehlt‘ und ‚die CDC könnte eine freiwillige häusliche Quarantäne von exponierten Haushaltsmitgliedern in Gebieten empfehlen, in denen die neuartige Influenza zirkuliert.‘ Dies ist weit, weit entfernt von einer landesweiten Abriegelung…“[4]

Tatsache ist, dass die Abriegelungen, die Anfang 2020 in den USA als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie verhängt wurden, in der Geschichte unseres Commonwealth und unseres Landes beispiellos sind. Sie wurden noch nie als Reaktion auf eine andere Krankheit in unserer Geschichte eingesetzt. Sie wurden nicht von der CDC empfohlen. Es scheint, als ob die Verhängung von Abriegelungen in Wuhan und anderen Gebieten Chinas – einer Nation, die sich nicht um bürgerliche Freiheiten und Verfassungsnormen schert – einen Dominoeffekt auslöste, bei dem ein Land und ein Staat nach dem anderen drakonische und bisher unerprobte Maßnahmen gegen ihre Bürger verhängt.

Richter Stickmans Aussagen bezüglich der Geschichte von Lockdowns, deckt sich mit der Meinung der führenden Gelehrten für Infektionskrankheiten. Donald Henderson, der Mann, dem weithin die Ausrottung der Pocken zugeschrieben wird, schrieb 2006: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gemeinschaften, die mit Epidemien oder anderen widrigen Ereignissen konfrontiert sind, am besten mit der geringsten Angst reagieren, damit das normale soziale Funktionieren der Gemeinschaft am wenigsten gestört wird.“[5]

Unseres Wissens nach, hat kein Wissenschaftler jemals öffentlich die Verhängung von Abriegelungen unterstützt, bis Xi Jinping, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, persönlich die „beispiellose Abriegelung von Wuhan und anderen Städten ab dem 23. Januar“[6] autorisierte.

Generalsekretär Xi ist vielleicht am besten bekannt für die Bestrafung von über einer Million KPC-Funktionären wegen „Korruption“,[7] die Abschaffung der Amtszeitbeschränkungen in Chinas Verfassung,[8] und natürlich die Umerziehung und „Quarantäne“[9] von über einer Million uigurischer Muslime und anderer Minderheiten, die „mit Extremismus infiziert“[10] sind, in den Regionen Xinjiang und Tibet. Das ist die öffentliche Gesundheits- und Sicherheitspolitik der KPC: „Fangkong“ – die gleiche Politik, die Xis Abriegelung der Provinz Hubei inspirierte. [11]

Generalsekretär Xi bestätigte später, dass er diese Anweisungen am 7. Januar 2020 an den Ständigen Ausschuss des Politbüros der KPC gegeben habe,[12] aber seine Anweisungen wurden nie veröffentlicht. Der chinesische Wirtschaftsführer Ren Zhiqiang wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt[13], weil er in einem offenen Brief die Veröffentlichung der Anweisungen von Xi gefordert hatte.[14]

Als die Abriegelung der Provinz Hubei begann, bemerkte der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China, dass „der Versuch, eine Stadt mit 11 Millionen Menschen einzudämmen, neu für die Wissenschaft ist… Die Abriegelung von 11 Millionen Menschen ist beispiellos in der Geschichte des öffentlichen Gesundheitswesens…“[15]

Menschenrechtsbeobachter äußerten Bedenken.[16] Aber diese Bedenken hielten die WHO nicht davon ab, die „beispiellose“ Reaktion der KPC – nur wenige Tage nach dem Beginn der Abriegelung und lange bevor sie irgendwelche Ergebnisse erzielt hatte – überschwänglich zu loben: „Die Maßnahmen, die China ergriffen hat, sind nicht nur für dieses Land gut, sondern auch für den Rest der Welt.“[17] WHO-Direktor Tedros Adhanom fügte hinzu, dass er persönlich „sehr beeindruckt und ermutigt war von der detaillierten Kenntnis des Präsidenten [Xi Jinping] über den Ausbruch“. Er lobte China am nächsten Tag dafür, „einen neuen Standard für die Reaktion auf einen Ausbruch zu setzen.“[18]

Im Februar 2020 begann die KPC, einen exponentiellen Rückgang der COVID-19-Fälle zu melden. In ihrem Februar-Bericht schwärmte die WHO von Chinas Triumph: „Generalsekretär Xi Jinping hat persönlich die Präventions- und Kontrollarbeit geleitet und eingesetzt … Chinas kompromissloser und rigoroser Einsatz von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung des COVID-19-Virus in verschiedenen Umgebungen liefert wichtige Lektionen für die globale Reaktion.“[19]

Kurz darauf hielt die WHO eine Pressekonferenz ab, auf der der stellvertretende Generaldirektor Bruce Aylward – der später ein Live-Interview abgebrochen hat, als er gebeten wurde, Taiwan anzuerkennen[20] – der Presse sagte: „Was China demonstriert hat, ist: Ihr müsst das tun. Wenn ihr das so macht, könnt ihr Leben retten und Tausende sehr schwerwiegende Krankheitsfälle verhindern.“[21]

In einem Interview für „China Central Television“ (CCTV), drückte Aylward es zwei Tage später unverblümt aus: „Kopieren sie Chinas Reaktion auf COVID-19.“[22]

Die Empfehlungen der WHO sind aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens: Die Schlussfolgerung der WHO in ihrem Bericht vom Februar, dass diese „ziemlich einzigartige und beispiellose Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens in China die eskalierenden Fälle umkehrte“[23], veranschaulicht den Trugschluss des „post hoc, ergo propter hoc“. Es ist möglich, dass eine „flachere“ Corona-Kurve in Wuhan auf die Abriegelung durch die KPC zurückzuführen war. Es ist aber auch genauso möglich, dass Wuhan einfach den natürlichen Verlauf dieses „neuartigen“ Erregers durchlebt hatte.

Es hätte offensichtlich sein müssen, dass der bloße Erlass einer „in der Geschichte des öffentlichen Gesundheitswesens noch nie dagewesenen“ Maßnahme nicht automatisch bedeutet, dass sie wirksam ist – zumal die eigene WHO-Anleitung für pandemische Influenza aus dem Jahr 2019 unter keinen Umständen zu Grenzschließungen, Massenkontaktsuche oder Quarantäne auch nur von „exponierten Personen“ riet.[24]

Darüber hinaus berücksichtigte die WHO nicht einmal die wirtschaftlichen Umstände anderer Länder, die demografischen Gegebenheiten oder sogar die Anzahl der COVID-19-Fälle – die in den meisten Ländern der Welt sehr gering waren – bevor sie der ganzen Welt die Anweisung gab: „Ihr müsst das tun.“[25] Diese Schlussfolgerung der weltweit führenden öffentlichen Gesundheitsbehörde war bestenfalls kriminell fahrlässig.[26]

Abriegelungen sind eine Politik von Xi Jinping, und die Bedeutung dieser Tatsache kann nicht überbewertet werden. Die Idee, einen ganzen Staat oder ein ganzes Land abzuriegeln und seine Geschäfte und öffentlichen Orte gewaltsam zu schließen, wurde nie in Erwägung gezogen, nie diskutiert und nie in der Pandemie-Literatur umgesetzt, bis es von Generalsekretär Xi im Januar 2020 getan wurde. Abriegelungen wurden nie vor 2020 ausprobiert und nie vor 2020 getestet, nicht einmal auf theoretischer Basis.[27]

Die Idee der „Abriegelung“ wurde auf Befehl von Generalsekretär Xi in die Menschheitsgeschichte eingebracht; sie wäre sonst nie in die kollektive menschliche Vorstellungskraft eingegangen. Jedes Mal, wenn jemand eine Abriegelung für irgendeine Zeitspanne befürwortet, selbst für ein paar Minuten, unterstützt er eine Politik von Xi Jinping. Der Rest dieses Briefes befasst sich damit, wie Abriegelungen in die Pandemie-Politik der Welt hineingewaschen wurden.

2. Die einflussreichste Institution für COVID-19-Modelle, die sich selbst als „Chinas bester akademischer Partner im Westen“ bezeichnet, war bei weitem der alarmistischste und ungenaueste COVID-19-Modellierer

Im Februar 2020 führte ein Team des Imperial College London unter der Leitung des Physikers Neil Ferguson ein Computermodell durch, das eine überragende Rolle bei der Rechtfertigung von Abriegelungen in den meisten Ländern spielte. Das Imperial College prognostizierte eine Reihe möglicher Ergebnisse, darunter, dass bis Oktober 2020 mehr als 500.000 Menschen in Großbritannien und 2,2 Millionen Menschen in den USA an den Folgen von COVID-19 sterben würden, und empfahl monatelange strenge soziale Distanzierungsmaßnahmen, um dieses Ergebnis zu verhindern.[28]

Das Modell sagte auch voraus, dass es in den Vereinigten Staaten bis zu einer Million Todesfälle geben könnte, selbst mit Richtlinien zur „verstärkten sozialen Distanzierung“, einschließlich der „Abschirmung von älteren Menschen“.

In Wirklichkeit wurden bis Ende Oktober nach Angaben der CDC und des britischen National Health Service (NHS) etwa 230.000 Todesfälle[30] in den Vereinigten Staaten und 37.000 Todesfälle[31] in Großbritannien auf COVID-19 zurückgeführt (obwohl die Todesfälle durch alle anderen führenden Ursachen – einschließlich Herzkrankheiten, Krebs und Grippe – auf mysteriöse Weise zurückgegangen sind,[32] was darauf hindeutet, dass selbst diese niedrigen Zählungen der CDC und des NHS weit überbewertet sind).

Eine Studie von Forschern der University of California (UCLA) und des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) verglich die Genauigkeit der Modelle verschiedener Institutionen zur Vorhersage der COVID-19-Sterblichkeit.[33] Über alle Zeiträume hinweg wurden bei den Modellen des Imperial College weitaus höhere Fehlerquoten gemessen als bei den anderen – immer auf der Seite einer zu hohen Fehlerquote:

„Die 12-wöchigen medianen absoluten prozentualen Fehler (MAPE), die die im Juli und August produzierten Modelle widerspiegeln, reichten von 22,4 % für das SIK-J Alpha-Modell bis zu 79,9 % für das Imperial-Modell… Die Delphi- und LANL-Modelle vom Juli unterschätzten die Sterblichkeit mit medianen prozentualen Fehlern von -5,6 % bzw. -8,3 % nach sechs Wochen, während das Imperial-Modell zur Überschätzung neigte (+47,7 %) und die übrigen Modelle relativ unvoreingenommen waren… Das Imperial-Modell hatte größere Fehler, etwa 5-mal höher als andere Modelle nach sechs Wochen. Dies scheint größtenteils auf die bereits erwähnte Tendenz zur Überschätzung der Mortalität zurückzuführen zu sein.

Nach zwölf Wochen waren die MAPE-Werte für das IHME-MS-SEIR-Modell (23,7 %) am niedrigsten, während das Imperial-Modell den höchsten MAPE-Wert (98,8 %) aufwies… Bei den aktuellsten Modellen betrug der MAPE-Wert nach sechs Wochen modellübergreifend 7,2 %. Die Ungenauigkeit von Imperial hielt unvermindert an. Im Oktober 2020 sagte das Modell des Imperial College für Großbritannien 2.000 Todesfälle pro Tag bis Mitte Dezember voraus.[34] Tatsächlich erreichten die Todesfälle pro Tag in Großbritannien nie 400, so das NHS.“[35]

Fünf Jahre zuvor, am 21. Oktober 2015, besuchte Generalsekretär Xi persönlich das Imperial College London, um „eine Reihe neuer britisch-chinesischer Bildungs- und Forschungskooperationen“ anzukündigen, darunter „Nanotechnologie, Bioengineering… und öffentliche Gesundheit“.[36] Dies war die einzige Reise, die Xi als Generalsekretär jemals nach Großbritannien unternahm; die Reise dauerte nur vier Tage und betraf nur eine Universität: Imperial College London.[37]

In einer Rede zur Begrüßung von Generalsekretär Xi und seiner Frau Peng Liyuan, einer Botschafterin des guten Willens bei der WHO, wandte sich die Präsidentin des Imperial College, Alice Gast, an den Schatzkanzler: „Herr Bundeskanzler, Sie haben gesagt, dass Sie das Vereinigte Königreich zu ‚Chinas bestem Partner im Westen‘ machen wollen. Das Imperial College London strebt danach, genau das zu sein, Chinas bester akademischer Partner im Westen… Als Chinas Top-Forschungspartner in Großbritannien profitieren Imperials Akademiker und Studenten täglich von der Zusammenarbeit.“[38]

Im Jahr 2019 wurde Gast zusammen mit dem chinesischen KI-Experten und Risikokapitalgeber Kai-Fu Lee Teil des auffallend pro-chinesischen[39] KI-Rates des Weltwirtschaftsforums, und bis heute wirbt das Imperial College damit, „Großbritanniens Nummer eins in der Zusammenarbeit von Universitäten mit chinesischen Forschungseinrichtungen zu sein.“[40]

Im März 2020 erstellte das Imperial College einen Bericht mit dem Titel „Evidence of initial success for China exiting COVID-19 social distancing policy after achieving containment“ und kam zu dem Schluss: „Zum ersten Mal seit Beginn des Ausbruchs wurden bis zum 23. März 2020 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen keine neuen bestätigten Fälle durch lokale Übertragung in China gemeldet. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die in China ergriffenen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung zu einer Eindämmung von COVID-19 in China geführt haben… nach sehr intensiver sozialer Distanzierung, die zu einer Eindämmung führte, hat China seine strenge Politik der sozialen Distanzierung bis zu einem gewissen Grad erfolgreich abgeschlossen.“[41]

Das Imperial College hatte keine Möglichkeit herauszufinden, ob dies tatsächlich der Fall war. Denn Fälle nicht zu entdecken, bedeutet nicht, dass sie nicht existieren. Insbesondere bei einem Virus, der für kaum jemanden außer den Schwächsten tödlich ist, und einem Regime mit einer langen Geschichte des Betrugs. Zudem widersprach die Schlussfolgerung des Imperial College direkt der UCLA.

In einem Interview im Dezember erinnerte sich Neil Ferguson daran, wie Chinas Abriegelungsempfehlungen an die britische Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) diese inspiriert hatte: „Ich glaube, das Gefühl der Leute, was in Bezug auf Kontrolle möglich ist, hat sich zwischen Januar und März dramatisch verändert… Es ist ein kommunistischer Einparteienstaat, sagten wir. Wir dachten, wir könnten damit in Europa nicht durchkommen… Und dann hat Italien es getan. Und wir erkannten, dass wir es können… Wenn China es nicht getan hätte, wäre das Jahr ganz anders verlaufen.“[43]

In einer Zeit der Panik ist es natürlich, dass sich die Öffentlichkeit auf die schlimmstmöglichen Ergebnisse konzentriert. Daher kann eine angesehene Institution, die besonders alarmistische Modelle produziert, einen übergroßen Einfluss auf den politischen Diskurs haben. In diesem Fall irrte die fragliche Institution nicht nur konsequent und ungeheuerlich in eine Richtung – nämlich die Tendenz, die Sterblichkeit zu überschätzen – sondern hatte auch eine besondere Beziehung zu China als „bestem akademischen Partner im Westen.“ (oz)

Fortsetzung folgt.

